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Packard Bell dokunmatik ekranlı ve Windows 7'li panel bilgisayarlarını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell dokunmatik ekranlı ve Windows 7'li panel bilgisayarlarını tanıttı
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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sisteminin, dokunmatik ekranlı bilgisayarlar için ciddi opitimizasyonlar içerecek olması nedeniyle önümüzdeki aylarda hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlaraın sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Acer çatısı altında çalışmalarına devam eden Packard Bell de iki yeni panel bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor.

Firmanın hazırladığı yeni modellerden oneTwo M modeli 20-inç, oneTwo L modeli ise 23-inç boyutlarında. Parlak Siyah tasarımlarıyla öne çıkan dokunmatik ekranlı yeni bilgisayarlar ekran boyutlarına göre 1600 x 900 (oneTwo M) ve 1920 x 1080 (oneTwo L) piksek çözünürlüklerini desteklenirken, Intel platformunu temel alan sistemlerde dört çekirdekli işlemciler tercih edilebiliyor.

Entegre veya harici grafik çözümleriyle konfigüre edilebilen panel bilgisayarlarda harici grafik çözümü olarak 1GB bellekle donatılan Mobility Radeon HD 4670 modeline yer veriliyor. Blu-ray sürücü ile satın alıunabilen ayrıca üzerlerinde eSATA portu da bulunan yeni sistemlerin Windows 7 işletim sistemiyle birlikte 22 Ekim'de 599£ ve 899£ seviyesinden satışa sunulacakları açıklandı.


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DH Misafiri 8 yıl
ben packard bell markalı laptopu aldım.. bunun yanında mouse da kullanıyorum yaklaşıkk 1 seneye kadar dokunmatik olan yer çalışıyordu fakar su anda açlışmıyorum.. ne yapmalıyım... eger çözüm yoksa servise gideceğimm...
yorumlarınızı bekliyorumm..
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bordoomavii 10 yıl
Böyle bir sisteme bir gün sahip olmayı isterim doğrusu :)
"Acer çatısı altında çalışmalarına devam eden Packard Bell de iki yeni panel bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor." Birde Packard bell asus çatısı altında değilmiydi benmi yanlış biliyorum..
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