NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler

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Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan dev göktaşı Bennu'da yine çok ilginç işlere imza atıyor. Uzay ajansına ait ünlü sonda OSIRIS-REx, bir süredir yörüngesinde yer aldığı asteroitin yüzeyine 20 Ekim'de iniş yapmayı denemişti. OSIRIS-REx'in yüzeyden örnek madde toplamak için gerçekleştirdiği iniş anlarından şimdi çok güzel bir video paylaşıldı.

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre yukarıdaki video toplam 82 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. OSIRIS-REx'in yüzeye iniş aşamaları ve tekrar yükseldiği anlar net bir şekilde görülebiliyor. NASA, uzay aracının sadece 6 saniye yüzeye dokunduğunu belirtmiş.

OSIRIS-REx 20 Ekim'deki denemede yüzeyden örnek toplayabildi mi burası şu an için kesin olarak belli değil. Birkaç gün içerisinde belli olacağı belirtiliyor. Ancak NASA'lı bilim insanları başarı ihtimalinin çok yüksek göründüğünü söyledi. Özellikle de yukarıdaki fotoğrafların çok güven verici göründüğü ifade ediliyor.

Kesin sonucun birkaç gün içerisinde belli olacağını belirten OSIRIS-REx baş araştırmacısı Dante Lauretta,"Bu görsellerin analizinden, numune toplama denemesinin çok iyi gittiği sonucuna vardık. Numune kabının içinde materyal olma olasılığı çok yüksek görünüyor." ifadelerini kullandı.

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20 Ekim'deki deneme tamamıyla otonom olarak gerçekleşmişti. Bennu ve Dünya arasında müthiş uzaklıklar var dolayısıyla gerçek zamanlı iletişim sağlamak mümkün değil. Radyo sinyalleri ışık hızında hareket ediyor ancak uzayın inanılmaz boyutlarında ışık hızı bile bildiğiniz gibi yavaş kalıyor.

Asteroit numunesi Dünya'ya getiriliyor

NASA'nın yaklaşık 800 milyon dolarlık bütçeyle geliştirdiği OSIRIS-REx misyonu 2016 yılında fırlatılmıştı. Uzay aracı yaklaşık iki buçuk yıllık bir yolculuğun ardından 2019'un başında Bennu asteroitinin yörüngesine oturdu. Geride bıraktığımız bir buçuk yıllık süreçte ise OSIRIS-REx Bennu'yu detaylı bir şekilde inceledi, asteroit yüzeyinin haritasını çıkardı ve iniş yapmak için en iyi konumu belirledi.

OSIRIS-REx'in Bennu'daki görevinin büyük bir kısmı artık geride kalmış durumda. 20 Ekim'deki örnek toplama denemesi başarıyla sonlandıysa (en az 60 gram toplanması gerekiyor) OSIRIS-REx bundan sonra Dünya'ya geri dönüş için hazırlıklara başlayacak. Ancak yeterli numune toplanamadıysa ikinci veya üçüncü iniş denemelerinin de yapılması planlanıyor

OSIRIS-REx 2021 yılında Bennu'dan ayrılacak. Uzay aracının yine iki yıllık uzun bir yolculuğun ardından Eylül 2023 gibi Yeryüzü'ne ulaşması bekleniyor. Yani OSIRIS-REx tam yedi yılın ardından evine geri dönüş yapmış olacak.

Güneş Sisteminin oluşumundan bu yana hiçbir değişikliğe uğramayan asteroitlerin, bilimsel araştırmalarda birer zaman kapsülü görevi görme gibi müthiş bir özelliği var. OSIRIS-REx'in iniş yapmaya çalıştığı Bennu, karbon zengini asteroitlerden birisi. Bilim insanları bu tür asteroitlerin Güneş Sistemi'nin oluşumu, evrimi ve Dünya'daki yaşamın başlangıcına dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

Bennu'nun yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmişti. Göktaşı, milyarlarca yıl sonra bugün ilk kez bir ziyaretçiyi bünyesinde barındırıyor

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/osiris-rex-tags-surface-of-asteroid-bennu/

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