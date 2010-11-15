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Onkyo, Windows 7'li yeni tabletini tanıttı

8 yıl
10,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üreticisi Onkyo, Windows 7 tabanlı yeni tabletini duyurdu. TW317A7 model adını taşıyan tablet bilgisayar, Intel Atom platformu üzerinde çalışıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek ve 32GB SSD ile donatılan tablet bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekrana sahip.

Açıklanan bilgilere göre 295 x 195 x 14 mm boyutlarında ve yaklaşık 1 Kg ağırlığında olan tablet bilgisayar, GMA 3150 entegre ekran kartı ve çoklu dokunmatik desteği ile birlikte geliyor. Wi-Fi, Bluetooth, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, kart okuyucusu, harici donanımlar için iki adet USB 2.0 portu ve stereo hoparlörlere sahip olan tablet bilgisayar, Windows 7 Home Premium ile sunuluyor.

Onkyo tarafından hafta içerisinde satışa sunulması beklenen tablet bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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