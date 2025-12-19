YouTube, AI ile yapılmış sahte film fragmanı paylaşan kanalları kapatıyor

Sahte Film Fragmanları Paylaşan İki Büyük YouTube Kanalı Kapatıldı
Çünkü YouTube şimdi bu tarz sahte film fragmanları üreten ve paylaşan kanalları kapatmaya başladı. Daha önce milyonlarca izlenmeye ulaşan sahte film fragmanları üreten iki büyük YouTube kanalı (Screen Culture ve KH Studi) oaynı anda kapatıldı.
İki kanalın toplam abone sayısı 2 milyonun üzerinde. Toplam izlenme sayıları ise 1 milyarı aşıyor. Böylesine popüler iki kanalın bir anda kapatılmış olması, YouTube'un bundan sonra AI ile üretilmiş sahte fragmanlara karşı müsamaha göstermeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.
