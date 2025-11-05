OpenAI, video üretme uygulaması Sora'yı Android'te kullanıma sundu

OpenAI, Sora’yı Eylül ayında iOS için piyasaya sürmüş ve uygulama yalnızca beş gün içinde 1 milyon indirme sayısını aşmıştı. TikTok’a benzer bir yapay zeka video akışı sunan Sora, ayrıca kullanıcıların kendilerini veya arkadaşlarını videolarda yer alacak şekilde yapay zeka içeriği üretmelerini sağlayan “cameo” özelliğine de sahip.
Son haftalarda uygulama, deepfake kullanımı ve telif hakkı korumaları konusundaki yaklaşımı nedeniyle eleştirilerle karşılaşmış, bunun sonucunda da OpenAI, hak sahipleri için “katılmama” politikasını geri çekmek zorunda kalmıştı.
Ayrıca şirket, kullanıcıların yeniden kullanılabilir karakter avatarları oluşturmasına ve videoları birbirine ekleyerek video birleştirmeye olanak tanıyan yeni özellikler de ekledi. OpenAI gelecekte, hak sahiplerinin popüler karakterlerin veya tanınmış kişilerin cameo’ları için ek ücret talep edebilmesini de planlıyor.Kaynakça https://x.com/soraofficialapp/status/1985766320194142540 https://www.theverge.com/news/813533/openai-sora-android-launch Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: