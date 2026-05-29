BMW, elektrik çarpma riski nedeniyle yeni iX3'ü geri çağırıyor

Şarj sırasında elektrik çarpabilir
Problemin kaynağı ise arızalı şarj elektroniği sistemi. Bu arıza nedeniyle araç şarj olurken gövde üzerinde voltaj oluşabiliyor. Bu sırada araca dokunan kişiler elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne (KBA) göre şimdiye kadar bu arızaya bağlı ciddi yaralanma veya maddi hasar bildirimi yapılmadı.
Sorundan dünya genelinde 25 Kasım 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında üretilen toplam 145 araç etkileniyor. Bunların 28’i Almanya’da kayıtlı.
BMW şimdi etkilenen araçları servislere çağırarak şarj sistemini değiştirecek. Bu sistem, iX3’ün 400 kW’a kadar hızlı şarj olmasını sağlayan entegre şarj cihazını içeriyor. Hem KBA hem de BMW, araç sahiplerine posta yoluyla ulaşacak.
Müşteri teslimatları durduruldu
iX3, BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki en büyük umutlarından biri olarak görülüyor. Macaristan’ın Debrecen kentindeki yeni BMW fabrikasında üretilen tamamen elektrikli SUV, markanın Neue Klasse platformundaki ilk temsilcisi konumunda. Model şu anda iki vardiya halinde üretiliyor.
İlk tanıtılan dört çeker versiyon olan iX3 50 xDrive, 345 kW sistem gücü sunuyor ve 108 kWsa bataryasıyla 805 kilometre menzil vadediyor. Bu versiyon, Türkiye'de %55'lik vergi dilimine girebilmesi için 160 kW sistem gücüyle ve 6.469.800 TL'lik fiyatla satılıyor.Kaynakça https://www.bmw.com.tr/tr/fastlane/bmw-fiyat-listesi.html https://www.bimmertoday.de/2026/05/27/stromschlag-gefahr-im-bmw-ix3-na5-ruckruf-und-auslieferungssperre/
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.