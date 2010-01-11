Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Orange, Apple Tablet'i doğruladı (Güncellendi)

9 yıl
11,8b
1
19
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Orange, Apple Tablet'i doğruladı (Güncellendi)
Tam Boyutta Gör

Apple'ın merakla beklenen ve hakkında sürekli yeni bilgi ortaya atılan tablet çözümü iSlate hakkında ilk resmi doğrulama Orange'ın üst düzey yöneticisi ve gelecek sene Fransa Telekom'un başına geçecek olan Stéphane Richard'dan geldi.

Europa 1'da katıldığı programda sunucunun (Jean-Pierre Elkabbach) sorularına açıkca cevap veren Stéphane Richard'ın (Programın videosuna buradan ulaşabilirsiniz) Apple tablet hakkında söyledikleri;

Jean-Pierre Elkabbach: Le Point'e göre iş ortaklarınızdan Apple, yakın zamanda tablet cihazıyla kullanıcıların karşısına çıkacakmış.
Stéphane Richard: Evet.
Jean-Pierre Elkabbach: Dahili internet kamerasına sahip olacakmış ?
Stéphane Richard: Evet
Jean-Pierre Elkabbach: Peki aboneleriniz bu yeni cihazdan faydalanabilecekler mi ?
Stéphane Richard: Elbette! Kullanıcılarımız tabletin sunduğı deneyimleri sonuna kadar yaşayacaklar. Apple Tablet, video konferansında çığır açacak.

Açıklamalara bakılırsa, Apple'ın yeni mobil çözümü iSlate üzerinde dahili sim kart girişiyle gelecek. Bu özelliği de iSlate'in operatörler aracılığıyla satılmasını sağlayacağından, kontratlı olarak internet paketleriyle daha uygun fiyatlardan satılabilir.

Güncelleme: Konuyla ilgili konuşan Orange İngiltere'nin basınsözcüsü yaptığı açıklamada Orange'ın söylentilerdeki cihazı doğrulamadığını açıklayarak Stéphane Richard'ın sadece beklentilerini ve böyle bir cihaz çıkarsa Orange olarak abonelerine ulaştırmaktan memnun olacaklarını dile getirmek istediğini belirtti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ben aldim coook guzel herkes alsin basindan kalkamiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert 9 yıl

DH Misafiri

ben aldim coook guzel herkes alsin basindan kalkamiyorum

Resim ekleyebilirmisiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 9 yıl

DH Misafiri

ben aldim coook guzel herkes alsin basindan kalkamiyorum


daha amerikada bile satışa çıkmadı. nasıl aldın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sylargray 9 yıl

DH Misafiri

ben aldim coook guzel herkes alsin basindan kalkamiyorum

Yürü be kim tutar seni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Force 9 yıl
Kontrat olmasaydı iPhone alamazdım, zaten her ay 70-80 lira fatura ödüyorum 400 lira verdim telefon aldım, bu söğüşlemek mi? Ayda 30 lira fatura ödeyen bir kişi zaten gitsin taksitle alsın ama kontrat bir çok kişi için büyük kolaylık. Sadece kontratla satılmıyor sonuçta istediğiniz gibi almakta özgürsünüz.

Orange ingiltere güzel çevirmiş cevabı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oxiabit 9 yıl
üstelik kontratlı paketlerde 4 GB 3G internet ile (Turkcell için konuşuyorum) iPhone gerçek anlamda iPhone oluyor. ama yinede kontrat fiyatları biraz daha insaflı olması gerekirdi. küçük paket te 105 tl olanda 150 dakida çok yetersiz. çok rahat aşılıyor. aşıldığı zamanda dakika başına çok fahiş fiyatlar işleniyor. iPhone'u kontrat ile almak diğer ülkelerde olunca çok mantıklı. ama türkiyede Turkcell, iPhone tirendini resmen sömürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
ya şu konrat işi bozuyor , bu apple milleti söğüşlemek için .. neyse yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11847 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
orange, tablet ve
3 etiket daha Apple iPad iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim