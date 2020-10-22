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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler

    NASA'nın 800 milyon dolarlık OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroitinden örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirecek.
    1 gün
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    9
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler
    Tam Boyutta Gör

    Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan dev göktaşı Bennu'da yine çok ilginç işlere imza atıyor. Uzay ajansına ait ünlü sonda OSIRIS-REx, bir süredir yörüngesinde yer aldığı asteroitin yüzeyine 20 Ekim'de iniş yapmayı denemişti. OSIRIS-REx'in yüzeyden örnek madde toplamak için gerçekleştirdiği iniş anlarından şimdi çok güzel bir video paylaşıldı.

    NASA'nın yaptığı açıklamalara göre yukarıdaki video toplam 82 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. OSIRIS-REx'in yüzeye iniş aşamaları ve tekrar yükseldiği anlar net bir şekilde görülebiliyor. NASA, uzay aracının sadece 6 saniye yüzeye dokunduğunu belirtmiş. 

    OSIRIS-REx 20 Ekim'deki denemede yüzeyden örnek toplayabildi mi burası şu an için kesin olarak belli değil. Birkaç gün içerisinde belli olacağı belirtiliyor. Ancak NASA'lı bilim insanları başarı ihtimalinin çok yüksek göründüğünü söyledi. Özellikle de yukarıdaki fotoğrafların çok güven verici göründüğü ifade ediliyor.

    Kesin sonucun birkaç gün içerisinde belli olacağını belirten OSIRIS-REx baş araştırmacısı Dante Lauretta,"Bu görsellerin analizinden, numune toplama denemesinin çok iyi gittiği sonucuna vardık. Numune kabının içinde materyal olma olasılığı çok yüksek görünüyor." ifadelerini kullandı.

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    20 Ekim'deki deneme tamamıyla otonom olarak gerçekleşmişti. Bennu ve Dünya arasında müthiş uzaklıklar var dolayısıyla gerçek zamanlı iletişim sağlamak mümkün değil. Radyo sinyalleri ışık hızında hareket ediyor ancak uzayın inanılmaz boyutlarında ışık hızı bile bildiğiniz gibi yavaş kalıyor.

    Asteroit numunesi Dünya'ya getiriliyor

    NASA'nın yaklaşık 800 milyon dolarlık bütçeyle geliştirdiği OSIRIS-REx misyonu 2016 yılında fırlatılmıştı. Uzay aracı yaklaşık iki buçuk yıllık bir yolculuğun ardından 2019'un başında Bennu asteroitinin yörüngesine oturdu. Geride bıraktığımız bir buçuk yıllık süreçte ise OSIRIS-REx Bennu'yu detaylı bir şekilde inceledi, asteroit yüzeyinin haritasını çıkardı ve iniş yapmak için en iyi konumu belirledi.

    OSIRIS-REx'in Bennu'daki görevinin büyük bir kısmı artık geride kalmış durumda. 20 Ekim'deki örnek toplama denemesi başarıyla sonlandıysa (en az 60 gram toplanması gerekiyor) OSIRIS-REx bundan sonra Dünya'ya geri dönüş için hazırlıklara başlayacak. Ancak yeterli numune toplanamadıysa ikinci veya üçüncü iniş denemelerinin de yapılması planlanıyor

    OSIRIS-REx 2021 yılında Bennu'dan ayrılacak. Uzay aracının yine iki yıllık uzun bir yolculuğun ardından Eylül 2023 gibi Yeryüzü'ne ulaşması bekleniyor. Yani OSIRIS-REx tam yedi yılın ardından evine geri dönüş yapmış olacak.

    Güneş Sisteminin oluşumundan bu yana hiçbir değişikliğe uğramayan asteroitlerin, bilimsel araştırmalarda birer zaman kapsülü görevi görme gibi müthiş bir özelliği var. OSIRIS-REx'in iniş yapmaya çalıştığı Bennu, karbon zengini asteroitlerden birisi. Bilim insanları bu tür asteroitlerin Güneş Sistemi'nin oluşumu, evrimi ve Dünya'daki yaşamın başlangıcına dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor. 

    Bennu'nun yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmişti. Göktaşı, milyarlarca yıl sonra bugün ilk kez bir ziyaretçiyi bünyesinde barındırıyor



    https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/osiris-rex-tags-surface-of-asteroid-bennu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün en beğenilen V4LKyR
    Ne yapsınlar? Çekme halatı bağlayıp dünyaya mi getirsinler? Astronot indirip çuvala taş doldur mu desinler? Örnek topluyorlar. Varsa dahi bir fikriniz söyleyin yapsınlar.
    Ne yapsınlar? Çekme halatı bağlayıp dünyaya mi getirsinler? Astronot indirip çuvala taş doldur mu desinler? Örnek topluyorlar. Varsa dahi bir fikriniz söyleyin ...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    darkaura 1 gün
    daha onceden dunyaya dusmus meteorlarda yasamin yapi taslari olan aminoasitler ve nukleik asitler tespit edilmisti. dunyada organik maddeler surekli yasamin bakterilerin saldirisi altinda olduklari icin yasamin ilk baslangic zamanlarinda ortamda ne tip organik maddeler bulunuyordu cok bir bilgimiz yok. bu tip meteorlardan gelen ornekler bu konuda devrimsel kesiflere gebe, tabi dogru yerden dogru ornek denk gelirse.
    daha onceden dunyaya dusmus meteorlarda yasamin yapi taslari olan aminoasitler ve nukleik asitler tespit edilmisti. dunyada organik maddeler surekli yasamin bak...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 19 sa.
    Neden daha uzun bir süre değilde yalnızca 6 saniye itici motorların harcayacagi yakıtan tasaruf etmek amacı ile mi yoksa uzay aracıda asteroid in ivmesine kapılıp rotadan sapar diyemi
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    hsodun (Sarp Tork) 21 sa. yeni yorumcu
    Çoğoş
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    impossible (hasan ) 21 sa.
    Nasa'nın yalanları saymakla bitmez yersen



    https://www.memurlar.net/haber/766095/nasa-van-golu-nu-himalayalar-da-bir-gol-diye-tanitti.html
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 23 sa.
    insan 2 tane şok emici yay mekanizması koyar yani !
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    BekirHan (Bekir Han) 22 sa. SEO19ProjectManager
    Yay değil sönümleyici eklenmesi gerekir. Yay eklenirse daha fazla zıplayacaktır.
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 23 sa. (düzenlendi)
    EDİT
    Radyo sinyali ışık hızında ilerliyormuş
    Sonradan öğrendiğim bir bilgi.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 23 sa. cosef
    Kim sallıyor acaba siz mi ben mi :)

    "Radio waves travel at the speed of light, which is approximately 186,000 miles per second."

    http://www.bro.lsu.edu/radio/Classroom/06.Radio%20Versus%20Sound%20Waves/Radio_Versus_Sound_Waves.htm
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    darkaura 23 sa. cosef
    radyo sinyalide tipki isik gibi bir elektromanyetik dalgadir, isikla ayni seydir, sadece frekansi bizim gozumuzun gorus spektrumunun disindadir. dolayisiyla isik hizinda ilerler.
    Yanıtla +2
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    darkaura 1 gün
    daha onceden dunyaya dusmus meteorlarda yasamin yapi taslari olan aminoasitler ve nukleik asitler tespit edilmisti. dunyada organik maddeler surekli yasamin bakterilerin saldirisi altinda olduklari icin yasamin ilk baslangic zamanlarinda ortamda ne tip organik maddeler bulunuyordu cok bir bilgimiz yok. bu tip meteorlardan gelen ornekler bu konuda devrimsel kesiflere gebe, tabi dogru yerden dogru ornek denk gelirse.
    Yanıtla +8
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    kingsix (Murat Arman) 1 gün
    Daha iyisini yapan varsa buyursun.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 gün
    İki yıl sonra bakalım ne olacak eğer unutmazsam haberi.
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    V4LKyR 1 gün
    Farkediyor musunuz hep aynı konsept. Biri göktaşına iniş yapar (NASA), diğeri göktaşını uzaktan patlatır (JAXA) falan filan.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün V4LKyR
    Ne yapsınlar? Çekme halatı bağlayıp dünyaya mi getirsinler? Astronot indirip çuvala taş doldur mu desinler? Örnek topluyorlar. Varsa dahi bir fikriniz söyleyin yapsınlar.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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