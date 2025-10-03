Giriş
    OpenAI’ın Sora uygulaması ABD App Store’da üçüncü sıraya yükseldi

    OpenAI’ın davetiyeyle erişilen yapay zeka video uygulaması Sora, ABD App Store’da hızla yükselerek ikinci gününde 3. sıraya yerleşti. Uygulama, ilk iki günde 164.000 indirme aldı.

    OpenAI’ın Sora uygulaması ABD App Store’da üçüncü sıraya yükseldi Tam Boyutta Gör

    OpenAI’ın yeni yapay zeka video uygulaması Sora, ABD App Store’da serüvenine hızlı başladı. Şu anda davetiyeyle erişilen ve lansmanda yalnızca ABD ile Kanada kullanıcılarına açık olan uygulama, ilk gününde 56.000 indirme sayısına ulaştı ve ikinci gün itibarıyla ABD App Store genel sıralamasında 3. sıraya yükseldi.

    Sora hızlı başladı

    Appfigures’in tahminlerine göre, Sora uygulaması 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde toplam 164.000 indirme elde etti. İlk gün performansı, diğer büyük yapay zeka uygulamalarının lansmanlarını geride bırakıyor. Anthropic’in Claude (21.000) ve Microsoft’un Copilot (7.000) uygulamaları Sora’nın gerisinde kalırken xAI’ın Grok uygulamasıyla benzer performans sergileniyor.

    Öte yandan OpenAI’ın ChatGPT ve Google’ın Gemini iOS uygulamaları ilk günlerde Sora’ya kıyasla biraz daha yüksek indirme sayılarına ulaştı. Her ikisi de ilk gün en az 80.000 indirme rakamlarına erişti.

    Sora halen davetiyeye dayalı bir sistemle çalıştığı için bu karşılaştırma tamamen adil olmasa da sınırlı erişime rağmen gösterdiği performans, kullanıcıların sosyal ağ benzeri bir deneyimde yapay zeka destekli video araçlarına yüksek talep gösterdiğini ortaya koyuyor.

    İkinci gün itibarıyla Sora, ABD App Store’un genel sıralamasında 3. sıraya çıkarken ChatGPT ikinci gün 1. sıraya, Grok 4. sıraya, Gemini 6. sıraya, Copilot 19. sıraya ve Claude 78. sıraya ulaşmıştı.

