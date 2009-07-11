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Patriot'un TorqX M28 serisi yeni SSD modelleri 10 yıllık garantiyle geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot'un TorqX M28 serisi yeni SSD modelleri 10 yıllık garantiyle geliyor
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan Patriot, TorqX M28 serisi yeni katı hal sürücülerini (SSD) duyurdu. Firmanın NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri daha önce anons edilen TorqX serisinden farklı olarak yüksek performans için iki kat daha fazla ön bellek (128MB) içeriyorlar. 2.5 boyutunda hazırlanan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu olan yeni SSD ailesinde 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğinin pazara sunulması bekleniyor.

Okuma hızları 220MB/sn, yazma hızları ise 200MB/sn olarak açıklanan yeni SSD'lerin ön bellek kapasitesi 64MB olan TorqX serisi modller ile karşılaştırıldığında yazma hızında 20MB/sn, kazanıldığı ancak okuma hızının 40MB/sn civarında düştüğü belirtiliyor. 3.5-inç sürücü yuvalarında kullanım için montaj aparatına da sahip olan yeni SSD modelleriyle ilgili üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise garanti süresi zira Patriot'dan yapılan açıklamaya göre TorqX M28 serisi 10 yıllık garanti ile geliyor.

1 milyon saatlik hata öncesi kullanıma süresine sahip olan yeni SSD modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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punchpranha 10 yıl
ssd lerin turşusunu kursunlar çıkanlarda adam akıllı kapasiteler olsa bari oda yok eee neden çünkü 1tb ssd = bir otomobil ücreti olunca daha yüksek kapasite değerlerini ancak askeri birimler ve diğer alanlarda kullanırlar sıra bize asla gelmez böyle geçer gider bizde haberlerini okumakla duymakla yetiniriz çok sağolsunlar bizi çok düşünüyorlar vallaa... :(
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selcuksert38 10 yıl
son kullanıcılar ıcın gayet guzel bı haber.bızım ıcınse hala pahalı ve kapasıtesı dusuk
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ser_ka_n 10 yıl
SSD ler Sons of Liberty gibi ama henüz çok pahalılar ;

ben gene Les Effants Terrible hdd lere devam edeyim .
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