Japon şirketlerden OpenAI’a telif protestosu: “İçeriklerimizi izinsiz kullanmayın”

Japon devleri tepkili
CODA’nın açıklamasına göre Sora 2’nin makine öğrenimi sürecinde yapılan kopyalama işlemleri Japonya’nın telif hakkı yasalarını ihlal ediyor. Kuruluş, modelin daha sonra telifli karakter ve görsel unsurlar içeren içerikler üretmesinin bu ihlali açıkça gösterdiğini belirtti.
Sora 2, 30 Eylül’de piyasaya sürülmesinin ardından Japon fikri mülkiyetine dayanan binlerce içerik üretmiş, bu durum Japon hükümetini bile harekete geçirmişti. Tokyo yönetimi, OpenAI’a resmi bir uyarı göndererek Japon sanat eserlerinin çoğaltılmasının derhal durdurulmasını istedi.
Bu, OpenAI’ın Japon kültürüne ait tarzlardan ‘esinlendiği’ ilk olay da değil. Mart ayında tanıtılan GPT-4o modeliyle birlikte “Ghibli tarzı” görsellerin yaygınlaşması dikkat çekmişti. Hatta OpenAI CEO’su Sam Altman’ın sosyal medya profil fotoğrafı dahi Studio Ghibli estetiğini anımsatan bir portre olarak öne çıkıyor.
Altman geçtiğimiz ay, Sora için fikri mülkiyet sahiplerinin aleyhine yönelik politika değişikliğine gidileceğini açıklamıştı. Ancak CODA’ya göre, bu yaklaşımın kendisi bile Japonya’daki telif sistemine aykırı. Dernek açıklamasında, “Japonya'nın telif hakkı sisteminde, telif hakkı bulunan eserlerin kullanımı için genellikle önceden izin alınması gerekir” derken ihlalin ortadan kalkmayacağını ifade etti. Kuruluş, yalnızca Sora 2’nin çıktıları değil, aynı zamanda modelin eğitiminde Japon fikri mülkiyetine ait içeriklerin kullanılmasının da durdurulmasını talep ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bekliyoruz
teşekkürler
Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?
alalım bir kod bizde
kod
haydaaa
kod
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz