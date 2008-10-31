Patriot, Viper serisi 8GB'lık DDR2 bellek kitini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Patriot, Viper serisi altında kapasitesiyle dikkat çeken DDR2 çözümünü duyurdu. Firmanın 8GB'lık yeni bellek kiti, 4GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor. 800MHz'de görev yapan bellek kiti, 5-5-5-12 zamanlamalarıyla 1.9v geriliminde geçalışıyor. Siyah renkli özel bir ısı emici ile desteklenen PVS28G6400ELK kod adlı yeni kit özellikle 64-bit işletim sisteminde çalışan kullanıcıları hedef alıyor. Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan Viper serisi 8GB'lık DDR2 kitinin fiyatı ise netleşmiş değil.