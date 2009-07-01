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Palm Pre Haziran ayında 300.000 adet sattı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palm Pre Haziran ayında 300.000 adet sattı
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Resmi lansmanı 6 Haziran'da yapılan Palm Pre'nin geçtiğimiz ay 300.000 adet sattığı belirtiliyor. Palm veya Sprint cephesi henüz satış rakamlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da Charter Equity Research firmasından analist Ed Snyder, Palm Pre'nin 300.00 adet satış rakamına ulaştığını belirtiyor. webOS platformunu kullanan ilk akıllı telefon olarak dikkatleri üzerine çeken ve kimilerince "iPhone katili" olarak ta tanımlanan Palm Pre'nin tedarikinde sıkıntı olduğu belirtilse de akıllı telefonun ilk üç ayda 1 milyon barajını aşacağı ön görülüyor.

Pre modeli son dönemde sürekli kayıp açıklayan Palm'e adeta ilaç gibi gelirken, sadece üç günde 1 milyon satan iPhone 3Gs düşünüldüğünde Palm'in daha gayretli olması gerekecek.


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husNUKE 10 yıl
tasarımı çok kötü bence, iphonedan 1000 kat iyi bile olsa bu tasarımla kimseyi etkileyemez, iphone alanlar telefonun karizması olduğunu düşünerek alıyor (özellikle kızlar)
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sertacaygun 10 yıl
iPhone'dan iyi bence de...
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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

iPhone'dan iyi bence de...

Konuyla alakası ne acaba?

Keşke fiziksel klavye yerine daha geniş ekrana sahip olsaydı. Böylece daha fazla satış rakamlarına ulaşabilirdi. Kullanıcıların ilk şikayeti klavyenin yeteri kadar iyi olmaması. Yani fiziksel klavye Pre için avantaj olması beklenirken dezavantaja dönüştü...
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