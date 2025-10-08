Giriş
    Android 16 güncellemesini alacak OnePlus cihazlar belli oldu

    OnePlus, Android 16 tabanlı OxygenOS 16'nın 16 Ekim'de küresel olarak duyurulacağını paylaştı. Güncellemenin neler getireceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı ancak cihazların listesi paylaşıldı.

    Android 16 OxygenOS 16 güncellemesi alacak OnePlus cihazlar Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada yapay zekaya odaklanan Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesinin 16 Ekim’de küresel olarak duyurulacağını paylaşmıştı. Birçok kullanıcı, OnePlus akıllı telefonlarının yeni yazılıma uygun olup olmadığını merak ediyor.

    Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? 

    OnePlus, OxygenOS 16 güncellemesini alacak tüm cihazların tam listesini açıklamasa da, OnePlus topluluğunda yayınlanan bir gönderide Android 16’yı alması beklenen tüm cihazlar listelendi. İşte Android 16 (OxygenOS 16) güncellemesi alacak OnePlus cihazlar:

    • OnePlus 13
    • OnePlus 13R
    • OnePlus 13s
    • OnePlus Open
    • OnePlus 12
    • OnePlus 12R
    • OnePlus 11
    • OnePlus 11R
    • OnePlus Nord 3
    • OnePlus Nord 4
    • OnePlus Nord 5
    • OnePlus Nord CE 4
    • OnePlus Nord CE 4 Lite
    • OnePlus Nord CE 5
    • OnePlus Pad
    • OnePlus Pad 2
    • OnePlus Pad 3

    OnePlus 10 serisi, Nord ve Nord 2 serisi, ilk Nord CE modelleri, N serisi ve OnePlus Pad Go gibi eski amiral gemileri Android 16 güncellemesini almayacak.

