BMW, elektrik çarpma riski nedeniyle yeni iX3'ü geri çağırıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BMW, Neue Klasse platformunun ilk amiral gemisi modeli için teknik bir sorun nedeniyle geri çağırma başlattı. Sorun, kullanıcıların araç gövdesine dokunduğunda elektrik çarpmasına maruz kalma ihtimaliyle ilgili. Bu problemden şimdilik yalnızca çok sınırlı sayıdaki araç etkileniyor.

Şarj sırasında elektrik çarpabilir

Problemin kaynağı ise arızalı şarj elektroniği sistemi. Bu arıza nedeniyle araç şarj olurken gövde üzerinde voltaj oluşabiliyor. Bu sırada araca dokunan kişiler elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne (KBA) göre şimdiye kadar bu arızaya bağlı ciddi yaralanma veya maddi hasar bildirimi yapılmadı.

Sorundan dünya genelinde 25 Kasım 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında üretilen toplam 145 araç etkileniyor. Bunların 28’i Almanya’da kayıtlı.

BMW şimdi etkilenen araçları servislere çağırarak şarj sistemini değiştirecek. Bu sistem, iX3’ün 400 kW’a kadar hızlı şarj olmasını sağlayan entegre şarj cihazını içeriyor. Hem KBA hem de BMW, araç sahiplerine posta yoluyla ulaşacak.

Müşteri teslimatları durduruldu

Tam Boyutta Gör Bimmer Today'e göre marka, sorunu rutin ürün kontrolleri sırasında fark etti. Arıza ayrıca bayilere teslim edilen müşteri araçları için de teslimat durdurma kararı alınmasına neden oldu. Bayiler, gerekli onarımlar tamamlanmadan araçları müşterilere teslim edemeyecek.

Lancia Gamma dönüyor! İşte ilk görüntüler 1 gün önce eklendi

iX3, BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki en büyük umutlarından biri olarak görülüyor. Macaristan’ın Debrecen kentindeki yeni BMW fabrikasında üretilen tamamen elektrikli SUV, markanın Neue Klasse platformundaki ilk temsilcisi konumunda. Model şu anda iki vardiya halinde üretiliyor.

İlk tanıtılan dört çeker versiyon olan iX3 50 xDrive, 345 kW sistem gücü sunuyor ve 108 kWsa bataryasıyla 805 kilometre menzil vadediyor. Bu versiyon, Türkiye'de %55'lik vergi dilimine girebilmesi için 160 kW sistem gücüyle ve 6.469.800 TL'lik fiyatla satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BMW, elektrik çarpma riski nedeniyle yeni iX3'ü geri çağırıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: