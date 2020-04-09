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    Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor

    Sınıfında ortalama bir işlemci ve grafik performansı sunacak olan Ryzen 7 4700U işlemcisinin güç verdiği yeni Acer Swift 3 dizüstü bilgisayar modeli satışa çıkıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor
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    AMD’nin Ryzen 4000 APU serisini tanıttığında sahneye çıkan ilk modellerden Acer Swift 3 piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Fİrma Ryzen 4000 APU serisini uygun fiyatlara sunma niyetinde.

    Acer Swift 3 özellikleri ve fiyatı

    Acer Swift 3 modeli 14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 1.57cm kalınlığında olan cihaz 1.2Kg ağırlığa sahip. İnce çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt bir görünüme kavuşmuş.

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    Model AMD’nin Ryzen 7 4700U yongasından gücünü alıyor. 8 adet Zen 2 çekirdeği barındıran yongada 448 shader işlemcili Vega 7 birimi yer alıyor. 16GB’ kadar DDR4 bellek yanında ek bir SODIMM slotu da bulunuyor. Depolama ise 512GB’a kadar çıkıyor.

    Intel işlemcili versiyonun 16 saat kullanım süresine rağmen bu versiyonda 11.5 saate kadar kullanım süresi görüyoruz. Hızlı şarj sayesinde batarya 4.5 saatte doluyor. Acer Swift 3 SF314-42 numarasıyla satılan bilgisayar 629$ başlangıç fiyatına sahip.

    Acer ayrıca 6 çekirdekli Ryzen 5 4500U işlemcisi ile donattığı Aspire 5 A515-44 modelini de piyasaya sürüyor. 15.6 inçlik Full HD ekrana sahip olan dizüstü 519$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.techpowerup.com/265591/acer-swift-3-could-bring-ryzen-4000-8-core-to-the-masses-at-usd-629 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    .V. 36 dk.
    Grafik tarafında 3000 serisine göre pek bir gelişme yok ama en azından cpu tarafı sağlam geliyor. Umarım bu işlemciler ile üreticiler güzel kombinasyonlar yaparlar ve laptop pazarında daha çok yer aldığını görebiliriz.
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    khaos (sami lale) 1 sa.
    "Hızlı şarj sayesinde batarya 4.5 saatte doluyor" çeviriyi bile yapmayı beceremeyen editör 30 dk lık şarjla 4 saat kullanılabilir i böyle saçmalayarak çevirir.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa.
    4600u-4800u icin beklemedeyiz.

    3500tl bandina guzel kasa cikarsa alinir.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 2 sa.
    Acer son zamanlarda gerek hazır pc, gerekse de monitör pazarında fiyat ve performansa çok iyi oynuyor. Kullananlardan şikayet yoksa bu fiyatlar ve tasarımlar cezbedici duruyor.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa.
    Acer ayrıca 6 çekirdekli Ryzen 5 4500U işlemcisi ile donattığı Aspire 5 A515-44 modelini de piyasaya sürüyor. 15.6 inçlik Full HD ekrana sahip olan dizüstü 519$ başlangıç fiyatına sahip.


    Vay be. 6 çekirdek mobil işlemcili laptopların 2000$ olduğu günleri yok ettiği için AMD'ye teşekkür etmek gerekli.
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