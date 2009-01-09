Phenom II 940 Black Edition raflardaki yerini almaya başladı

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AMD'nin resmi lansmanını bugün gerçekleştirdiği Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi eş zamanlı olarak satışa sunuldu. Firmanın en hızlı işlemcisi unvanına da sahip olan dört çekirdekli yeni işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve 3GHz'de görev yapıyor.. Çarpan kilidi açık olarak gelen ve yüksek hız aşırtma başarımıyla dikkatleri üzerine çeken Phenom II X4 940 Black Edition raflardaki yerini alıyor.

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Soket AM2+ formundaki işlemci üzerinde 2MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 bellek bulunuyor. Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen yeni işlemcinin entegre bellek kontrolcüsü 1066MHz DDR2 bellek desteği sunuyor. AMD'nin açıklamalarına göre hava soğutmayla 4GHz'e ekstrem soğutma ile 6GHz civarına ulaşabilen Phenom II X4 940 Black Edition, Uzakdoğu pazarında kullanıcıları karşılamaya başladı bile.

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AMD'nin geriye uyumluluk stratejisi çerçevesinde Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki güncel anakatlarla da kullanılabilecek olan işlemci için adetli alımlara yönelik belirlenen satış fiyatı 275$. Tabii AMD tarafından belirlenen bu fiyatın son kullanıcılara yansıması bir miktar daha farklı olabilir. Japonya pazarında satışına başlanan işlemci Avrupa fiyat listelerine ise 246 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.

Not: Phenom II X4 940 Black Edition ile gerçekleştirdiğimiz video incelememize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.