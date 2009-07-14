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Phenom II X4 965 Black Edition hava soğutmayla 4.4GHz'i gördü

9 yıl
16,8b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II X4 965 Black Edition hava soğutmayla 4.4GHz'i gördü
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AMD yüksek performans segmenti için hazırladığı Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilmesi beklenen Phenom II X4 965 Black Edition, 3.4GHz'lik çalışma frekansıyla AMD'nin en hızlı işlemcisi olması yanında en yüksek frekans değerine sahip dört çekirdekli işlemcilerden birisi de olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 6MB L3 bellek birimine sahip olan işlemci hız aşırtma konusunda da iddialı olabilir.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağı belirtilen Soket AM3 formundaki yeni işlemciyle yapılan hız aşırtma denemeleri de gün ışığına çıkmaya başladı. Yüksek saat hızıyla dikkat çeken işlemcinin iyi bir hava soğutmayla 4GHz ve üstü hızlarda günlük kullanıma olanak tanıyacak şekilde kullanılabileceği söyleniyor. Biostar'ın 790GX+SB750 yonga setli TA790GXA3 anakartı üzerinde yapılan çalışmada Phenom II X4 965 Black Edition, çift fanlı hava soğutma çözümüyle 4.4GHz'i gördüğü belirtildi.

25 derece oda sıcaklığında yapılan çalışmada, Thermalright True soğutucusu, SunAce firmasının her biri 160CFM üfleyebilen 120mm'lik iki fanıyla kullanıldı ve bu sayede işlemci 1.6v geriliminde 4.4GHz'i görmeyi başardı. Sıvı Azot (LN2) ile yapılan çalışmalarda 6.5GHz ve üstü değerleri görebildiği belirtilen işlemcinin iyi bir hava soğutmayla 4GHz civarında günlük olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Black Edition serisi dahilinde çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemciyle yapılan OC çalışması için buraya tıklayabilirsiniz.

Phenom II X4 965 Black Edition hava soğutmayla 4.4GHz'i gördü
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Momo-Oz 9 yıl
hava sogutmalı diyoda maşşalah kompresör kurmuşlar anakarta :D
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theyapici 9 yıl
adamlar çalışıyor yani diyecek yok intelin bir kafa boyu arkasında kriz ortamında f/p olarak da üstün helal olsun rekabet olsun..
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zagor33 9 yıl
Adamlar hava soğutma ile 4.4 GHzde ekran görüntüsü alabilmişler. Bu demek oluyor ki bu kadar iddialı olmayan bir hava soğutma ile 4-4.2 GHz. günlük kullanmak mümkün. Çift fanlı soğutucunun sağladığı hiz artşı 100 MHz.i geçmez. Zaten makale de yorum bu şekilde: "işlemcinin iyi bir hava soğutmayla 4GHz civarında günlük olarak kullanılabileceği ifade ediliyor." Testte kullanılan anakartın yurt dışı fiyatı 110 Dolar, ona da dikkat ediniz. Öyle 200 küsur Dolarlardan satılan Core i7 kartı değil yani...
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575m 9 yıl
Stok fanla 4 ghz stabil olursa mükemmel olur.
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adilazimdegilx 9 yıl
Soğutucu o kadar devasa ki RAMleri aynı renk slotlara takmak zorunda kalmışlar.

4.4Ghz ilk revizyon için gayet iyi. Ama voltajı çok vermişler.
"Bakın işte 4.4Ghz; kocaman fanlar, gürültülü bir makine, yüksek voltaj, stabil sayılmaz ama 4.4Ghz!" demek için yapılmış test biraz...
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Wilson Fisk 9 yıl
voltaja dikkat.


LN2 ile soguturken hava sogutmaya gore daha az voltaj verebiliyorlar.LN2 kullanmadigimiz icin bizi ilgilendirmiyor.
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ssonerb 9 yıl
ucuz olursa kapıyorum bi tane bizimkiler test etsin hele bi ama umutluyum bu işlemciden
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marvinous 9 yıl
Son zamanların gereksiz 6-7 Ghz haberlerinden daha güzel olmuş bence ;) Stabil 4.0-4.2 çalışsın canımı yesin ^^
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leop 9 yıl
voltaja dikkat.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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memanet 9 yıl
evet şimdi araştırdım bazı sitelerdede 125 watt olduğu yazmış ama geriye uyumluluk varmı ddr2 ve am2+ anakartlarda çalışıyormu acaba
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hardcore852 9 yıl
Fotograf güzel olmuş :) Intel işlemci kutusu pek bi ilginç :D
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fotifoti 9 yıl
bu işlemci 125 watt evek, ve 3.4 gayet yeterli olacaktır. ben 955 i hızaşırtmadan kullanıyorum, aşırtınca çok yakıyor :) birazda tasarruflu olmak lazım bu devirde.
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leop 9 yıl
bazi x4 965 default voltaj ile 4000mhz yapacaktir. benim x4 955 im nerdeyse default voltaj ile 3.800mhz yapiyor.
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Mars Portakalı 9 yıl
x4 955 i herkes kötülüyo unutmuş gibi 1.5 ay önce aldım bu beni baya bi idare etmez mi :D
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TSForever 9 yıl
pclabs.com.tr/...

İşlemci 125w tdp ile geliyor.Fiyatı da uygun olursa almayı düşünüyorum.

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