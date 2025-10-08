Android 16 güncellemesini alacak OnePlus cihazlar belli oldu

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?
OnePlus, OxygenOS 16 güncellemesini alacak tüm cihazların tam listesini açıklamasa da, OnePlus topluluğunda yayınlanan bir gönderide Android 16’yı alması beklenen tüm cihazlar listelendi. İşte Android 16 (OxygenOS 16) güncellemesi alacak OnePlus cihazlar:
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus Open
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad 3
OnePlus 10 serisi, Nord ve Nord 2 serisi, ilk Nord CE modelleri, N serisi ve OnePlus Pad Go gibi eski amiral gemileri Android 16 güncellemesini almayacak.
