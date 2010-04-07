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Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma ve 3D üzerine

9 yıl
52,7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma, 3DTV teknolojileri ve Türkiye operasyonu üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Panasonic Türkiye Optik Ürünler Grup Ürün Müdürü Evren Köksal ile Panasonic'in yeni başlayan Türkiye macerası ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak yeni teknolojileri üzerine konuştuk.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cemoli78 9 yıl
Çok keyifliydi teşekkürler fakat birde şu yeni çıkacak Lumix telefonu da sorsaydınız keşke.Gerçi 2 gün içerisinde göreceğiz ama merak ettim açıkçası.Tekrar teşekkürler...
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DH Misafiri 9 yıl
teşekkürler..bende V serisi düşünüyordum..demek ki doğru yoldayım..3 boyutlusu çok pahalı 7000 tl..ben daha çok TX-p50v20e modeli üzerinde duruyorum, ve fiyatı biraz daha düşebilir diye umut ediyorum..selamlar..
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DH Misafiri 9 yıl
Merhabalar.. ben 50 inc plazma tv almak istiyorum.. fazla seçenek yok malum.. samy'nin eski modelleri bir kaç model de lge var.. bu durumda pany düşünüyorum.. hangi modelini almam gerektiği konusunda kararsızım.. yardım ederseniz sevinirim..
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damasyus 9 yıl

DH Misafiri

Merhabalar.. ben 50 inc plazma tv almak istiyorum.. fazla seçenek yok malum.. samy'nin eski modelleri bir kaç model de lge var.. bu durumda pany düşünüyorum.. hangi modelini almam gerektiği konusunda kararsızım.. yardım ederseniz sevinirim..


Pany düşünüyorsan:

En iyi serisi V serisi bu seride 3D olan VT20 modelide var.
V den sonra G serileri geliyor, G den sonra S serileri diye devam ediyor.
Bütçene göre değerlendir,alabiliyorsan V serisi almaya bak.
Selamlar.
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DH Misafiri 9 yıl
Panasonic i Türkiye'de genelde pilleriyle tanıyoruz:D
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gun 9 yıl
Ofise Panasonic HDC-TM700 modeli geldi. Zaten videoda masa üstünde duran cihaz oydu. Bizim kendi Sony HD kameramızla (videoları çektiğimiz) test yaptık uzun zamandır bu kadar fark atan bir cihaz görmemiştim.
Renkler çok daha gerçekçi ve karanlıkta bile gözle ne görüyorsanız onu görüyorsunuz.
Diğer başka birşeyde POWER O.I.S. in bu kadar fark yaratabildiğine şahit olmaktı. Özellikle elimi sallasam bile görüntü inanılmaz kesintisiz sallantısız olmakta.
Yani yürüseniz bile görüntü dalgalanmıyor. Gyro sensörler beklenenden daha iyi bir sonuç veriyor kesinlikle tercih nedeni.
İnşallah tüm ürün gamı gelir ve düzgün tanıtılırda bir iki markanın domine ettiği pazara biraz rekabet gelir, seçenek gelir.
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aspirin_00 9 yıl
türkiyeye avrupa fiyatında gelse bile trabzona o fiyatta gelmez eminim ?
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photo_canon1 9 yıl
amerikada 3d tv izleme deneyimini yaşayan insanları izlemiştim.. bi nevi kobaylar yani
tiplerini görmeliydiniz.. aaa ooo filan nasılda şaşkın şaşkın bakıyorlardı.. bu arada izlediğim panasonice ait bir tvdi..
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bluemad 9 yıl
bu video hd mi?
ben takilarak izliyorum...
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Guest-0924579C4 9 yıl
çok iyi bi giriş yapıyorlar

fiyatlarda avrupa fiyatlarıyla geliyo bu çok önemli arada başka firma olmayacak ..


buzdolabı çamaşır makinesi gibi ürünleride varmış
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