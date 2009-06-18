Patriot 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu

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Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından dünyanın en büyük bellek üreticisi olarak tanımlanan Kingston'ın, DataTraveler 200 serisi altında dünyanın 128GB kapasiteli ilk USB belleğini duyurmasının ardından benzer bir haber de Patriot'dan geldi ve firma Xporter Magnum serisi altında hazırladığı 128GB kapasiteli yeni USB belleğini tanıttı. Windows ReadyBoost teknolojisini destekleyen ve USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni bellek, 31MB/sn'lik veri transfer hızını destekliyor.

Patriot tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilen 128GB kapasiteli yeni USB belleği fiyatı ise henüz açıklanmadı.