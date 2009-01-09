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Phenom II 940 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı

10 yıl
14,8b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II 940 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı
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AMD'nin resmi lansmanını bugün gerçekleştirdiği Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi eş zamanlı olarak satışa sunuldu. Firmanın en hızlı işlemcisi unvanına da sahip olan dört çekirdekli yeni işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve 3GHz'de görev yapıyor.. Çarpan kilidi açık olarak gelen ve yüksek hız aşırtma başarımıyla dikkatleri üzerine çeken Phenom II X4 940 Black Edition raflardaki yerini alıyor.

Phenom II 940 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı
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Soket AM2+ formundaki işlemci üzerinde 2MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 bellek bulunuyor. Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen yeni işlemcinin entegre bellek kontrolcüsü 1066MHz DDR2 bellek desteği sunuyor. AMD'nin açıklamalarına göre hava soğutmayla 4GHz'e ekstrem soğutma ile 6GHz civarına ulaşabilen Phenom II X4 940 Black Edition, Uzakdoğu pazarında kullanıcıları karşılamaya başladı bile.

Phenom II 940 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı
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AMD'nin geriye uyumluluk stratejisi çerçevesinde Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki güncel anakatlarla da kullanılabilecek olan işlemci için adetli alımlara yönelik belirlenen satış fiyatı 275$. Tabii AMD tarafından belirlenen bu fiyatın son kullanıcılara yansıması bir miktar daha farklı olabilir. Japonya pazarında satışına başlanan işlemci Avrupa fiyat listelerine ise 246 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.

Not: Phenom II X4 940 Black Edition ile gerçekleştirdiğimiz video incelememize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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resler 10 yıl
PII lerin su soğutma ile yapılmış hızaşırtma testleri varmı? Kaç GHz görüyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
performansı oyun testlerinde göreceğiz..
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Númenóre 10 yıl
vaybe ıntelın 4 cekırdek 3.0ghz< ıslemcısı ıle amd nın 4 cekırdek 3.0ghz ıslemcısı arasında fıyat ucurumu varmıs :S
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maxturk 10 yıl
Çinde 940 335$ 920 300$ dan listelerde gözükmeye başladı. Gerçi ilk anda fiyatlar biraz yüksek olur bekleyip görmek lazım. Benim tahminim Amd kısa sürede bu işlemcilerin fiyatlarında indirime gidicektir.
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diciotto 10 yıl
Test sonuçları her ne kadar da etkilyeici olmasa da am3 platformu ile bir iyileşme olacak mı merak ediyorum
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ugacomtr 10 yıl
bakalım bogazici ne zaman getircek :)
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RoyalForce 10 yıl
4 ghz de oc olmazsa almam.

ciddi söylüyorum.

şu anda x4 9850 phenom stock 2,5 ghz olan işlemciyi 3,2 ghz de sorunsuz kullaıyorum üztelik eski çip bir anakartla

x4 9850 700 mhz gitiyse bunun 1 ghz gitmesi lazım.

yani 4x4 olması lazım
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Aynı şekilde parayı 2 ay önce hazırladık) . Birde imzanızdaki sisteme baktımda 590SLI'lı anakartda çalışmıyordu bildiğim kadarıyla.
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By_Crosshair 10 yıl

Orjinalden alıntı: CheckYourAss

Aynı şekilde parayı 2 ay önce hazırladık) . Birde imzanızdaki sisteme baktımda 590SLI'lı anakartda çalışmıyordu bildiğim kadarıyla.



hadi cnm ciddimisiniz am2+ desteği var bu anakartın bildiğim kadarıyla
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
GTX 295 Vatanbilgisayara kısa sürede ulaştığına göre önümüzdeki hafta içerisinde türkiye pazarına ulaşır diye tahmin ediyorum.
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By_Crosshair 10 yıl

Orjinalden alıntı: CheckYourAss

GTX 295 Vatanbilgisayara kısa sürede ulaştığına göre önümüzdeki hafta içerisinde türkiye pazarına ulaşır diye tahmin ediyorum.



umarım öyle olur para hazır sadece ne zaman nerde çıkaçağını bekliyorum kaç aydır bekliyorum artık sabırsızlığın son noktasındayım :)
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Alsın artık yahu,bekleye bekleye bir hal olduk paranın rengi soldu :)
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By_Crosshair 10 yıl
fx 57

merhaba

Türkiye pazarına bu işlemcinin ne zaman gireceği hakkında bilgi yokmu yada bizlere ne zaman içinde ulaşırbilir

bizler ne zaman satın almaya başlayabiliriz
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