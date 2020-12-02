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    Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç dakika önce 2 Aralık 2020 tarihinin günlük Covid-19 tablosunu paylaştı. Ne yazık ki pandemi döneminde kaybettiğimiz insan sayısı 14.000'i geçti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    8

    Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti
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    Geçtiğimiz haftalarda açıklanan kısıtlamaların ardından bildiğiniz gibi birkaç gün önce de yeni kısıtlamalar açıklandı. Mart ayından bu yana hayatımızda olan Covid-19 virüsü, bu yıl birçok insanın vefat etmesine yol açtı. Bugün açıklanan tablo ile de vefat sayısında çok ciddi sayılara ulaşıldığını görebiliyoruz.

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    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"

    Dün açıklanan tabloda 30.110 vaka bulunurken, 6.101 de hasta mevcuttu. Sadece 1 Aralık'ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise ne yazık ki 190 olarak açıklandı. Bugün açıklanan tabloya baktığımızda ise 2020 yılı içerisinde koronavirüs sebebiyle 14.000'den fazla insanın vefat ettiğini görüyoruz. 2 Aralık 2020 tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti
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    Bugün açıklanan sayılara baktığımızda ise ne yazık ki toplam vefat sayısının 14.000'i geçtiğini görüyoruz. Diğer sayılar ise şöyle: 31.923 vaka, 6.690 hasta ve 193 de vefat. Son olarak 4.821 kişinin de iyileştiğini görüyoruz. 

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bugünün tablosunu şöyle yorumladı: "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."



    https://covid19.saglik.gov.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    poyrazispir12 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vaka sayısı 60bin kaynak: TTB
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    vamp (b .) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) YaptikBirHataKomiserBey
    Senin gibi insanlar yüzünden ailecek coronayız. Haftada 1 alışverişe gittiğimden ya da kız kardeşim bankada çalışması sebebinden coronayız. Bu hastalığı hafife almaya devam edin. Dedem ve amcam bu hastalıktan vefat etti. Sizin gibi insanlar olduğu sürece bu hastalık hızla yayılmaya devam edecektir.
    Senin gibi insanlar yüzünden ailecek coronayız. Haftada 1 alışverişe gittiğimden ya da kız kardeşim bankada çalışması sebebinden coronayız. Bu hastalığı hafife ...
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    Yanıtla +15
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    SnHerbokolog (A ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kimseye inanamamak ne acı
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    9600_G_T (kadir varae) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bence 30k vardır :(

    ALLAH rahmet eylesin.
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ttb Allah bir dese inanmam. Hangi ideolojik görüşe yaslandıkları, daha yeni seçilen pkk sevici başkanının ve üst düzey yöneticilerinin geçmişlerini bir inceleyin. Amaçları bire bin katarak, yalan yanlışlarla, militanca açıklamalarla güya iktidarı zor durumda bırakmaktır. Avuçlarını yalarlar.
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hafife almayı devam edin... Devlet zorla Restoranları kapatıyor paket servise müsaade ediyor. Restorana gidemeyenler parklara sipariş edip yine dışarıda yiyor. Paket Servis çalışanın sözü bu.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yapılan hatalar yüzünden insalardan soğursun ya işte bu öyle bir hikaye. devletin kurumuna güvenemiyor insan nedense...
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    YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2018 ölüm sayısı 426.449 kişi

    2019 ölüm sayısı 435.941 kişi

    Covidden 14.000 kişi ölmüş. 2020 ölüm sayısı 450.000 olsun. Sadece yüzde 4 covidden ölmüş olur.



    Dünyada ölümlerin çoğunluğu sigara, alkol ve trafik kazası kaynaklı. Bunların hiçbirisine önlem almayanlar, alamayanlar. Bizi eve tıkmaya her yeri kapatmaya (ağzımızı, burnumuzu bile) çalışıyor. Dünyada sigara alkol trafik kazalarında ölen kadar diğer bulaşıcı hastalıklardan ölenler var yaklaşık 9 milyoçn kişi. Bunların hiçbirisine önlem alma alama. Gündem covid. Yasaklar.



    Saçmalığın daniskası. Sigara, alkol nasıl isteğe bağlı içiliyor ve sonuçlarına katlanılıyorsa bu covid ile alakalı da bırakın önlemi alan alsın. Çıkan çıksın çıkmayan çıkmasın.



    Söylenildiği kadar bulaşıcı olsaydı şu ana kadar ülkenin yarısı covid olurdu bir çoğuda ölürdü.



    Muhalefet edecekseniz seviyeli edin lütfen kendinizi engellettirmeyin.



    Covid diye bir virüs var. İnsanları hasta ediyor ama öyle söylendiği gibi ölümcül vs değil. Ancak grip ve türevleri kadar ölümcüldür.



    Varsa verisi olan gelsin aksini ispat etsin.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) YaptikBirHataKomiserBey
    Merhaba,

    "Covid diye bir virüs var. İnsanları hasta ediyor ama öyle söylendiği gibi ölümcül vs değil. Ancak grip ve türevleri kadar ölümcüldür.
    Varsa verisi olan gelsin aksini ispat etsin."

    İlk önce sizin ispatınızı merak ediyorum. İkinci olarak da bu virüsü kapıp yoğun bakıma girmiş olan ve kurtulamayıp ölen 3 tanıdığım var.( Son 8.5 ayda ) Yoğun bakıma alınan tanıdıklarımın sayısını bilemiyorum. Ama gripten ölen ya da en azından yoğun bakıma kaldırılan hiç bir tanıdığım yok ( Son 35 yılda .50 yaşındayım o yüzden 15 den beri diye hesapladım )

    Söylediklerinizde doğruluk payı tabii ki var Benim katılmadığım tarafı ise bu salgının önemli olmadığını savunmanız.

    Hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadı ve şimdiye kadar hiç böyle olmadı.

    Kuzenim doktor ve Covid 19 hastalarıyla ilgileniyor. Eğer ki bu salgın çok önemli olmasaydı o da bundan bana veya annesi olan teyzeme biraz olsun bahsederdi diye düşünüyorum. Ama daha dün konuştuk ve durumun çok ciddi olduğundan bahsetti.

    Neyse çok uzattım ama benim de görüşüm bu yönde, iyi forumlar dilerim...
    Yanıtla +5
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    mcebi001 (murat çebi) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) YaptikBirHataKomiserBey
    Herşeyden önce yasaklar sağlık sistemi için yapılıyor ,düşünün şehirde 5 hastane var fakat covid yüzünden çok az yatak kalmış fakat trafik kazası var inme geçiren var,düşen var uçan var anlayacağın bu yasaklar hastanelerin herkese yetebilmesi sağlık sisteminin cokmemesi için yapılıyor...
    Yanıtla +1
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    vamp (b .) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) YaptikBirHataKomiserBey
    Senin gibi insanlar yüzünden ailecek coronayız. Haftada 1 alışverişe gittiğimden ya da kız kardeşim bankada çalışması sebebinden coronayız. Bu hastalığı hafife almaya devam edin. Dedem ve amcam bu hastalıktan vefat etti. Sizin gibi insanlar olduğu sürece bu hastalık hızla yayılmaya devam edecektir.
    Yanıtla +15
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    hull (ilker aydin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tez vakitte kurtuluruz inş
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    Evdekalınturkiye 2 hf. ( Mesaj Silindi ) hull
    Ne güzel kopya çekerek sınıfı geçiyorum hocam.
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    SnHerbokolog (A ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kimseye inanamamak ne acı
    Yanıtla +10
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    Askaparta 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vaka olmamak için vaka çıkarmamalıyız.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vaka sayısı alınan tedbirlerle bir an önce inşallah düşer 🙏
    Yanıtla +1
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    poyrazispir12 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vaka sayısı 60bin kaynak: TTB
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    9 etiket daha covid19 salgın vaka sayısı ölüm sayısı vefat sayısı 2 aralık 2 aralık 2020 güncel tablo Bilim ve Teknoloji
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