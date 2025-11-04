iOS 26.1, Türkçe Apple Intelligence desteğiyle yayınlandı

iOS 26.1 yenilikleri
Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller)
- Metinleri yeniden yazmayı, düzeltmeyi ve özetlemeyi sağlayan Yazma Araçları
- Image Playground (Kavramları, betimlemeleri ve Fotoğraflar arşivinizdeki kişileri kullanarak benzersiz görüntüler oluşturma)
- Genmoji (Komutlarla yeni emojiler oluşturma)
- Mesajlar’da Canlı Çeviri
- Görsel zekâ (Yapay zeka destekli görsel arama)
- Siri iyileştirmeleri (Daha güçlü dil anlama, istekler arasında bağlamı koruyabilme, Siri'ye Yaz özelliği, daha doğal bir ses, Apple ürünlerinin özellikleri ve ayarları hakkında bilgi verme)
- ChatGPT entegrasyonu
- Fotoğraflar'daki dikkat dağıtıcı öğeleri kaldırmak için Düzeltme özelliği
- Fotoğraflar’da anı filmi oluşturma
- Bildirim özetleri
Diğer yenilikler
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
- Liquid Glass ayarı (Saydam ve Hafif renkli)
- Apple Music’te kaydırma hareketiyle şarkı geçişi
- Apple Music'te AirPlay üzerinden AutoMix desteği
- Yerel çekim ile kayıt yaparken harici USB mikrofonlar için kazanç denetimi kullanılabilir
- Yerel çekim dosyaları belirli bir konuma kaydedilebilir
- Elle antrenman kaydı doğrudan Fitness uygulamasında yapılabilir
- Kilitli ekranda Kamera'yı açmak için kaydırmanın açılmasını veya kapatılmasını sağlayan yeni Kamera ayarı
- Düşük bant genişliği koşullarında iyileştirilmiş FaceTime ses kalitesi
- 13-17 yaş arası için Web İçeriği Filtreleri varsayılan olarak açık
bekliyoruz
teşekkürler
Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?
alalım bir kod bizde
kod
haydaaa
kod
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz