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Palit 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,9b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini gösterdi
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Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Palit, yüksek bellek kapasitesine sahip GeForce GTX 285 modelini gösterdi. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni ekran kartı, 2GB GDDR3 bellek kapasitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca 1GB'lık versiyonu da bulunan kart çift fanlı özel soğutucusu ile de Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 285 modelinden ayrılmakta.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 648MHz'de görev yapan 2GB GDDR3 bellekli ekran kartının belleklerin ise 2.5GHz'de görev yaptığı belirtiliyor. Çift tanlı ve 4x ısı aktarım borusu ile güçlendirilen özel soğutucuysa kartın daha serin çalışmasını sağlıyor.

Palit'in yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çeken GeForce GTX 285 modeli, özellikle yüksek çözünürlükte ve detay ayarlarında gerçekleştirilen oyun testlerinde yine yüksek bellek kapasitesi ile avantaj yakalayan Radeon HD 4850 X2 modeline karşı çok daha iddialı olabilir. DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren yeni ekran kartı Triple-SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilen 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modeli, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Palit'in satışına önümüzdeki haftalarda başlaması beklenilen yüksek bellek kapasiteli GeForce GTX 285 modeli için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi olmadığını da belirtelim.


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caver 10 yıl
nekadaralık bir güç kaynağı gerekir sizce?
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Source 10 yıl
Süper kart
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gordon01 10 yıl
çift gpu'lu kartlarda kullanılabilir bellek toplamın yarısı olduğunu düşünürsek bu kart iyi olacak gibi
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sinanozk 10 yıl
palit yine iyi iş çıkarmışa benziyo.inşallah fiyat da makul seviyelerde olur:)
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kurtbecer 10 yıl
biz 512bit 2gbGDDR5 istiyoruz...

oda GT300'E herhalde
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StreamRolleR 10 yıl
allah aşkına kıskananlar yorum yapmak zorundamı hemde eleştirecek şekilde illaki bişi dicek nvidia ya ati yapsa vay anam vay gayet güzel kart soutması şekli sen thermalshock şu piyasada ati bile pahalı yani enayi ;)
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bymetin81 10 yıl
CTX295 modeli olsaydı daha iyi olurdu.
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Mk4Ever. 10 yıl
güzel.
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yerroner 10 yıl
ATI 512 bite geçtiğinde Nvidia da GDDR5'e geçer. O da tahminen 1 buçuk 2 yıl sonra olur herhalde.
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Númenóre 10 yıl
gercekten cok sekıl bır kart
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Spoon! 10 yıl
Hadi Bakalım Az Canlansınlar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GDDR5 Geforce Kart çıkmadan Nvidia ya geçmem düşünülemez... enayi gibi eski teknoloji ürünlere para bayılın
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

GDDR5 Geforce Kart çıkmadan Nvidia ya geçmem düşünülemez... enayi gibi eski teknoloji ürünlere para bayılın

Gtx serilerinde kullanılan ddr3 ram'lerin hızları yüksek 512bit ile 256bit ddr5'den daha fazla bant genişliği sağlanıyor erişim süreleride daha kısa buna enayilik denemez ama 40nm gt212'ler 256bit 7ghz ddr5 kullanırsa daha iyi olucağı kesin
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yerroner 10 yıl
Anti Alaising çocuk oyuncağı gibi gelir bu karta. 22" ve üstü için ideal kart ama ben o kadar para vermem bir ekran kartına.
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darth tyranus 10 yıl
yüksek bellek kapasitesi ile avantaj yakalayan Radeon HD 4850 X2 modeline karşı


burda tam olarak ne kastettin fx57?


GDDR5 Mİ GDDR3 MÜ


kutudaki yazı ve başlıktan görülceği gibi gddr3...

hemen emin olmak istiyorsan şuraya bakabilirsin: palit.biz/...
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ozzzy222 10 yıl
çok heveslendim çıkacağı fiyatı merak ediyorum
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