OCZ'nin Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD'leri fiyat listelerinde

Tam Boyutta Gör

Sadece birkaç yıl öncesine kadar bellek üreticisi olarak tanınan ancak takip ettiği agresif büyüme stratejisi çerçevesinde güç kaynağı üretiminde sektörün en saygın isimlerinden birisi olan PC Power & Cooling'i satın alan ardından Hypersonic firmasını bünyesine katarak yüksek performanslı sistem üreticisi sıfatı da kazanan firma yine oyuncular için klavye ve fare gibi çeşitli çevre birimleri ve NIA isimli beyin dalgalarıyla oyun oynanabilmesine olanak tanıyan özel kontrolcüsünü duyuran firma son dönemde özellikle SSD pazarına yönelmiş durumda. Arka arkaya duyurduğu farklı SSD modelleriyle hemen her segmente SSD çzöümü sunmayı planlayan OCZ'nin en dikkat çekici hamlesi ise Z-Drive isimli SSD ailesi olmuştu.

OCZ'nin ilk defa geçtiğimiz ay Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında duyurduğu Z-Drive SSD ailesi fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. Standart SSD modellerinden farklı olarak Fusion-io çözümleri ve son olarak Photofast firmasının duyurduğu G-Fast serisi SSD'ler gibi PCIe formuda olan ve genel görünümü itibaritle modern ekran kartlarını anımsatan Z-Drive SSD ailesi PCIe x8 arabirimini kullanıyor. 245 mm x 124mm x 22 mm boyularında olan Z-Drive SSD çözümlerinin 250GB, 500GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Okuma ve yazma hızları farklılık gösteren üç farklı modelde de MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılılyor.

OCZ'nin seri dahilindeki en yüksek kapasiteli modeli olan Z-Drive 1 Go modeli üzerinde 4x 256GB MLC SSD ve 256MB'lık ön bellek bulunduğu, modelin 500MB/sn'lik okuma ile 470MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtilirken fiyatının ise 4000 Avro olduğu belirtiliyor. OCZ'nin Z-Drive 500 Go isimli ikinci modeli ise 500GB kapasitesinde. 2x 256GB MLC SSD'ye sahip olan kartın 1TB'lık modelden daha hızlı olduğu zira 510MB/sn'lik okuma ile 480MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği ayrıca fiyatının da 2200 Avro olacağı belirtiliyor. Serinin son modeli olan Z-Drive 250 Go ise 250GB'lık tek bir MLC SSD ile geliyor ve 450MB/sn okuma ile 300MB/sn yazma hızlarını destekliyor, fiyatı ise 1400 Avro.

http://www.materiel.net/ctl/SSD/47587-Z_Drive_1_To_PCI_Express_8x.html?affcode=caseandcooling