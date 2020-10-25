OSIRIX-REx’n numune toplama aparatından dışarıya asteroit parçaları sızıyor

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Güneş Sistemi'nin oluşumu, evrimi ve Dünya'daki yaşamın başlangıcına dair çok önemli bilgiler barındırdığına inanılan Bennu asteroitine 20 Ekim tarihinde 6 saniyeliğine inen ve gök cisminden numune toplayan OSIRIS-REx uzay aracına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde NASA tarafından paylaşılmıştı. Görüntüleri inceleyen NASA, uzay aracının numune toplama aparatında bir sorun tespit etti. Kurum yetkilileri, asteroitin yüzeyiyle temas eden aparatın uç kısmından numune parçaları sızdığını duyurdu.

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Hızlı Numune Toplama Mekanizması (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism-TAGSAM) adı verilen aparatın işini layıkıyla yaptığını açıklayan NASA yetkilileri, TAGSAM’ın hedefine planlanan açıyla yaklaştığını ve birkaç santimetre derinliğine inerek istenilen numuneleri topladığını belirtti.

NASA, planlamada değişikliğe gitti

NASA ekibinin beklemediği durum ise 60g gramlık hedefin üzerinde örnek toplayan aparatın kapak kısmında gerçekleşti. Numune toplama faaliyetinin hemen ardından kapanması gereken mylar kapak, araya sıkışan biraz irice bir kaya parçası yüzünden tam olarak kapanamadı. Bu sebeple TAGSAM’dan numune toprağı sızmaya başladı.

Ortaya çıkan durum nedeniyle plan değişikliğine giden NASA uzmanları, Numune Kütlesi Ölçümü ile OSIRIS-REx’in rotasını düzeltecek ateşleme faaliyetlerini iptal etti. Ekip, bundan sonra Bennu yüzeyinden alınan örneklerin Dünya’ya emniyetli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak Numune Teslim Kapsülü’ne (Sample Return Capsule-SRC) taşınmasını sağlayacak.

NASA ekibinin yaşadıkları hakkında bir açıklama yapan Kurum yöneticisi Thomas Zurbuchen, “Bennu bizleri şaşırtmaya devam ederken arada bir de ters köşe yapıyor. Ortaya çıkan durum yüzünden biraz daha hızlı hareket etmek zorunda kalacak olsak da yaşadığımız sorun, bir ölüm kalım meselesi değil. Bilim dünyasına onlarca yıl boyunca ilham verecek Bennu numunelerinin neye benzediğini göreceğimiz için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

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