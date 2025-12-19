Meta kendi Nano Banana'sını geliştiriyor: Hem görsel hem video üretecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zeka platformlarına en çok kullanıcı çeken özelliklerden biri de yapay zeka ile çeşitli görseller oluşturma yeteneği oldu. ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekalar, daha gelişmiş görsel oluşturma modellerine kavuştuktan sonra hızla kullanıcı kazandı. Bunun son örneği de Google'ın Nano Banana modeli oldu. Görsel oluşturma kabiliyeti ile dikkat çeken Nano Banana, Gemini'a çok sayıda kullanıcı çekti. Bu durum Meta'nın da dikkatini çekmiş olacak ki şimdi kendileri de benzer bir proje üzerinde çalışıyor.

Meta, Mango Adlı Yeni Modelini 2026'nın İlk Yarısında Çıkaracak

Mango kod adıyla geliştirilen bu üretken yapay zekanın hem görsel hem de video üretebileceği belirtiliyor. Meta henüz kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da şirket içinde projenin paylaşıldığı söyleniyor. Bu sunumda yer alan kişilerin Wall Street Journal ile paylaştığı bilgilere göre Mango, 2026'nın ilk yarısında yayınlanacak.

Meta'nın hâlihazırda Movie Gen adlı bir üretken yapay zekası bulunuyor olsa da Mango'nun çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.

Meta, bir yandan görsel odaklı Mango modeli üzerinde çalışırken, diğer yandan büyük dil modeli ailesini yenilemeye odaklanıyor. Şirketin Avocado kod adlı yeni büyük dil modelini (sohbet botunu) de 2026'nın ilk yarısında kullanıcılara sunması bekleniyor.

