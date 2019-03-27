Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu

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Huawei dün gerçekleştirdiği etkinlik ile Huawei P30 ve Huawei P30 Pro modellerini tanıttı. Fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkan Huawei P30 ailesinin Türkiye fiyatı beklentilerin üzerinde.

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, Hepsiburada’da ön siparişe açıldı. Telefonu ön sipariş ile satın alanlara Huawei Watch GT akıllı saat ve 3 ay ekran koruma garantisi hediye ediliyor. Telefonların gönderimi ise 4 Nisan tarihinde yapılacak. Bu tarihe kadar telefon fiyatında değişiklik yapılması halinde fiyat artışı durumunda fiyat farkı alınmayacak, fiyat düşüşü durumunda ise aradaki fark müşteriye iade edilecek.

Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

10X hibrit zoom özellikli kamerası ile öne çıkan Huawei P30 Pro’nun 128 GB versiyonu 6999 TL’ye, 256 GB versiyonu ise 7999 TL’ye satılıyor.

Huawei P30 Türkiye fiyatı ne kadar?

Birtakım özelliklerin kırpılmasıyla daha uygun fiyat etiketine sahip olan Huawei P30’un 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 5699 TL fiyat etiketine sahip.

Huawei P30 serisinin en büyük rakibi olan Galaxy S10 ailesine baktığımızda Galaxy S10e’nin 5499 TL’ye, Galaxy S10’un 6599 TL’ye ve Galaxy S10+’ın 7499 TL’ye satıldığını görüyoruz. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro’nun fiyatı Galaxy S10 ailesi ile benzer seviyede tutulmuş. Müşteriler, rekabetin kızışması için daha uygun fiyatlar bekliyordu.