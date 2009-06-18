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Patriot 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu
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Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından dünyanın en büyük bellek üreticisi olarak tanımlanan Kingston'ın, DataTraveler 200 serisi altında dünyanın 128GB kapasiteli ilk USB belleğini duyurmasının ardından benzer bir haber de Patriot'dan geldi ve firma Xporter Magnum serisi altında hazırladığı 128GB kapasiteli yeni USB belleğini tanıttı. Windows ReadyBoost teknolojisini destekleyen ve USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni bellek, 31MB/sn'lik veri transfer hızını destekliyor.

Patriot tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilen 128GB kapasiteli yeni USB belleği fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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fenerista 10 yıl
31mb/s çok yavaş 128gb veri o usbye 1 saatte yazılmaz. Usb 3.0 teknolojisini beklemek lazım.
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sertacaygun 10 yıl
HDD hâlâ tercihimdir. Ama parası olana eyvallah.
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dante38 10 yıl
1-2 SENE sonra ssd lerin usb versiyonu çıkacak...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
HDD devrinin kapanmasına çok az kaldı =) sonunda kurtulcaz
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla bende AData PD7 var. Dünyanın en hızlılarından. Okuma hızı 33 Mb/s. Yazma ise 25. Ondan başka tanımam.
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St Batuhan 10 yıl
31mb iyi olmus acıkcası yoksa hic anlamı olmazdı daha düsük hızlarda ;) nese 2. modelde geldi bakalım sırada ne var :)
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XcaNiX 10 yıl
onun yerine izmir de magazalarda 100 tl ye 100 gb fln tasınabilir harddiskler war ben kulanıyorum çok kulanıslı eger yüklü bilgi tasıyacaksanız öneririm..
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