Meta kendi Nano Banana'sını geliştiriyor: Hem görsel hem video üretecek

Meta, Mango Adlı Yeni Modelini 2026'nın İlk Yarısında Çıkaracak
Mango kod adıyla geliştirilen bu üretken yapay zekanın hem görsel hem de video üretebileceği belirtiliyor. Meta henüz kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da şirket içinde projenin paylaşıldığı söyleniyor. Bu sunumda yer alan kişilerin Wall Street Journal ile paylaştığı bilgilere göre Mango, 2026'nın ilk yarısında yayınlanacak.
Meta'nın hâlihazırda Movie Gen adlı bir üretken yapay zekası bulunuyor olsa da Mango'nun çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.
Meta, bir yandan görsel odaklı Mango modeli üzerinde çalışırken, diğer yandan büyük dil modeli ailesini yenilemeye odaklanıyor. Şirketin Avocado kod adlı yeni büyük dil modelini (sohbet botunu) de 2026'nın ilk yarısında kullanıcılara sunması bekleniyor.