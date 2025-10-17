OnePlus 15 tanıtım görüntüleri ve çıkış tarihi paylaşıldı

OnePlus 15 yakında geliyor
OnePlus, ekim ayının sonunda gerçekleştireceği lansman için geri sayıma geçti. Marka, 27 Ekim saat 19:00’da (yerel saatle) Çin'de düzenlenecek etkinlikte hem OnePlus 15 hem de OnePlus Ace 6 modellerini tanıtacak. Küresel lansman tarafında ise OnePlus 15’in 13 Kasım tarihinde uluslararası pazara sunulması bekleniyor.
OnePlus 15, 120 W hızlı şarj, 50W kablosuz şarjı destekleyen 7300 mAh bataryadan güç alacak. Ayrıca bu kapasiteye kıyasla 8.1mm kalınlığa ve 211 gr ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. Kamera bölümünde ise 1/1,5 inç 50MP Sony LYT-700 ana kamera, 50MP Samsung JN5 1/2,76 inç periskop telefoto kamera ve 50MP ultra geniş Samsung JN5 sensörden güç alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.