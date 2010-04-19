Özel Haber: Gigabyte 890FXA-UD7

Resmi tanıtımının önümüzdeki hafta yapılması beklenen RD890 kod adlı 890FX yonga seti, AMD'nin çipset arenasındaki yeni amiral gemisi olacak. 790FX'in yerini alacak 890FX yonga seti için anakart üreticilerinin hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere. Gigabyte'ın kullanıma sunmaya hazırlandığı 890FXA-UD7, firmanın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş AMD anakartı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hem performans hem de donanım anlamında oldukça iddialı olan 890FXA-UD7'yi, resmi dökümanları eşliğinde yakından inceliyoruz.

890FX yonga seti başta 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri olmak üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki mevcut işlemcilerinin tamamına destek sunuyor. Güney köprüsü olarak SB850 ile gelen dolayısıyla SATA-III teknolojisine doğal destek sunan 890FX'in en güçlü özelliği, sahip olduğu Crossfire desteği. Zira 8 serisi yeni yonga seti ailesinin diğer modellerinden farklı olarak 890FX, aynı 790FX'te olduğu gibi Quad Crossfire kurulumuna olanak tanıyor yani 890FX çipsetli bir anakartta dört adet ekran kartını bir arada kullanabilmek mümkün.

790FX yonga setinde de var olan Quad Crossfire desteği tam anlamıyla kullanılamamıştı çünkü anakart tasarımlarının önemli bir kısmında dört adet ekran kartını yanyana dizebilmek pek mümkün olmamıştı. Gigabyte'ın 890FXA-UD7 modelinde ise teorik olarak var olan tüm özellikleri pratikte kullanabilmek mümkün. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan Soket AM3 işlemcilere destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu ile gelen anakart 1866MHz ve üstü hızlarda çift kanal DDR3 bellek kullanımına da olanak tanıyor.

Ultra Durable III konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, 6 adet PCIe 2.0 slotuyla geliyor. İki, üç ve dört kartlı Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan 890FXA-UD7, dört kart kurulumlarının 8x + 8x + 8x + 8x konfigürasyonlarında gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Hedef kitlesi arasında AMD işlemcilerle rekor peşinde olan profesyonel hız aşırtmacıların da olduğu anakart, sahip olduğu kaslı soğutucusuyla serin ve sessiz çalışma vaad ediyor. Zira standart olarak hava soğutma formunda kullanılabilen soğutucu, su soğutma sistemleriyle kullanıma da hazır. Eğer hali hazırda bir su soğutma kitiniz varsa, 890FXA-UD7'nin yonga setini de suyla soğutabilmeniz mümkün.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanan anakart, SATA-III teknolojisine doğal destek sunuyor ve üzerinde 6 adet SATA-III konnektörü bulunuyor. Yeni nesil Gigabyte anakartların tamamında olduğu gibi 890FXA-UD7, USB 3.0 desteğini de bünyesinde barındırıyor. NEC tarafından sağlanan host kontrolcüsü üzerinden iki adet USB 3.0 portunu kontrol eden anakart, destek veren sürücülerde 10 kata kadar daha yüksek veri transferi gerçekleştirebiliyor. Gigabyte 890FXA-UD7'nin bir diğer dikkat çekici özelliği ise eSATA/USB kombo konnektörler. Standart bir USB portuna kıyasla 3 kat daha fazla güç sağlayan bu konnektörlerle iPad şarj etmek dahi mümkün.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte AMD, çekirdek aşırtma özelliğini devre dışı bırakmıştı. Hali hazırda çekirdek aşırtma potansiyeli çok yüksek pek çok işlemci modeli satışta olduğu için bu noktada farklı bir strateji izleyen anakart üreticileri, AMD'den farklı bir yol izleyerek kendi methodları ile çekirdek aşırtmayı sürdürmeye kararlılar. Bu noktada Gigabyte'ın tercih ettiği çözüm ise donanımsal bir kontrol yongası kullanmak. Core Boost adı verilen bu yonga sayesinde, çift ve üç çekirdekli işlemcilerde kapalı olan çekirdekler açıkabiliyor. Tabii bu noktada kullanılan işlemcinin yapısı oldukça önemli zira işlemciler %100 çekirdek açılma garantisiyle gelmiyorlar.

Black Edition serisi Phenom II işlemci modellerinin, yüksek hız aşırtma yeteneğine sahip olduğu biliniyor. 890FXA-UD7 ile hız aşırtma konusunda da iddialı olan Gigabyte, yeni anakartını iki adet Precision OV kontrol yongası ile donatmış. Bu yongalar sayesinde işlemci, çipset ve bellekler için daha önce hiç olmadığı kadar yüksek voltaj kontrol seçeneği sunulduğu belirtiliyor. öte yandan gerçek zaman voltaj kontrolü sağlayan bu yongalar ile gerilim ayarlamaları çok daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebilecek. çekirdek ve hız aşırtma özellikleri sayesinde 890FXA-UD7'nin, AMD işlemcilerin gerçek potansiyelini ortaya koyacağını söyleyen Gigabyte, gelişmiş BIOS özelliklerine sahip olduğunu belirtiyor.

Çift slot tasarımlı dört adet ekran kartının aynı anda kullanılabilmesi için baskılı devre boyutu standart bir ATX anakarta göre biraz daha büyük olan Gigabyte 890FXA-UD7'nin XL-ATX kategorisinde yer aldığı belirtiliyor. ATX kasalarda kurulum problemi yaşatması beklenmeyen 890FXA-UD7'Yi kısaca özetlemek gerekirse, 6 çekirdekli işlemcilere destek sunan, dört adet ekran kartının aynı anda kurulumuna olanak tanıyan, hem SATA-III hem de USB 3.0 desteği sunan ve su soğutma sistemleriyle kullanılabilen komple bir paket. Easy Energy Saver teknolojisiyle güç tasarrufu da yapabilen 890FXA-UD7'nin diğer özellikleri arasında 2x Gigabit Ethernet, FireWire ve 7.1 kanal ses gibi detaylara yer veriliyor.

Gigabyte tarafından ay sonunda satışa sunulması beklenen 890FXA-UD7'nin fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.