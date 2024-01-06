Yeni yıl yeni zamlar! ÖTV'siz araç alımında üst limit değişti - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde 2024 yılı ile birlikte trafik cezaları ve MTV'ye gelen zamları konuştuk. Ayrıca Togg'un yeni sipariş takvimi gibi haftanın öne çıkan konularına da değindik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
02:38 - Türkiye'de en çok satılan otomobiller
16:34 - Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller
24:00 - Togg, 2024 sipariş takvimini açıkladı
32:37 - Norveç'teki sürücü kurslarında yeni Tesla'ların kullanımı iptal ediliyor
40:17 - 2024 yılı zamlı trafik cezaları
53:20 - ÖTV'siz araç alımında yeni üst limit açıklandı
01:04:40 - 2024 yılı MTV zammı