Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan kısıtlamaların ardından bildiğiniz gibi birkaç gün önce de yeni kısıtlamalar açıklandı. Mart ayından bu yana hayatımızda olan Covid-19 virüsü, bu yıl birçok insanın vefat etmesine yol açtı. Bugün açıklanan tablo ile de vefat sayısında çok ciddi sayılara ulaşıldığını görebiliyoruz.

İlginizi Çekebilir

Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti

Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"

Dün açıklanan tabloda 30.110 vaka bulunurken, 6.101 de hasta mevcuttu. Sadece 1 Aralık'ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise ne yazık ki 190 olarak açıklandı. Bugün açıklanan tabloya baktığımızda ise 2020 yılı içerisinde koronavirüs sebebiyle 14.000'den fazla insanın vefat ettiğini görüyoruz. 2 Aralık 2020 tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Bugün açıklanan sayılara baktığımızda ise ne yazık ki toplam vefat sayısının 14.000'i geçtiğini görüyoruz. Diğer sayılar ise şöyle: 31.923 vaka, 6.690 hasta ve 193 de vefat. Son olarak 4.821 kişinin de iyileştiğini görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bugünün tablosunu şöyle yorumladı: "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."

https://covid19.saglik.gov.tr/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.