Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26.1, Türkçe Apple Intelligence desteğiyle yayınlandı

    Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26'nın ilk büyük güncellemesini yayınladı. iOS 26.1, Türkiye'deki kullanıcılara Türkçe Apple Intelligence'ı getiriyor. Ancak, tek yenilik bu değil.

    apple iphone ios 26.1 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple bugün, Eylül ayında çıkan iOS 26 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olan iOS 26.1'i yayınladı. iOS 26'nın yayınlanmasından bir aydan fazla bir süre sonra iOS 26.1 güncellemesi geldi. ‌‌iOS 26‌‌.1, ‌iPhone‌ 11 serisi ve sonraki modellerin yanı sıra ikinci nesil ‌‌iPhone‌‌ SE’ye yüklenebiliyor. Ancak, Türkçe dil desteği kazanan Apple Intelligence yapay zeka özellikleri, iPhone 15 Pro ve üzeri bir modelde kullanılabiliyor.

    iOS 26.1 yenilikleri

    iOS 26.1 Türkçe Apple Intelligence ve diğer yenilikler Tam Boyutta Gör
    iOS 26.1, Liquid Glass ayarı, alarmı kapatmak için kaydırma hareketi, kilit ekranında kameranın açılmasını devre dışı bırakma ayarı, Apple Music’te hızlı şarkı geçiş, Türkçe Apple Intelligence ve fazlasıyla birlikte çıktı. Apple, iOS 26.1 sürüm notlarına da paylaştı. İşte iOS 26.1 ile gelen tüm yeni özellikler:

    Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller)

    • Metinleri yeniden yazmayı, düzeltmeyi ve özetlemeyi sağlayan Yazma Araçları
    • Image Playground (Kavramları, betimlemeleri ve Fotoğraflar arşivinizdeki kişileri kullanarak benzersiz görüntüler oluşturma)
    • Genmoji (Komutlarla yeni emojiler oluşturma)
    • Mesajlar’da Canlı Çeviri
    • Görsel zekâ (Yapay zeka destekli görsel arama)
    • Siri iyileştirmeleri (Daha güçlü dil anlama, istekler arasında bağlamı koruyabilme, Siri'ye Yaz özelliği, daha doğal bir ses, Apple ürünlerinin özellikleri ve ayarları hakkında bilgi verme)
    • ChatGPT entegrasyonu
    • Fotoğraflar'daki dikkat dağıtıcı öğeleri kaldırmak için Düzeltme özelliği
    • Fotoğraflar’da anı filmi oluşturma
    • Bildirim özetleri

    Diğer yenilikler

    • Liquid Glass ayarı (Saydam ve Hafif renkli)
    • Apple Music’te kaydırma hareketiyle şarkı geçişi
    • Apple Music'te AirPlay üzerinden AutoMix desteği
    • Yerel çekim ile kayıt yaparken harici USB mikrofonlar için kazanç denetimi kullanılabilir
    • Yerel çekim dosyaları belirli bir konuma kaydedilebilir
    • Elle antrenman kaydı doğrudan Fitness uygulamasında yapılabilir
    • Kilitli ekranda Kamera'yı açmak için kaydırmanın açılmasını veya kapatılmasını sağlayan yeni Kamera ayarı
    • Düşük bant genişliği koşullarında iyileştirilmiş FaceTime ses kalitesi
    • 13-17 yaş arası için Web İçeriği Filtreleri varsayılan olarak açık
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    OneCandy 41 dakika önce

    bekliyoruz

    A
    akinbalci 44 dakika önce

    teşekkürler

    Profil resmi
    o.madanoglu 44 dakika önce

    Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?

    M
    museraba 46 dakika önce

    alalım bir kod bizde

    P
    phyask0 46 dakika önce

    kod

    D
    dahaiyisi_ 49 dakika önce

    haydaaa

    M
    myildizofficial 7 saat önce

    kod

    Profil resmi
    rcknrll 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 1 gün önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 2 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 2 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 3 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 3 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi q7 2.0 tfsi kullanıcı yorumları bir insan instagram hesabını neden herkese açar kapatır laptop yeniden başlatılıyorda kaldı yüksek tansiyondan kurtuldum kadınlar kulübü şahıs şirket üzerine araç almak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer5
    Game Garaj Slayer5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum