Palm Pre Haziran ayında 300.000 adet sattı

Tam Boyutta Gör

Resmi lansmanı 6 Haziran'da yapılan Palm Pre'nin geçtiğimiz ay 300.000 adet sattığı belirtiliyor. Palm veya Sprint cephesi henüz satış rakamlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da Charter Equity Research firmasından analist Ed Snyder, Palm Pre'nin 300.00 adet satış rakamına ulaştığını belirtiyor. webOS platformunu kullanan ilk akıllı telefon olarak dikkatleri üzerine çeken ve kimilerince "iPhone katili" olarak ta tanımlanan Palm Pre'nin tedarikinde sıkıntı olduğu belirtilse de akıllı telefonun ilk üç ayda 1 milyon barajını aşacağı ön görülüyor.

Pre modeli son dönemde sürekli kayıp açıklayan Palm'e adeta ilaç gibi gelirken, sadece üç günde 1 milyon satan iPhone 3Gs düşünüldüğünde Palm'in daha gayretli olması gerekecek.