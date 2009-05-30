Patriot'un DDR3 SO-DIMM bellekleri Intel XMP sertifikası aldı

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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan ve son dönemde daha çok hazırladığı SSD'lerle gündeme gelen Patriot'un DDR3 SO-DIMM bellekleri, Intel tarafından Extreme Memory Profiles (XMP) teknolojisi için sertifikalandırıldı. Bilindiği üzere Intel ve bazı bellek üreticilerinin öncülüğünde geliştirilen bu teknoloji sayesinde destek veren bellekler, uygun platformlarda daha agresif zamanlarla çalışabiliyorlar.

Patriot'un yüksek performans segmentindeki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 1066MHz'de (CAS 5, 1.65v) görev yapan, 2GB/4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM belleklerde XMP sertifikası almayı başararak Kingston ve OCZ çözümlerinin yer aldığı kulübe girmiş oldu.