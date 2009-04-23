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OCZ'nin Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD'leri fiyat listelerinde

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'nin Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD'leri fiyat listelerinde
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Sadece birkaç yıl öncesine kadar bellek üreticisi olarak tanınan ancak takip ettiği agresif büyüme stratejisi çerçevesinde güç kaynağı üretiminde sektörün en saygın isimlerinden birisi olan PC Power & Cooling'i satın alan ardından Hypersonic firmasını bünyesine katarak yüksek performanslı sistem üreticisi sıfatı da kazanan firma yine oyuncular için klavye ve fare gibi çeşitli çevre birimleri ve NIA isimli beyin dalgalarıyla oyun oynanabilmesine olanak tanıyan özel kontrolcüsünü duyuran firma son dönemde özellikle SSD pazarına yönelmiş durumda. Arka arkaya duyurduğu farklı SSD modelleriyle hemen her segmente SSD çzöümü sunmayı planlayan OCZ'nin en dikkat çekici hamlesi ise Z-Drive isimli SSD ailesi olmuştu.

OCZ'nin ilk defa geçtiğimiz ay Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında duyurduğu Z-Drive SSD ailesi fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. Standart SSD modellerinden farklı olarak Fusion-io çözümleri ve son olarak Photofast firmasının duyurduğu G-Fast serisi SSD'ler gibi PCIe formuda olan ve genel görünümü itibaritle modern ekran kartlarını anımsatan Z-Drive SSD ailesi PCIe x8 arabirimini kullanıyor. 245 mm x 124mm x 22 mm boyularında olan Z-Drive SSD çözümlerinin 250GB, 500GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Okuma ve yazma hızları farklılık gösteren üç farklı modelde de MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılılyor.

OCZ'nin seri dahilindeki en yüksek kapasiteli modeli olan Z-Drive 1 Go modeli üzerinde 4x 256GB MLC SSD ve 256MB'lık ön bellek bulunduğu, modelin 500MB/sn'lik okuma ile 470MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtilirken fiyatının ise 4000 Avro olduğu belirtiliyor. OCZ'nin Z-Drive 500 Go isimli ikinci modeli ise 500GB kapasitesinde. 2x 256GB MLC SSD'ye sahip olan kartın 1TB'lık modelden daha hızlı olduğu zira 510MB/sn'lik okuma ile 480MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği ayrıca fiyatının da 2200 Avro olacağı belirtiliyor. Serinin son modeli olan Z-Drive 250 Go ise 250GB'lık tek bir MLC SSD ile geliyor ve 450MB/sn okuma ile 300MB/sn yazma hızlarını destekliyor, fiyatı ise 1400 Avro.


http://www.materiel.net/ctl/SSD/47587-Z_Drive_1_To_PCI_Express_8x.html?affcode=caseandcooling Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
SSD'lerin, HDD'lerin yerini alabilmesi için büyük bir adım olur umarım. Yoksa bunu para harcayacak yeri olmayan insanlardan başkası almaz diye düşünüyorum.
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Batuist 10 yıl
bunlara işletim sistemi kurulabilse ne kadar harika olurdu....
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XivA 10 yıl
yakında ram hızında çalışacaklar :)
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arg-ist 10 yıl
bu kadar fiyat yorumundan sonra size bir fıkra anlatayım anlayan anlar...
Emlakçı teşvikiyede çok lüks ve 400- 500 M2 lik daire satıyormuş fiyat korkunç.bizim ssd ler gibi. adamın biri merak etmiş ,emlakçı gezdirmiş, daire mükemmel söyliyecek laf yok ama fiyat korkunç. fiyatı duyan müşteri bu dairenin ahırı nerde diye sormuş. emlakçı:ne ahırı beyefendi her halde garajı soruyorsunuz, binanın bodrumun da 4 araçlık garajı var demiş . adam hayır hayır demiş ben ahırı soruyorum. beyefendi ahırı ne yapacaksınız diye sormuş emlakçı. Müşteri bu daireye bu kadar parayı verecek hay... oğlu hay... nerede oturacak onu görmek istiyorum demiş....
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DARTH_BLACK 10 yıl
Ancak büyük ölçekli firma yada şirketlerin server makinelerine takacağı bir ürün bunlar.Ev makineleri için rahat 2012-15 yılları arasını görürüz biz makul fiyatlar için..Şuanki mevcut ürünler biz ev kullanıcıları için hayal..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
4000 avroya babana sat sen ssd ni
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RevidaL 10 yıl
İyi uçmuşlar. Klima özelliği yok onu göremedim ben
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SnRkRkMn 10 yıl
1tb 500MB/sn'lik okuma ile 470MB/sn'lik yazma hızı 4000 avro adamlar cosmuşlar ya ne demek alah aşkına
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max975 10 yıl
1400 avro mu? ne ki!!!
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

1400 avro mu? ne ki!!!

ne 1400lüğü 4000binlik bile var

OCZ'nin seri dahilindeki en yüksek kapasiteli modeli olan Z-Drive 1 Go modeli üzerinde 4x 256GB MLC SSD ve 256MB'lık ön bellek bulunduğu, modelin 500MB/sn'lik okuma ile 470MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtilirken fiyatının ise 4000 Avro olduğu belirtiliyor.


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tolgaciik 10 yıl
bunların fiyatları ucuzlıyacağına boyna artıyor... SSD hayalmi olacak ne bizim için
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