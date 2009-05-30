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Patriot'un DDR3 SO-DIMM bellekleri Intel XMP sertifikası aldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot'un DDR3 SO-DIMM bellekleri Intel XMP sertifikası aldı
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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan ve son dönemde daha çok hazırladığı SSD'lerle gündeme gelen Patriot'un DDR3 SO-DIMM bellekleri, Intel tarafından Extreme Memory Profiles (XMP) teknolojisi için sertifikalandırıldı. Bilindiği üzere Intel ve bazı bellek üreticilerinin öncülüğünde geliştirilen bu teknoloji sayesinde destek veren bellekler, uygun platformlarda daha agresif zamanlarla çalışabiliyorlar.

Patriot'un yüksek performans segmentindeki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 1066MHz'de (CAS 5, 1.65v) görev yapan, 2GB/4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM belleklerde XMP sertifikası almayı başararak Kingston ve OCZ çözümlerinin yer aldığı kulübe girmiş oldu.


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GurcellOnline 10 yıl
Piyasaya yeni markalar dahil oldugu surece son kullanicilarin yuzu gulecek demektir :) Daha cok ileri teknoloji daha dusuk fiyata.
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