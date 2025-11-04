Giriş
    Japon şirketlerden OpenAI’a telif protestosu: “İçeriklerimizi izinsiz kullanmayın”

    Studio Ghibli, Bandai Namco ve Square Enix, yapay zeka lideri OpenAI için harekete geçti. Şirketler, OpenAI’ın telifli içeriklerini izinsiz kullanmamasını talep ediyor.

    Japon şirketlerden OpenAI’a telif protestosu Tam Boyutta Gör
    Japonya’nın önde gelen eğlence devleri Studio Ghibli, Bandai Namco ve Square Enix, yapay zeka eğitimi için eserlerinin izinsiz kullanılmasına karşı harekete geçti. Ülkenin fikri mülkiyet haklarını koruyan Content Overseas Distribution Association (CODA), geçen hafta yaptığı açıklamada OpenAI’dan Sora 2 modelini eğitirken üyelerinin içeriklerini kullanmayı derhal durdurmasını talep etti.

    Japon devleri tepkili

    CODA’nın açıklamasına göre Sora 2’nin makine öğrenimi sürecinde yapılan kopyalama işlemleri Japonya’nın telif hakkı yasalarını ihlal ediyor. Kuruluş, modelin daha sonra telifli karakter ve görsel unsurlar içeren içerikler üretmesinin bu ihlali açıkça gösterdiğini belirtti.

    Sora 2, 30 Eylül’de piyasaya sürülmesinin ardından Japon fikri mülkiyetine dayanan binlerce içerik üretmiş, bu durum Japon hükümetini bile harekete geçirmişti. Tokyo yönetimi, OpenAI’a resmi bir uyarı göndererek Japon sanat eserlerinin çoğaltılmasının derhal durdurulmasını istedi.

    Bu, OpenAI’ın Japon kültürüne ait tarzlardan ‘esinlendiği’ ilk olay da değil. Mart ayında tanıtılan GPT-4o modeliyle birlikte “Ghibli tarzı” görsellerin yaygınlaşması dikkat çekmişti. Hatta OpenAI CEO’su Sam Altman’ın sosyal medya profil fotoğrafı dahi Studio Ghibli estetiğini anımsatan bir portre olarak öne çıkıyor.

    Altman geçtiğimiz ay, Sora için fikri mülkiyet sahiplerinin aleyhine yönelik politika değişikliğine gidileceğini açıklamıştı. Ancak CODA’ya göre, bu yaklaşımın kendisi bile Japonya’daki telif sistemine aykırı. Dernek açıklamasında, “Japonya'nın telif hakkı sisteminde, telif hakkı bulunan eserlerin kullanımı için genellikle önceden izin alınması gerekir” derken ihlalin ortadan kalkmayacağını ifade etti. Kuruluş, yalnızca Sora 2’nin çıktıları değil, aynı zamanda modelin eğitiminde Japon fikri mülkiyetine ait içeriklerin kullanılmasının da durdurulmasını talep ediyor.

