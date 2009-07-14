Phenom II X4 965 Black Edition hava soğutmayla 4.4GHz'i gördü

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AMD yüksek performans segmenti için hazırladığı Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilmesi beklenen Phenom II X4 965 Black Edition, 3.4GHz'lik çalışma frekansıyla AMD'nin en hızlı işlemcisi olması yanında en yüksek frekans değerine sahip dört çekirdekli işlemcilerden birisi de olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 6MB L3 bellek birimine sahip olan işlemci hız aşırtma konusunda da iddialı olabilir.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağı belirtilen Soket AM3 formundaki yeni işlemciyle yapılan hız aşırtma denemeleri de gün ışığına çıkmaya başladı. Yüksek saat hızıyla dikkat çeken işlemcinin iyi bir hava soğutmayla 4GHz ve üstü hızlarda günlük kullanıma olanak tanıyacak şekilde kullanılabileceği söyleniyor. Biostar'ın 790GX+SB750 yonga setli TA790GXA3 anakartı üzerinde yapılan çalışmada Phenom II X4 965 Black Edition, çift fanlı hava soğutma çözümüyle 4.4GHz'i gördüğü belirtildi.

25 derece oda sıcaklığında yapılan çalışmada, Thermalright True soğutucusu, SunAce firmasının her biri 160CFM üfleyebilen 120mm'lik iki fanıyla kullanıldı ve bu sayede işlemci 1.6v geriliminde 4.4GHz'i görmeyi başardı. Sıvı Azot (LN2) ile yapılan çalışmalarda 6.5GHz ve üstü değerleri görebildiği belirtilen işlemcinin iyi bir hava soğutmayla 4GHz civarında günlük olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Black Edition serisi dahilinde çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemciyle yapılan OC çalışması için buraya tıklayabilirsiniz.

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