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Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei P30 Pro ve Huawei P30'un Türkiye satış fiyatı açıklandı. Huawei P30 Pro ve Huawei P30'un fiyatı Samsung Galaxy S10 ailesi ile benzer seviyede. İşte Huawei P30 Pro ve Huawei P30 fiyatı:
1 ay
17,6b
1
119
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu
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Huawei dün gerçekleştirdiği etkinlik ile Huawei P30 ve Huawei P30 Pro modellerini tanıttı. Fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkan Huawei P30 ailesinin Türkiye fiyatı beklentilerin üzerinde.

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, Hepsiburada’da ön siparişe açıldı. Telefonu ön sipariş ile satın alanlara Huawei Watch GT akıllı saat ve 3 ay ekran koruma garantisi hediye ediliyor. Telefonların gönderimi ise 4 Nisan tarihinde yapılacak. Bu tarihe kadar telefon fiyatında değişiklik yapılması halinde fiyat artışı durumunda fiyat farkı alınmayacak, fiyat düşüşü durumunda ise aradaki fark müşteriye iade edilecek.

Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

10X hibrit zoom özellikli kamerası ile öne çıkan Huawei P30 Pro’nun 128 GB versiyonu 6999 TL’ye, 256 GB versiyonu ise 7999 TL’ye satılıyor.

Huawei P30 Türkiye fiyatı ne kadar?

Birtakım özelliklerin kırpılmasıyla daha uygun fiyat etiketine sahip olan Huawei P30’un 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 5699 TL fiyat etiketine sahip.

Huawei P30 serisinin en büyük rakibi olan Galaxy S10 ailesine baktığımızda Galaxy S10e’nin 5499 TL’ye, Galaxy S10’un 6599 TL’ye ve Galaxy S10+’ın 7499 TL’ye satıldığını görüyoruz. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro’nun fiyatı Galaxy S10 ailesi ile benzer seviyede tutulmuş. Müşteriler, rekabetin kızışması için daha uygun fiyatlar bekliyordu.


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chakra7o 1 ay en beğenilen
Yuhhhh
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Bloodin 1 ay
Türkiyeye özel fiyat uygulanmış, yurtdışında 1000 euro olan bir telefonun Türkiye'de 7000 TL'ya satılabilmesi imkansızdır normalde, bakınız; iPhone XS yurtdışında 1000 dolardır yani P30 Pro'dan daha ucuzdur ama Türkiye fiyatları malum, adamların burada suçu yok, neredeyse yurtdışı fiyatına vergi eklemeden satacaklar... Şu "4K60FPS" diye saçmalayanlar da hayatlarında kaç kere 4K60FPS video çekmişler acaba, sorsan sanki yeni Star Wars filmini çekeceklermiş gibi davranıyorlar. 4K60FPS'nin kapladığı alanı gördükleri anda FullHD 30FPS'ye iniş yapacaklar haberleri yok, önemli olan bir cihazın videoda FPS değeri değil, videonun çamur gibi olmamasıdır. Bkz. iPhone XS ve XR videoları 30 FPS'de, Galaxy S10'un 60 FPS'de çektiğinden daha akıcı ve net videolar çekmektedir. Aynı Gimbal'a bağlayarak ikisiyle de video çekip videoda rastgele yerlerde durdurduğunuzda iPhone XSgillerin çok daha net çekime sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu bir iPhone düşmanı, Xiaomi kullanıcısı olarak söylüyorum.
4K 60FPS GEREKSİZDİR!!! Önemli olan Full HD de olsa, 30 FPS de olsa kaliteli, pürüzsüz video çekimidir...
Türkiyeye özel fiyat uygulanmış, yurtdışında 1000 euro olan bir telefonun Türkiye'de 7000 TL'ya satılabilmesi imkansızdır normalde, bakınız; iPhone XS yurtdışın...
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4 Yanıt Yanıtla +46
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BelkScilk 1 ay
Bu çöp kutusuna 8000 verilir mi yazık günah
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SOFS4566 1 ay
Merhabalar
Iphone 6s bataryam %50 sokağa çıkıyorum, pantolon cebinde hava soğuk olduğu için telefon kapanıyor veya %10 a düşüyor, ne yapmalıyım
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dt1907 1 ay
samsung gibi değişim kampanyası var mı p30 pro da
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wolf silver 1 ay
DOLANDIRILDIK!!!
Herkese merhabalar arkadaşlar CUMHURBAŞKANLIĞA BAĞLI MİLLİ KÜTÜPHANE inşaatında çalıştım. Ordaki şirket tarafından dolandırıldık 1.5 aydır eve geldik hala paralarımız yatırılmadı.... donanım haberde bununla ilgili konu açmak istiyorum nasıl açacağımı bilmiyorum yardım istiyorum...
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Bysnbad 1 ay
Arkadaslar bu boe ekran mate 20 deki gibi degil huawei birdaha hata yapmamak icin boe kendini duzelteli aylar olmustur p 30 da kullanilan ekran hdr10 destegide var her videosuna baktim sarimsi gibi renkler yok gayet guzel ekran kullanmis mate serisinde belki hata yapmistir suda var s10 ekran çözünürlugu farkli oldugu icin amoled iyi olabilir ama abartilacak kadar degildir sonucta oled üreten firmalar yatirimi ona göre yapiyordur samsung ekran konusunda onde zaten tartisilmaz ama günümüzde artik kotu bir ekran kalmicak çünkü 1080p ekranlar orta giris seviyelere bile geliyor boşuna tartismaya gerek yok parası olan tercihini yapar hangisi göze hoş geliyorsa onu alır bosuna strese sokmayın kendinizi
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xmrtx 1 ay koyunsavar
Arkadaş sırf mesaj yazmış olmak için yazıyosunuz.Bir girin xda lara redditlere araştırın azıcık ekranın mate 20 proda kullanılan BOE lerden olmucagını öğrenin..Ben renklerin dogal gorunmelerinden yanayim sana gore asagidaki p30un sarimsi ekrani iyise bisi diyemem...
Pil testi koymuşun ben sana s10 plusun telefon boşta iken giden pilinden bahsediyorum sen full yüklerde yapılmış testleri koyuyosun...
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Paetzold 1 ay
Arkadaş iyice uçtu piyasa bu nedir.
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Archi33tect 1 ay
Bu markanın mate serileri mi daha üst seviye yoksa p serileri mi ?
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Bysnbad 1 ay Archi33tect
Her ikiside ayni galaxy s neyse note seriside o olur yani bi firmanin senede iki amiral cikariyorsa ve daha gelismi ozellikler sunuyorsa amiral seviyesine çikan cihazlar oluyor fiyatindan anlasildigi gibi
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r.yilmaz4545 1 ay
Valla bak bir çok telefonu takip ediyorum falan evet biliyorum muhtemelen yeni gelecek her telefonda buna benzer gece çekimi falan olacak ancak şu an param olsa kesinlikle ben bu telefonu alırdım, öyle aman aman fotoğraf çekiyorum ama bu nasıl bir gece performansı Yarabbi
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mahmut716 1 ay
bu huawei, dünyanın Turkcell'i zannedersem. kendini kaliteli sanıp fiyatları yüksek çekiyor, ama öyle bişey yok. lg, asus, xiaomi, oppo... bunlar varken , sana ekmek çıkmaz
geri kalanlar da zaten ya samsung alıyor ya da apple
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DH Misafiri 1 ay
Şaka gibi artık bu gidişle sadece reklamlarına bakacağız. Tutana aşk olsun teknolojik ürünler ekran kartı bilgisayar telefon iyi ürün almak artık hayal.
Tabi bütçe sorunu olmayan için başkadır.
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