Patriot'un TorqX M28 serisi yeni SSD modelleri 10 yıllık garantiyle geliyor

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan Patriot, TorqX M28 serisi yeni katı hal sürücülerini (SSD) duyurdu. Firmanın NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri daha önce anons edilen TorqX serisinden farklı olarak yüksek performans için iki kat daha fazla ön bellek (128MB) içeriyorlar. 2.5 boyutunda hazırlanan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu olan yeni SSD ailesinde 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğinin pazara sunulması bekleniyor.

Okuma hızları 220MB/sn, yazma hızları ise 200MB/sn olarak açıklanan yeni SSD'lerin ön bellek kapasitesi 64MB olan TorqX serisi modller ile karşılaştırıldığında yazma hızında 20MB/sn, kazanıldığı ancak okuma hızının 40MB/sn civarında düştüğü belirtiliyor. 3.5-inç sürücü yuvalarında kullanım için montaj aparatına da sahip olan yeni SSD modelleriyle ilgili üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise garanti süresi zira Patriot'dan yapılan açıklamaya göre TorqX M28 serisi 10 yıllık garanti ile geliyor.

1 milyon saatlik hata öncesi kullanıma süresine sahip olan yeni SSD modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.