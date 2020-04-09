Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor

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AMD’nin Ryzen 4000 APU serisini tanıttığında sahneye çıkan ilk modellerden Acer Swift 3 piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Fİrma Ryzen 4000 APU serisini uygun fiyatlara sunma niyetinde.

Acer Swift 3 özellikleri ve fiyatı

Acer Swift 3 modeli 14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 1.57cm kalınlığında olan cihaz 1.2Kg ağırlığa sahip. İnce çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt bir görünüme kavuşmuş.

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Model AMD’nin Ryzen 7 4700U yongasından gücünü alıyor. 8 adet Zen 2 çekirdeği barındıran yongada 448 shader işlemcili Vega 7 birimi yer alıyor. 16GB’ kadar DDR4 bellek yanında ek bir SODIMM slotu da bulunuyor. Depolama ise 512GB’a kadar çıkıyor.

Intel işlemcili versiyonun 16 saat kullanım süresine rağmen bu versiyonda 11.5 saate kadar kullanım süresi görüyoruz. Hızlı şarj sayesinde batarya 4.5 saatte doluyor. Acer Swift 3 SF314-42 numarasıyla satılan bilgisayar 629$ başlangıç fiyatına sahip.

Acer ayrıca 6 çekirdekli Ryzen 5 4500U işlemcisi ile donattığı Aspire 5 A515-44 modelini de piyasaya sürüyor. 15.6 inçlik Full HD ekrana sahip olan dizüstü 519$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.techpowerup.com/265591/acer-swift-3-could-bring-ryzen-4000-8-core-to-the-masses-at-usd-629

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