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    Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?

    Koronavirüs aşı çalışmalarının tamamlanmasına çok az süre kaldı. Peki hangi ülke ne kadar aşı sipariş etti? Türkiye, diğer ülkelere göre ne durumda?
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?

    Covid-19’un ortaya çıkışının yıldönümünde aşı çalışmalarından olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Bazı aşı adaylarının 3. faz çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu aşıların Aralık ayında dünyanın dört bir yanında kullanılması planlanıyor.

    Ülkelerin koronavirüsün etkisini ortadan kaldırmak için nüfusun tamamına yakınını aşılaması gerekiyor. Az sayıda kişi aşılanırsa, koronavirüs yayılmaya devam edecek. Bu nedenle ülkeler birbirleriyle aşı yarışmasına girmiş durumda. Aşı üreticisi tüm şirketlerle yoğun görüşmeler yapılıyor. Bazı ülkeler şimdiden nüfusunun çoğuna yetecek kadar anlaşma yaptı. Örneğin Kanada, nüfusuna 10 kez yetecek dozda aşı siparişi verdi. Bazı ülkeler işi sağlama alıp alacakları aşının başarısız olması riskine karşın tek şirketten aşı siparişi vermek yerine çok sayıda üretici şirketle sözleşme imzaladı. 7-8 farklı üreticiden aşı tedarik edecek ülkeler var. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler, ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Avustralya ve Şili nüfuslarının tamamına yetecek miktarda aşı sözleşmesi imzaladı.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?"

    Türkiye 50 milyon doz aşı sipariş etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında, “Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları derhal kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır.” dedi.

    Türkiye, 11 Aralık'ta aşılamaya başlıyor

    Türkiye, ülkemizde 3. faz denemelerini yapan Çinli şirket Sinovac’ın Coronavac ismindeki aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Bu aşı, bir kişiye 2 doz halinde uygulanıyor. İlk aşılama uygulaması 11 Aralık'ta başlıyor. Önce sağlık çalışanları, sonra risk grubundaki kişilere aşı uygulanacak. Bilim Kurulu, önce kimlere aşı uygulanması gerektiği hakkında algoritma çalışması yürütüyor.

    Türkiye şu aşamada diğer ülkelerin aksine nüfusuna oranla az miktarda aşı sipariş etti. Üstelik tüm aşılar tek bir şirketten tedarik edilecek. Bu stratejinin nasıl bir tepki vereceğini ancak zamanla göreceğiz.

    Hangi ülke, kaç doz aşı için sözleşme imzaladı?

    Ülke Sipariş Edilen Doz Miktarı
    Hindistan 1.600.000.000
    Avrupa Birliği 1.425.000.000
    Amerika Birleşik D. 1.010.000.000
    COVAX* 700.000.000
    Kanada 358.000.000
    Birleşik Krallık 355.000.000
    Japonya 290.000.000
    Endonezya 210.000.000
    Brezilya 196.000.000

    Latin Amerika

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    (Listedekiler hariç)

    		 150.000.000
    Avustralya 134.800.000
    Şili 84.400.000
    Meksika 67.000.000
    Mısır 55.000.000
    Türkiye 50.000.000
    Arjantin 47.000.000
    Özbekistan 35.000.000
    Bangladeş 30.100.000
    Nepal 25.000.000
    İsrail 10.000.000
    Hong Kong 10.000.000
    Venezuela

    10.000.000

    *COVAX: Dünya Sağlık Örgütü, "2 milyar doz aşının gelecek yıl sonuna kadar eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kurdu. 172 ülke COVAX'a katıldı, Türkiye katılmadı.

    Hangi ülke, hangi firmadan, ne kadar koronavirüs aşısı tedarik edecek?

    Ülke

    Oxford

    Üniversitesi

    		 Pfizer Sinovac Novavax Sanofi-GSK Janssen J&J Gamelaya Research Institute CureVac Moderna

    COVAX

    Vaccines

    		 Diğer
    Hindistan 500.000.000     1.000.000.000     100.000.000        
    Avrupa Birliği 400.000.000 300.000.000   Miktarı açıklanmadı 300.000.000 200.000.000   225.000.000 Miktarı açıklanmadı    
    Amerika Birleşik D. 500.000.000 100.000.000   110.000.000 100.000.000 100.000.000       200.000.000  
    COVAX 300.000.000       200.000.000       56.000.000    
    Kanada 20.000.000 20.000.000   76.000.000 72.000.000 38.000.000     5.000.000   76.000.000
    Birleşik Krallık 100.000.000 40.000.000   60.000.000 60.000.000 30.000.000     50.000.000   60.000.000
    Japonya 120.000.000 120.000.000                 60.000.000
    Endonezya 100.000.000   50.000.000                
    Brezilya 100.000.000 Miktarı açıklanmadı 46.000.000       50.000.000        

    Latin Amerika

    (Listedekiler hariç)

    		 150.000.000                    
    Avustralya 33.800.000 10.000.000   40.000.000             51.000.000
    Şili 14.400.000 10.000.000 60.000.000                
    Meksika             32.000.000       35.000.000
    Mısır 30.000.000           25.000.000        
    Türkiye     50.000.000                

    Kaynak: Duke Global Health Innovation Center'ın 29 Kasım tarihli verilerine göre hazırlandı. www.dukeghic.org



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    tolgakutukcu (Tolga Kütükçü) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gelişmiş ülkeler ve dünyanın çoğunluğu Oxford ve BioNTech'in aşısını satın alıyor, Türkiye, Endonezya, Brezilya ve Şili Çin'li Sinovac'ın aşısını. Neden acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Krone 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden hiçbir Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesi bizim aldığımız aşıdan almamış acaba ? Tuhaf.
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    Bruxas (Orkun Yıldırım) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerikalı ilaç firmalarına borcumuz var devlet olarak. Kaldı ki adamların yaptığı aşıyı tutabilmek için -70 derecelik ortam sağlanması gerekiyor. Ülkeler harıl harıl bunları inşa etmeye başladı. Biz neredeeee...

    Adamların Çin aşısını almama sebebi de 3. fazının bu aşının henüz açıklanmamış olması.
    Amerikalı ilaç firmalarına borcumuz var devlet olarak. Kaldı ki adamların yaptığı aşıyı tutabilmek için -70 derecelik ortam sağlanması gerekiyor. Ülkeler harıl ...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    Türkbeyi123 (Anadolubeyi ) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben çin aşısı olmam
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    tubytube (Tuby Tube) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Türkbeyi123
    Bunu doğrudan söylemek çok zor; tarihleriyle övünme konusunda abartılı tavırları olan Türkleri katlayacak geçmişi var Çin'in ve şu anda bazı teknolojik donanımlara erişebiliyorsak bu kendilerinin sayesinde oldu, lütfen unutmayalım...



    Ben aşı olmak istemiyorum, zorunlu tutulmasını da çok pis buluyorum, çok ekstrem bir durum olursa sonucu en iyi olanı, metabolizmama en uygun düşeni seçme taraftarıyım, bence Türk aşısına asla, içinde uşaklığa hizmet eden bir tarafı mutlaka olacaktır o aşının...
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    Alqu 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana oradan pfizer sar evladım.
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Galiba bu liste sadece anlaşması tamamlanmış sevk edilen veya edilecek olanları kapsıyor. Biontech ile 25m aşı için görüşmeler devam ettigi için listede yok.
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aşı olmayın Çocuklarınıza da yaptırmayın. Yapılan haberlere de inanmayın. İnsan eliyle yapılan ilk virüs olduğunu unutmayın. Yayılan haberler genelde covid familyasından bir türev diğer covid virüsleri ile benzer semptomlar gösteren ancak farklı olarak akciğer tahribatına yol açıp kandaki oksijen seviyesini düşürerek ölümle sonuçlanan bir hastalık. Ne güzel ya kılıf uydurulmuş dünyanın kabul etmemesi için bir sebep yok. Bunun haricinde Çıkış noktasında vaka sayısı 0 Allah Allah Çinli kuvvet kollukları mermi ile uzaklaştırdı herhalde virüsü. Avrupa ABD yayılma noktaları. Çok ilginç ekonomisi ve katkısı olmayan 2 Avrupa birliği ülkesi sanki ceza verir gibi İtalya sonrasında İspanya. Arkasından AB den çıkan İngiltere. Bu devletlerin ekonomilerine müthiş bir darbe vuruldu. ABD aynı şekilde sen misin google lisanslarını kapatan. Arjantin Brazilya nüfus azaltmak için 2 güzel ülke. Hastalığı ağır şartlar altında geçiren devletlerin nedense hep vukuatları var... Bunlar başlangıç, dünyaya yayıldıktan sonra herkes kabullenir kimse de afra tafra yapmaz. Öyle de oldu. Covid haritasına bakın bırakın ayak basmadığı devlet kalmamış demeyi Ayak basmadığı insan yaşamanın olduğu ulaşılması güç okyanus adalar dahi kalmadı. Ama 0 noktasında vaka sayısı yok. Virüs tek gidiş almış biletlerini.

    Durduk yere test olmayın. Çevremde gördüklerime göre sonuçlar asla ve asla doğru değil. Test dedikleri şey virüsü tespit edemez öyle bir teknoloji yok. Hücre kalıntılarına bakarak sonuç elde ediliyor. Kime göre neye göre pozitif yada negatif. Hava yolu ile bulaşan bir virüsü bir aile içerisinde durdurmak mümkün değil. Türkiye de insanların çoğu grip virüsüne bağışıklığı orta seviyededir. Her sene 10 kişiden 6 sı hasta olur. Bir aile giren grip virüsü de ayni covid virüsü gibi hava ve temas ile geçiyor bu durumda. Ya ailenin tamamı hastalığı geçiriyor. Yada en fazla 1 kişi bağışıklığı yüksek olduğu için hafif atlatıyor. Covid vakalarına bakıyoruz. Çocuklar evden çıkmamış hiç anne baba çalıyor test sonuçları çocuklar pozitif yetişkinler negatif. Bu çevremden bir örnek. Çocukları kapattık psikolojimiz alt üst oldu diyorlar. Aynı yatağı paylaşan evli çift biri pozitif diğeri negatif. Yine çevremden örnekti. Hastalar ağır semptomlar göstermiyorsa 14 gün boyunca karantina ve ilaç tedaviye. Hastanelerde ise işler daha kötü 8 adet ilaç her 4 saatte yada 8 saatte bir uygulanıyor. Yine çevremden örnekler. Virüsten ölmese ilaçların tahribatında ölür adam.

    Bu yüzden eğer hiçbir şeyiniz yoksa test yaptırmayın . En hafif baş ağrısı ateş öksürük için koşa koşa gidip test yaptırmayın. Çünkü sen grip yada soğuk algını olmuşsu, sen covid vakasısın diye kesin bir sonuca varamıyorlar. Direk bir risk faktörüsün ve denetim ile ilaç tedavisine başlanıyor. Test sonucu doğru değil ise verilecek ilaçlar sizi bedensel olarak yıpratacak, ruhsal olarak da çökeceksiniz.

    Aşı için kimse yok ilaç satmak için vs diye düşünmesin çokta parayla ekonomi güçlendirmesi ile alakası yok. Devletler Abd Çin İngiltere başta olmak üzere ekonomik dengenin artık para olmadığını biliyor. Para sistemi çökmek üzere. Hal böyle olunca aşının başka amaçları olduğunu düşünmemek elde değil. Sanki yeni bir kanser vakasının başlangıcı gibi geliyor bana. İlaç sanayisi ve tedavini en çok kazandıranı kanser. Kanser bir hastalıkta değildir. Bir hücrenin bozulması ile başlar bozulan hücre üremeyi başarır ise kanser oluyorsanız . Çoğunlukla vücudun savunma sistemi bu bozulmayı tespit eder. Aradan kaçmayı başaran hücreler üremeye devam eder sonrasında fazlalaşan bozuk hücre sayısı ile mücadele etmeye çalışan savunma mekanizması başarısız olur ve müdahalenin anlamsız olduğunu anlayarak müdahale etmeyi bırakır. En basit örneği ile durum kanserde bu. Sonra dışarıdan kanser hücrelerine tedavi ve ilaçlar ile savaş açılır. Gelsin paralar aksın dolarlar eurolar.
    Covid19 muhtemel ikinci bir kanser vakası gibi olabilir. Muhtemelen bu aşılar ile hastalık yumuşatılacak. Olduğumuz aşılar aslında bir virüstür. Virüsün en güçsüz hali vücuda verilir ve savaşması için teşvik edilir. Savaşı kazanırsa vücut bunu savunma sistemlerine ilave eder ve başına tekrar geldiğinde ne yapacağını bilir.

    Şimdi aşı gerçekten yıllardır vurulduğumuz verem aşısı gibi mi? doğar doğmaz vuruyorlar. Gerçekten şart kaç kere verem oluyoruz haberimiz dahi olmuyor verem virüsü hayat bulamadan yok ediliyor vücutta. Yoksa ortak bağışıklık sisteminde oluşturulacak küçük bir değişikle kanser gibi tedavisi maddiyata dayalı bir hastalık haline mi getiriliyor. ???

    Belki de hiç biri değil insan nüfusunun azalması için üreme yetilerimizde 1 nesil yada 2 nesil kadar yavaşlatacak tahribata yol açmak istiyor da olabilirler. Bir yandan covid öldürür diğer yandan covidin öldüremediklerini aşı ile üreme yetilerini zayıflatır.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aşı alınan noktalara bile bakınca, ülkelerin siyasal olarak bulunduğu bloğunu görmek mümkün. Çin'in aşısını küçümseyenlere Çin'i küçük gören yorumlara şaşıyorum.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Soru: Başka hiçbir ciddi aşı çalışmasından çeşitlendirme yapmayan tüm parayı Çin aşısına basan tek ülke hangisi?

    -Evet bildiniz.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    acaba reisimiz ve ailesi hangi aşıdan olacak?
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    Dark Territory (E. K.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kıytırık 50 milyon nüfuslu özbekistan bile 35 milyon sipariş vermiş bizim fakir ülke 50 milyon
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    kobay lazım kobay... evde soğan ekmek yiyin çıkmayın dışarı..
    tabir bizden takdir ALLAH'tan
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sakın bu aşıdan yaptırmayın.baksana hiç bir gelişmiş ülke bu aşıdan almıyor.bu işte bir bit yeniği olduğu aşikar.ben tabloda gözüken 1.ya da 2.aşı gelince para ile alıp yaptıracağım.bırakın çin aşısını suriyelilere yapsınlar.bizim sağlığımızı düşünen kim!
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