Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?

Covid-19’un ortaya çıkışının yıldönümünde aşı çalışmalarından olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Bazı aşı adaylarının 3. faz çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu aşıların Aralık ayında dünyanın dört bir yanında kullanılması planlanıyor.
Ülkelerin koronavirüsün etkisini ortadan kaldırmak için nüfusun tamamına yakınını aşılaması gerekiyor. Az sayıda kişi aşılanırsa, koronavirüs yayılmaya devam edecek. Bu nedenle ülkeler birbirleriyle aşı yarışmasına girmiş durumda. Aşı üreticisi tüm şirketlerle yoğun görüşmeler yapılıyor. Bazı ülkeler şimdiden nüfusunun çoğuna yetecek kadar anlaşma yaptı. Örneğin Kanada, nüfusuna 10 kez yetecek dozda aşı siparişi verdi. Bazı ülkeler işi sağlama alıp alacakları aşının başarısız olması riskine karşın tek şirketten aşı siparişi vermek yerine çok sayıda üretici şirketle sözleşme imzaladı. 7-8 farklı üreticiden aşı tedarik edecek ülkeler var. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler, ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Avustralya ve Şili nüfuslarının tamamına yetecek miktarda aşı sözleşmesi imzaladı.
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Türkiye 50 milyon doz aşı sipariş etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında, “Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları derhal kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır.” dedi.
Türkiye, 11 Aralık'ta aşılamaya başlıyor
Türkiye, ülkemizde 3. faz denemelerini yapan Çinli şirket Sinovac’ın Coronavac ismindeki aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Bu aşı, bir kişiye 2 doz halinde uygulanıyor. İlk aşılama uygulaması 11 Aralık'ta başlıyor. Önce sağlık çalışanları, sonra risk grubundaki kişilere aşı uygulanacak. Bilim Kurulu, önce kimlere aşı uygulanması gerektiği hakkında algoritma çalışması yürütüyor.
Türkiye şu aşamada diğer ülkelerin aksine nüfusuna oranla az miktarda aşı sipariş etti. Üstelik tüm aşılar tek bir şirketten tedarik edilecek. Bu stratejinin nasıl bir tepki vereceğini ancak zamanla göreceğiz.
Hangi ülke, kaç doz aşı için sözleşme imzaladı?
|Ülke
|Sipariş Edilen Doz Miktarı
|Hindistan
|1.600.000.000
|Avrupa Birliği
|1.425.000.000
|Amerika Birleşik D.
|1.010.000.000
|COVAX*
|700.000.000
|Kanada
|358.000.000
|Birleşik Krallık
|355.000.000
|Japonya
|290.000.000
|Endonezya
|210.000.000
|Brezilya
|196.000.000
|
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(Listedekiler hariç)
|150.000.000
|Avustralya
|134.800.000
|Şili
|84.400.000
|Meksika
|67.000.000
|Mısır
|55.000.000
|Türkiye
|50.000.000
|Arjantin
|47.000.000
|Özbekistan
|35.000.000
|Bangladeş
|30.100.000
|Nepal
|25.000.000
|İsrail
|10.000.000
|Hong Kong
|10.000.000
|Venezuela
|
10.000.000
*COVAX: Dünya Sağlık Örgütü, "2 milyar doz aşının gelecek yıl sonuna kadar eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kurdu. 172 ülke COVAX'a katıldı, Türkiye katılmadı.
Hangi ülke, hangi firmadan, ne kadar koronavirüs aşısı tedarik edecek?
|Ülke
|
Oxford
Üniversitesi
|Pfizer
|Sinovac
|Novavax
|Sanofi-GSK
|Janssen J&J
|Gamelaya Research Institute
|CureVac
|Moderna
|
COVAX
Vaccines
|Diğer
|Hindistan
|500.000.000
|1.000.000.000
|100.000.000
|Avrupa Birliği
|400.000.000
|300.000.000
|Miktarı açıklanmadı
|300.000.000
|200.000.000
|225.000.000
|Miktarı açıklanmadı
|Amerika Birleşik D.
|500.000.000
|100.000.000
|110.000.000
|100.000.000
|100.000.000
|200.000.000
|COVAX
|300.000.000
|200.000.000
|56.000.000
|Kanada
|20.000.000
|20.000.000
|76.000.000
|72.000.000
|38.000.000
|5.000.000
|76.000.000
|Birleşik Krallık
|100.000.000
|40.000.000
|60.000.000
|60.000.000
|30.000.000
|50.000.000
|60.000.000
|Japonya
|120.000.000
|120.000.000
|60.000.000
|Endonezya
|100.000.000
|50.000.000
|Brezilya
|100.000.000
|Miktarı açıklanmadı
|46.000.000
|50.000.000
|
Latin Amerika
(Listedekiler hariç)
|150.000.000
|Avustralya
|33.800.000
|10.000.000
|40.000.000
|51.000.000
|Şili
|14.400.000
|10.000.000
|60.000.000
|Meksika
|32.000.000
|35.000.000
|Mısır
|30.000.000
|25.000.000
|Türkiye
|50.000.000
Kaynak: Duke Global Health Innovation Center'ın 29 Kasım tarihli verilerine göre hazırlandı. www.dukeghic.org
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Adamların Çin aşısını almama sebebi de 3. fazının bu aşının henüz açıklanmamış olması.