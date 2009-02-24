Palit 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini gösterdi

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Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Palit, yüksek bellek kapasitesine sahip GeForce GTX 285 modelini gösterdi. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni ekran kartı, 2GB GDDR3 bellek kapasitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca 1GB'lık versiyonu da bulunan kart çift fanlı özel soğutucusu ile de Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 285 modelinden ayrılmakta.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 648MHz'de görev yapan 2GB GDDR3 bellekli ekran kartının belleklerin ise 2.5GHz'de görev yaptığı belirtiliyor. Çift tanlı ve 4x ısı aktarım borusu ile güçlendirilen özel soğutucuysa kartın daha serin çalışmasını sağlıyor.

Palit'in yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çeken GeForce GTX 285 modeli, özellikle yüksek çözünürlükte ve detay ayarlarında gerçekleştirilen oyun testlerinde yine yüksek bellek kapasitesi ile avantaj yakalayan Radeon HD 4850 X2 modeline karşı çok daha iddialı olabilir. DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren yeni ekran kartı Triple-SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilen 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modeli, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Palit'in satışına önümüzdeki haftalarda başlaması beklenilen yüksek bellek kapasiteli GeForce GTX 285 modeli için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi olmadığını da belirtelim.