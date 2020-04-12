PC satışları çöküşte, toparlanma çok zor

Koronavirüs salgını nedeniyle hem üretim hem pazarlama hem de satış tarafında üreticiler ağır darbe yiyor. Dizüstü bilgisayar satışlarında artış yaşansa da genel anlamda bilgisayar pazarı çöküyor.
Çöküş başladı
Canalys tarafından yapılan araştırmalara göre yılın ilk çeyreğinde bilgisayar satışları yüzde 8 civarında geriledi ve 53.6 milyon civarında satış yapıldı. Yüzde 12 düşüş yaşanan 2016 yılından sonra en keskin düşüş kaydedildi.İlginizi Çekebilir Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi
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Bu dönemde koronavirüs nedeniyle üretimin yavaşlaması, satışların çoştuğu Çin Ay Yılı tatilinde mağazaların kapalı kalması ve Intel’in işlemci üretiminde sıkıntı yaşaması bu düşüşün en büyük sebepleri oldu.
Pazarda en büyük kaybı Apple yaşadı. Mac satışları yüzde 21 düşüşle 3.2 milyona geriledi. HP yüzde 13.8 düşüşle 11.7 milyon bilgisayar sattı. Acer ise yüzde 12.6 düşüşle 3.1 satış rakamına geriledi.
Yıl içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle satışların düşüşe devam etmesi bekleniyor. Sadece oyuncu dizüstü ve standart dizüstü bilgisayarlarda bir kıpırdanma ön görülüyor ancak bu da etkisini uzun süre devam ettiremeyecek.
https://www.engadget.com/pc-shipments-drop-covid-19-165555887.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 Ay çalışmayınca 4500 TL cepten harcadık. Ayda 500 TL kâr ettiğimizi düşünürsek 1 ay çalışmamanın bedelini 4500/500 = 9 Ay da kapatırız. Bendeki hesap kabaca bu şekildr...
Benzer hesabı kendi evinizdeki senaryoya göre uyarlayınız...
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