YouTube, AI ile yapılmış sahte film fragmanı paylaşan kanalları kapatıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay zeka araçları ile yapılmış videolar gerek YouTube gibi platformlarda, gerekse sosyal medyada hızla yayılırken, bu değişimin bazı beklenmedik sonuçları da ortaya çıktı. Bunlardan biri de AI ile üretilen sahte film fragmanları oldu. Bazıları milyonlarca izlenmeye ulaşan bu sahte fragmanların, telif haklarıyla korunan eser ve karakterleri kullanması tepki çekti. Nitekim YouTube da bu duruma daha fazla kayıtsız kalamadı ve bu yılın başında verdiği kararla bu tarz içeriklerden para kazanılmasını yasakladı. Ancak görünen o ki yaptırımlar bununla sınırlı kalmayacak.

Sahte Film Fragmanları Paylaşan İki Büyük YouTube Kanalı Kapatıldı

Çünkü YouTube şimdi bu tarz sahte film fragmanları üreten ve paylaşan kanalları kapatmaya başladı. Daha önce milyonlarca izlenmeye ulaşan sahte film fragmanları üreten iki büyük YouTube kanalı (Screen Culture ve KH Studi) oaynı anda kapatıldı.

İki kanalın toplam abone sayısı 2 milyonun üzerinde. Toplam izlenme sayıları ise 1 milyarı aşıyor. Böylesine popüler iki kanalın bir anda kapatılmış olması, YouTube'un bundan sonra AI ile üretilmiş sahte fragmanlara karşı müsamaha göstermeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

