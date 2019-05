Panasonic 3D Dünyası'na Adım Atın!

Panasonic 3D Dünyası 19 - 31 Ekim tarihleri arasında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ziyaretçileri teknolojinin yeni boyutuna taşıyor!



Dünya elektronik devi Panasonic’in üç boyutlu ürünleri tüketicilerle buluşuyor. “Panasonic 3D Dünyası” adı altında düzenlenecek etkinlikte, her yaştan teknoloji meraklısı, Panasonic’in yakın zamanda satışa sunduğu, ödüllü VIERA 3D Full HD televizyon serisi, capcanlı sıçrama efektleriyle nefesleri kesen 3D Ev Sinema Sistemleri ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan 3D video kamera gibi yenilikleri hem görme hem de bizzat kullanma fırsatı yakalıyor.

Panasonic 3D Dünyası; üç boyut keyfini daha çok kişiye taşımak için önce Avrupa daha sonra da Anadolu yakasında İstanbullularla buluşacak. Ziyaretçiler, her bölümü birbirinden farklı sürprizlerle dolu Panasonic 3D Dünyası’nda 3D video kamera ile kendilerini ilk kez üç boyutlu olarak görebilecek ve ev ortamında sinema keyfini tadıp bilgisayar oyun keyfini 3D olarak tadabilecekler. Ayrıca 3D video kamera ile kaydedilen dans ve animasyon gösterilerinin canlı yayınlarını da üç boyutlu olarak izleyip bambaşka bir boyutun keyfini ilk elden yaşayabilecekler.

Panasonic Elektronik Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Shigeo Suzuki konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Panasonic 3D Dünyası’nı Türk tüketicilerle buluşturmaktan büyük keyif duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Panasonic, 3D alanındaki uçtan uca çözümleriyle fark yaratıyor.. Herkese kendi 3D içeriğini yaratma imkanı tanıyan dünyanın ilk tüketici video kamerasından, 3D TV’lerle Blu-ray DiscTM oynatıcılardan Ev Sinema Sistemlerine kadar tüketicilerin oturma odalarına 3D içerik sağlayan her konu, Panasonic’in kapsama alanındadır. Bu etkinlik aracılığıyla eğlencenin yeni boyutunu ürün kalitesine büyük önem veren genç ve dinamik Türk tüketicisiyle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”



Panasonic 3D Dünyası’nın ilk durağı 19 ? 24 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kanyon AVM, sonraki durağı ise 26 ? 31 Ekim tarihleri arasında İçerenköy CarrefourSA otoparkı olacak.

