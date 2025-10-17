Giriş
    OnePlus 15 tanıtım görüntüleri ve çıkış tarihi paylaşıldı

    OnePlus 15 için geri sayım resmen başladı. Şirket, yeni paylaşımında telefonun çıkış tarihini ve resmi görüntüleri paylaşıldı.  Etkinlikte OnePlus Ace 6 modeli de sahne alacak.

    OnePlus 15 tanıtım görüntüleri ve çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15'in çıkış tarihini duyurdu. Şirketin bir süredir ipuçlarını paylaştığı cihaz, 27 Ekim'de Çin'de düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Etkinlikte OnePlus Ace 6 modeli de sahne alacak. İşte OnePlus 15'in tasarımı ve beklenen özellikleri

    OnePlus 15 yakında geliyor

    OnePlus, ekim ayının sonunda gerçekleştireceği lansman için geri sayıma geçti. Marka, 27 Ekim saat 19:00’da (yerel saatle) Çin'de düzenlenecek etkinlikte hem OnePlus 15 hem de OnePlus Ace 6 modellerini tanıtacak. Küresel lansman tarafında ise OnePlus 15’in 13 Kasım tarihinde uluslararası pazara sunulması bekleniyor. 

    OnePlus 15 tanıtım görüntüleri ve çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Marka, Ace 6 modeline dair teknik detayları henüz paylaşmadı. Ancak OnePlus 15 daha önceki sızıntılarla büyük ölçüde netleşmiş durumda. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor ve 165 Hz yenileme hızına sahip delikli ekran tasarımına sahip olacak. Ayrıca Sand Dune, Absolute Black ve Mist Purple olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

    OnePlus 15, 120 W hızlı şarj, 50W kablosuz şarjı destekleyen 7300 mAh bataryadan güç alacak. Ayrıca bu kapasiteye kıyasla 8.1mm kalınlığa ve 211 gr ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. Kamera bölümünde ise 1/1,5 inç 50MP Sony LYT-700 ana kamera, 50MP Samsung JN5 1/2,76 inç periskop telefoto kamera ve 50MP ultra geniş Samsung JN5 sensörden güç alacak.

