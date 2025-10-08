Android 16 güncellemesini alacak OnePlus cihazlar belli oldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada yapay zekaya odaklanan Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesinin 16 Ekim’de küresel olarak duyurulacağını paylaşmıştı. Birçok kullanıcı, OnePlus akıllı telefonlarının yeni yazılıma uygun olup olmadığını merak ediyor.

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?

OnePlus, OxygenOS 16 güncellemesini alacak tüm cihazların tam listesini açıklamasa da, OnePlus topluluğunda yayınlanan bir gönderide Android 16’yı alması beklenen tüm cihazlar listelendi. İşte Android 16 (OxygenOS 16) güncellemesi alacak OnePlus cihazlar:

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 3

OnePlus 10 serisi, Nord ve Nord 2 serisi, ilk Nord CE modelleri, N serisi ve OnePlus Pad Go gibi eski amiral gemileri Android 16 güncellemesini almayacak.

