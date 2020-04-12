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    PC satışları çöküşte, toparlanma çok zor

    Bir süredir daralmadan kurtulmaya çalışan ve geçen yıl ilk işaretleri veren bilgisayar pazarı ne yazık ki koronavirüs darbesinin altında kaldı. Toparlanma da zor gözüküyor.
    2 sa.
    2,8b
    81
    25
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PC satışları çöküşte, toparlanma çok zor

    Koronavirüs salgını nedeniyle hem üretim hem pazarlama hem de satış tarafında üreticiler ağır darbe yiyor. Dizüstü bilgisayar satışlarında artış yaşansa da genel anlamda bilgisayar pazarı çöküyor.

    Çöküş başladı

    Canalys tarafından yapılan araştırmalara göre yılın ilk çeyreğinde bilgisayar satışları yüzde 8 civarında geriledi ve 53.6 milyon civarında satış yapıldı. Yüzde 12 düşüş yaşanan 2016 yılından sonra en keskin düşüş kaydedildi.

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    Bu dönemde koronavirüs nedeniyle üretimin yavaşlaması, satışların çoştuğu Çin Ay Yılı tatilinde mağazaların kapalı kalması ve Intel’in işlemci üretiminde sıkıntı yaşaması bu düşüşün en büyük sebepleri oldu.

    Pazarda en büyük kaybı Apple yaşadı. Mac satışları yüzde 21 düşüşle 3.2 milyona geriledi. HP yüzde 13.8 düşüşle 11.7 milyon bilgisayar sattı. Acer ise yüzde 12.6 düşüşle 3.1 satış rakamına geriledi.

    Yıl içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle satışların düşüşe devam etmesi bekleniyor. Sadece oyuncu dizüstü ve standart dizüstü bilgisayarlarda bir kıpırdanma ön görülüyor ancak bu da etkisini uzun süre devam ettiremeyecek.



    https://www.engadget.com/pc-shipments-drop-covid-19-165555887.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Çirkinlik Ne Kadar Kolay 1 sa. en beğenilen
    Her yerde ucuzlasa bile burada ucuzlamaz, gammazcılığı seven bir ülkeyiz.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    crazyfriend712 (Atakan Güneş) 25 dk.
    Şu an ortalama bir bilgisayar almaya kalksan min. 2,5 asgari ücret vermen gerekiyor. Şaşırmamak lazım
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 36 dk.
    Gençler gene pahalı nasıl alalım muhabbetine girmişsiniz doğal olarak ama global satıştan bahsediyor bu haberde.
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    asig (halit bYAR) 39 dk.
    çökermi bilme ama bizim ülke bitmiş zaten aradaki fiyat farkını görün önce lazada.co.th/...
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    OPM 44 dk.
    İnsanlar gelecek kaygısı yaşıyorlar, neyin ne olacağı belli değil. Normal bi durum.
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    NaciAydinlar 47 dk. yeni yorumcu
    Fiyatları azaltsınlar kapış kapış satılsın fazla kar için satış yapamıyorlar
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    muaz1984 52 dk.
    YouTube de gezinirken bazı extrem PC toplama videolarına denk geliyorum. 3000 dolara topladığı sistem akıllara zarar. Kasada yok yok. Masa üstüne geçince link koyarım. Bizdeki simsar ve dalkavuklar 2. nesil anakarta 700 TL fiyat çeksinler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Zuhasiberepe (xxxx xxxxx) 49 dk. muaz1984
    Forumun yetkili delikanlısı olsa durum bu hallere gelmezdi.Banla abi al-satçıları dışarı dükkanı olup burda satış yapanları bak bakalım nasıl düzeliyo forum .Birde yurtdısından alıp burdan satmaya çalışan kekolar yokmuydu onlardan kurtulduk çok şükür.
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    Zuhasiberepe (xxxx xxxxx) 1 sa.
    Tam ikinci el forum konusu olmuş. Müslümanlığın anlamını tamamiyle yitirmiş şekilde yaşıyoruz. Maske konusu Kolonya konusu ve dh nin ikinci el forumu buna açıkca bir örnektir. Artık şu yetkililerden kim varsa allah aşkına şu bölümle bir ilgilenin millet sıfırından daha pahalı ürün satıyor bu nasıl bir düzen. Çıkartın arkadaş şu bölümden ikinci el pc dükkanı olanı millet kendi aralarında takas yapsın satış yapsın forumun anasnı belledi dükkancılar burayada dadandılar 50yasında mı arasın 60 yasındamı arasın her dükkan sahibi burda sorsan zevk millete yardımcı oluyormuş .. allah aşkına ikinci el 6700k nın fiyatı 1500 tl mi olur düzelti şu forumu milletin enayi yerine koymayın artık.....
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    TITAN291 (B K) 7 dk. Zuhasiberepe
    Elindeki ürünleri eskidikçe değer kazanan tek ülke biziz. =)
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    furkant1 (Furkan Tokac) 1 sa.
    Millet yeni Ryzen laptopları bekliyor ondan satış yok.
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    BekirTemel (Bekir ) 1 sa. furkant1
    bu günleri de mi görecektik, yurt dışı bile bu haldeyse...bende bekleyenlerdenim ama trye gelmesi sürecek gibi, 1 ayı bulur, 15 in de çıksa abd de.
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa.
    Altı üstü millet 1 ay işsiz kaldı ne çabuk çöktü arkadaş
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    YesimCirakli 1 sa. formgonder2055
    Evdeki toplam gelir 5000 TL. Kira+çocuk okul masrafı+mutfak 4500 TL toplam gider, 500 TL kâr.
    1 Ay çalışmayınca 4500 TL cepten harcadık. Ayda 500 TL kâr ettiğimizi düşünürsek 1 ay çalışmamanın bedelini 4500/500 = 9 Ay da kapatırız. Bendeki hesap kabaca bu şekildr...
    Benzer hesabı kendi evinizdeki senaryoya göre uyarlayınız...
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    tugares (murat özkn) 1 sa.
    Süreç bu şekilde devam ederse ellerinde 2 seçenek kalacak, ya kardan kısmadan varolan stokları eritecekler ( ki tüm dünyada insanların mevcut ekonomide öncelikleri gıda harcaması ) ya da kârdan düşüp yine stok tüketimine devam edecekler... Daha fazlasının mevcut şartlarda olması bana kolay gelmiyor...
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