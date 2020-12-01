Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?

Covid-19’un ortaya çıkışının yıldönümünde aşı çalışmalarından olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Bazı aşı adaylarının 3. faz çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu aşıların Aralık ayında dünyanın dört bir yanında kullanılması planlanıyor.

Ülkelerin koronavirüsün etkisini ortadan kaldırmak için nüfusun tamamına yakınını aşılaması gerekiyor. Az sayıda kişi aşılanırsa, koronavirüs yayılmaya devam edecek. Bu nedenle ülkeler birbirleriyle aşı yarışmasına girmiş durumda. Aşı üreticisi tüm şirketlerle yoğun görüşmeler yapılıyor. Bazı ülkeler şimdiden nüfusunun çoğuna yetecek kadar anlaşma yaptı. Örneğin Kanada, nüfusuna 10 kez yetecek dozda aşı siparişi verdi. Bazı ülkeler işi sağlama alıp alacakları aşının başarısız olması riskine karşın tek şirketten aşı siparişi vermek yerine çok sayıda üretici şirketle sözleşme imzaladı. 7-8 farklı üreticiden aşı tedarik edecek ülkeler var. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler, ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Avustralya ve Şili nüfuslarının tamamına yetecek miktarda aşı sözleşmesi imzaladı.

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Türkiye 50 milyon doz aşı sipariş etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında, “Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları derhal kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır.” dedi.

Türkiye, 11 Aralık'ta aşılamaya başlıyor

Türkiye, ülkemizde 3. faz denemelerini yapan Çinli şirket Sinovac’ın Coronavac ismindeki aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Bu aşı, bir kişiye 2 doz halinde uygulanıyor. İlk aşılama uygulaması 11 Aralık'ta başlıyor. Önce sağlık çalışanları, sonra risk grubundaki kişilere aşı uygulanacak. Bilim Kurulu, önce kimlere aşı uygulanması gerektiği hakkında algoritma çalışması yürütüyor.

Türkiye şu aşamada diğer ülkelerin aksine nüfusuna oranla az miktarda aşı sipariş etti. Üstelik tüm aşılar tek bir şirketten tedarik edilecek. Bu stratejinin nasıl bir tepki vereceğini ancak zamanla göreceğiz.

Hangi ülke, kaç doz aşı için sözleşme imzaladı?

Ülke Sipariş Edilen Doz Miktarı Hindistan 1.600.000.000 Avrupa Birliği 1.425.000.000 Amerika Birleşik D. 1.010.000.000 COVAX* 700.000.000 Kanada 358.000.000 Birleşik Krallık 355.000.000 Japonya 290.000.000 Endonezya 210.000.000 Brezilya 196.000.000 Latin Amerika İlginizi Çekebilir Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı (Listedekiler hariç) 150.000.000 Avustralya 134.800.000 Şili 84.400.000 Meksika 67.000.000 Mısır 55.000.000 Türkiye 50.000.000 Arjantin 47.000.000 Özbekistan 35.000.000 Bangladeş 30.100.000 Nepal 25.000.000 İsrail 10.000.000 Hong Kong 10.000.000 Venezuela 10.000.000

*COVAX: Dünya Sağlık Örgütü, "2 milyar doz aşının gelecek yıl sonuna kadar eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kurdu. 172 ülke COVAX'a katıldı, Türkiye katılmadı.

Hangi ülke, hangi firmadan, ne kadar koronavirüs aşısı tedarik edecek?

Ülke Oxford Üniversitesi Pfizer Sinovac Novavax Sanofi-GSK Janssen J&J Gamelaya Research Institute CureVac Moderna COVAX Vaccines Diğer Hindistan 500.000.000 1.000.000.000 100.000.000 Avrupa Birliği 400.000.000 300.000.000 Miktarı açıklanmadı 300.000.000 200.000.000 225.000.000 Miktarı açıklanmadı Amerika Birleşik D. 500.000.000 100.000.000 110.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 COVAX 300.000.000 200.000.000 56.000.000 Kanada 20.000.000 20.000.000 76.000.000 72.000.000 38.000.000 5.000.000 76.000.000 Birleşik Krallık 100.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 30.000.000 50.000.000 60.000.000 Japonya 120.000.000 120.000.000 60.000.000 Endonezya 100.000.000 50.000.000 Brezilya 100.000.000 Miktarı açıklanmadı 46.000.000 50.000.000 Latin Amerika (Listedekiler hariç) 150.000.000 Avustralya 33.800.000 10.000.000 40.000.000 51.000.000 Şili 14.400.000 10.000.000 60.000.000 Meksika 32.000.000 35.000.000 Mısır 30.000.000 25.000.000 Türkiye 50.000.000

Kaynak: Duke Global Health Innovation Center'ın 29 Kasım tarihli verilerine göre hazırlandı. www.dukeghic.org

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