Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma ve 3D üzerine

Genel Yayın Yönetmeni
Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma, 3DTV teknolojileri ve Türkiye operasyonu üzerine konuştuk
Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Panasonic Türkiye Optik Ürünler Grup Ürün Müdürü Evren Köksal ile Panasonic'in yeni başlayan Türkiye macerası ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak yeni teknolojileri üzerine konuştuk.
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Pany düşünüyorsan:
En iyi serisi V serisi bu seride 3D olan VT20 modelide var.
V den sonra G serileri geliyor, G den sonra S serileri diye devam ediyor.
Bütçene göre değerlendir,alabiliyorsan V serisi almaya bak.
Selamlar.
Renkler çok daha gerçekçi ve karanlıkta bile gözle ne görüyorsanız onu görüyorsunuz.
Diğer başka birşeyde POWER O.I.S. in bu kadar fark yaratabildiğine şahit olmaktı. Özellikle elimi sallasam bile görüntü inanılmaz kesintisiz sallantısız olmakta.
Yani yürüseniz bile görüntü dalgalanmıyor. Gyro sensörler beklenenden daha iyi bir sonuç veriyor kesinlikle tercih nedeni.
İnşallah tüm ürün gamı gelir ve düzgün tanıtılırda bir iki markanın domine ettiği pazara biraz rekabet gelir, seçenek gelir.
ben takilarak izliyorum...
fiyatlarda avrupa fiyatlarıyla geliyo bu çok önemli arada başka firma olmayacak ..
buzdolabı çamaşır makinesi gibi ürünleride varmış