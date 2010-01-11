Orange, Apple Tablet'i doğruladı (Güncellendi)

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Apple'ın merakla beklenen ve hakkında sürekli yeni bilgi ortaya atılan tablet çözümü iSlate hakkında ilk resmi doğrulama Orange'ın üst düzey yöneticisi ve gelecek sene Fransa Telekom'un başına geçecek olan Stéphane Richard'dan geldi.

Europa 1'da katıldığı programda sunucunun (Jean-Pierre Elkabbach) sorularına açıkca cevap veren Stéphane Richard'ın (Programın videosuna buradan ulaşabilirsiniz) Apple tablet hakkında söyledikleri;

Jean-Pierre Elkabbach: Le Point'e göre iş ortaklarınızdan Apple, yakın zamanda tablet cihazıyla kullanıcıların karşısına çıkacakmış.

Stéphane Richard: Evet.

Jean-Pierre Elkabbach: Dahili internet kamerasına sahip olacakmış ?

Stéphane Richard: Evet

Jean-Pierre Elkabbach: Peki aboneleriniz bu yeni cihazdan faydalanabilecekler mi ?

Stéphane Richard: Elbette! Kullanıcılarımız tabletin sunduğı deneyimleri sonuna kadar yaşayacaklar. Apple Tablet, video konferansında çığır açacak.

Açıklamalara bakılırsa, Apple'ın yeni mobil çözümü iSlate üzerinde dahili sim kart girişiyle gelecek. Bu özelliği de iSlate'in operatörler aracılığıyla satılmasını sağlayacağından, kontratlı olarak internet paketleriyle daha uygun fiyatlardan satılabilir.

Güncelleme: Konuyla ilgili konuşan Orange İngiltere'nin basınsözcüsü yaptığı açıklamada Orange'ın söylentilerdeki cihazı doğrulamadığını açıklayarak Stéphane Richard'ın sadece beklentilerini ve böyle bir cihaz çıkarsa Orange olarak abonelerine ulaştırmaktan memnun olacaklarını dile getirmek istediğini belirtti.