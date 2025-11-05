Giriş
    OpenAI, video üretme uygulaması Sora'yı Android'te kullanıma sundu

    OpenAI, yapay zeka destekli video uygulaması Sora’yı Android platformuna getirdi. Uygulama ilk olarak ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da kullanıma sunuldu.

    OpenAI, Sora'yı Android'te kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka destekli video uygulaması Sora’yı Android platformuna getirdi. Şirketin açıklamasına göre, kullanıcıların yapay zeka ile oluşturulmuş videolar üretmesine, paylaşmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan uygulama artık ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

    OpenAI, Sora’yı Eylül ayında iOS için piyasaya sürmüş ve uygulama yalnızca beş gün içinde 1 milyon indirme sayısını aşmıştı. TikTok’a benzer bir yapay zeka video akışı sunan Sora, ayrıca kullanıcıların kendilerini veya arkadaşlarını videolarda yer alacak şekilde yapay zeka içeriği üretmelerini sağlayan “cameo” özelliğine de sahip.

    Son haftalarda uygulama, deepfake kullanımı ve telif hakkı korumaları konusundaki yaklaşımı nedeniyle eleştirilerle karşılaşmış, bunun sonucunda da OpenAI, hak sahipleri için “katılmama” politikasını geri çekmek zorunda kalmıştı.

    Ayrıca şirket, kullanıcıların yeniden kullanılabilir karakter avatarları oluşturmasına ve videoları birbirine ekleyerek video birleştirmeye olanak tanıyan yeni özellikler de ekledi. OpenAI gelecekte, hak sahiplerinin popüler karakterlerin veya tanınmış kişilerin cameo’ları için ek ücret talep edebilmesini de planlıyor.

    Kaynakça https://x.com/soraofficialapp/status/1985766320194142540 https://www.theverge.com/news/813533/openai-sora-android-launch
