Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan kısıtlamaların ardından bildiğiniz gibi birkaç gün önce de yeni kısıtlamalar açıklandı. Mart ayından bu yana hayatımızda olan Covid-19 virüsü, bu yıl birçok insanın vefat etmesine yol açtı. Bugün açıklanan tablo ile de vefat sayısında çok ciddi sayılara ulaşıldığını görebiliyoruz.İlginizi Çekebilir Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti
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Dün açıklanan tabloda 30.110 vaka bulunurken, 6.101 de hasta mevcuttu. Sadece 1 Aralık'ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise ne yazık ki 190 olarak açıklandı. Bugün açıklanan tabloya baktığımızda ise 2020 yılı içerisinde koronavirüs sebebiyle 14.000'den fazla insanın vefat ettiğini görüyoruz. 2 Aralık 2020 tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Bugün açıklanan sayılara baktığımızda ise ne yazık ki toplam vefat sayısının 14.000'i geçtiğini görüyoruz. Diğer sayılar ise şöyle: 31.923 vaka, 6.690 hasta ve 193 de vefat. Son olarak 4.821 kişinin de iyileştiğini görüyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bugünün tablosunu şöyle yorumladı: "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."
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ALLAH rahmet eylesin.
2019 ölüm sayısı 435.941 kişi
Covidden 14.000 kişi ölmüş. 2020 ölüm sayısı 450.000 olsun. Sadece yüzde 4 covidden ölmüş olur.
Dünyada ölümlerin çoğunluğu sigara, alkol ve trafik kazası kaynaklı. Bunların hiçbirisine önlem almayanlar, alamayanlar. Bizi eve tıkmaya her yeri kapatmaya (ağzımızı, burnumuzu bile) çalışıyor. Dünyada sigara alkol trafik kazalarında ölen kadar diğer bulaşıcı hastalıklardan ölenler var yaklaşık 9 milyoçn kişi. Bunların hiçbirisine önlem alma alama. Gündem covid. Yasaklar.
Saçmalığın daniskası. Sigara, alkol nasıl isteğe bağlı içiliyor ve sonuçlarına katlanılıyorsa bu covid ile alakalı da bırakın önlemi alan alsın. Çıkan çıksın çıkmayan çıkmasın.
Söylenildiği kadar bulaşıcı olsaydı şu ana kadar ülkenin yarısı covid olurdu bir çoğuda ölürdü.
Muhalefet edecekseniz seviyeli edin lütfen kendinizi engellettirmeyin.
Covid diye bir virüs var. İnsanları hasta ediyor ama öyle söylendiği gibi ölümcül vs değil. Ancak grip ve türevleri kadar ölümcüldür.
Varsa verisi olan gelsin aksini ispat etsin.
"Covid diye bir virüs var. İnsanları hasta ediyor ama öyle söylendiği gibi ölümcül vs değil. Ancak grip ve türevleri kadar ölümcüldür.
Varsa verisi olan gelsin aksini ispat etsin."
İlk önce sizin ispatınızı merak ediyorum. İkinci olarak da bu virüsü kapıp yoğun bakıma girmiş olan ve kurtulamayıp ölen 3 tanıdığım var.( Son 8.5 ayda ) Yoğun bakıma alınan tanıdıklarımın sayısını bilemiyorum. Ama gripten ölen ya da en azından yoğun bakıma kaldırılan hiç bir tanıdığım yok ( Son 35 yılda .50 yaşındayım o yüzden 15 den beri diye hesapladım )
Söylediklerinizde doğruluk payı tabii ki var Benim katılmadığım tarafı ise bu salgının önemli olmadığını savunmanız.
Hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadı ve şimdiye kadar hiç böyle olmadı.
Kuzenim doktor ve Covid 19 hastalarıyla ilgileniyor. Eğer ki bu salgın çok önemli olmasaydı o da bundan bana veya annesi olan teyzeme biraz olsun bahsederdi diye düşünüyorum. Ama daha dün konuştuk ve durumun çok ciddi olduğundan bahsetti.
Neyse çok uzattım ama benim de görüşüm bu yönde, iyi forumlar dilerim...
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