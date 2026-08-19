Hava temizleyicilerin sağlıkta önemi

Soluduğunuz hava, sağlığınız için zararlı olabilecek maddeler de dahil olmak üzere birçok partikül içerir. Hava temizleyiciler, havada asılı kalan zararlı partikülleri yakalayabilen gelişmiş filtreleme teknolojisine sahiptir. Piyasadaki en etkili hava temizleyiciler, neredeyse %100 verimliliğe sahip üstün filtrelere sahiptir. HEPA (Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı ya da Yüksek Verimli Partikül Hava olarak da bilinir) bulunan hava temizleyiciler, soluduğunuz iç mekan havasında bulunan en küçük ve görünmez havada asılı partikülleri bile yakalayabilir. Özellikle alerjisi ve solunum sağlığı sorunları olan kişiler için bu teknoloji hayati önem taşır. Philips Air Performer serisi, yalnızca havayı temizlemekle kalmıyor, havayı arıtıyor, nemlendiriyor ve ihtiyaç duyulduğunda ısıtıyor veya serinletiyor; Tek cihazda dört mevsim konfor!
Philips Air Performer 9000 Serisi: 4'ü 1 Arada Hava temizleyici, Fan, Isıtıcı ve Nemlendirici
Cihaz, iç mekan hava kalitesini akıllıca algılıyor ve uyum sağlıyor. Akıllı AeraSense sensörleri sürekli olarak havayı tarıyor ve gerçek zamanlı rapor veriyor, hava kalitesini iyileştirmek için kirlilik, sıcaklık veya nemdeki değişikliklere anında tepki gösteriyor. Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbon filtrelerden oluşan üç katmanlı filtreleme sistemi, 0,003 mikrona kadar ultra ince parçacıkların %99,97'sini yakalayarak daha temiz bir iç mekân havası sunuyor. Ayrıca tüm modlarda sürekli hava arıtımı sağlayarak alerjenlerin %99,99'unu, havadaki virüs ve bakterilerin %99,9'unu temizlerken, zararlı gazları ve kokuları da azaltıyor.
Cihaz, uzatan kumanda ve telefondan kullanım kolaylığı sunuyor. Philips, ek işlevler ve hava kalitesi takibi için cihazı Air+ uygulamasıyla eşleştirmenizi öneriyor. Google Asistan veya Alexa aracılığıyla cihazı sesinizle de kontrol edebiliyorsunuz.
- Güçlü 185 m³/saat filtreleme ile arıtır
- Hoş bir hava akışıyla serinletir
- 3 saniyede hızlı ısıtma
- NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme
Philips Air Performer 8000 Serisi: 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı
Cihaz, tüm modlarda sürekli hava temizleme sağlayarak, alerjenlerin %99,97'sini, havadaki virüs ve bakterilerin %99,9'unu uzaklaştırıyor, zararlı gazları ve kokuları da azaltıyor. Akıllı AeraSense sensörleri havayı sürekli tarıyor ve gerçek zamanlı raporlar, kirlilik ve sıcaklıktaki değişikliklere anında tepki vererek hava kalitesini iyileştiriyor.
Cihaz, uyku modunda ultra sessiz çalışma sağlıyor; yalnızca 19 dB(A) seviyesinde ki bu, fısıltıdan bile sessiz. Dahili ışık sensörü odanın karanlık olduğunu algılıyor ve rahatsızlık vermemek için ışıkları otomatik olarak kapatıyor. Gece, odada en ufak ışıkta uyuyamayanlar için muazzam bir özellik.
Bakım noktasında, orijinal filtreler uzun ömürlü performans için tasarlanmış. 1 yıla kadar filtre değiştirmeniz gerekmiyor. Cihaz filtre değişimi zamanı geldiğinde otomatik olarak sizi uyarıyor.
- Güçlü 270 m³/h filtreleme ile arıtır
- Hava akışıyla sizi serinletir
- 3 saniyede hızlı ısınma
- 3 katmanlı HEPA NanoProtect filtreleme
Philips PureProtect 3200 Serisi Akıllı Hava Temizleyici
Philips akıllı hava temizleyici, 3 katmanlı HEPA filtreleme sistemine sahip. Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,97 oranında yakalıyor. Alerji veya saman nezlesi belirtilerinin bilinen tetikleyicileri olan toz akarları, polenler, evcil hayvan veya küf sporu alerjenlerinin de %99,99'unu ortadan kaldırıyor. Ayrıca havadaki H1N1 (grip) gibi virüsleri etkili bir şekilde azaltıyor, havayla taşınan virüslerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca ortamdaki havayı zararlı hale getiren kirletici gazların %95'inden fazlasını gideriyor. Ürün ekranında veya uygulamada hava kalitesi gerçek zamanlı olarak görülebiliyor. Cihaz, otomatik modda her durum için uygun hızı akıllı bir şekilde seçiyor.
Peki, Philips PureProtect 3200 serisini akıllı hava temizleyici yapan en güzel özellik ne? Uyandırma Hazırlığı, ayarladığınız uyanma saatinden önce temizleme hızını kademeli olarak artırıyor. Uykuya Hazırlık ise geceleri siz yatağa gitmeden önce odadaki havayı iyice temizliyor ve loş, sıcak gece ışığıyla rahatsızlık vermiyor.
Cihaz, uygulama üzerinden kolay kullanım sunuyor. Hava temizleyicisini Philips Air+ uygulamasıyla eşleştirerek, telefondan iç ve dış mekan hava kalitesini görebiliyor, uzaktan kontrol edebiliyor ve Google ve Alexa üzerinden sesle yönetebiliyorsunuz.
Filtrelere gelince, 1 yıla kadar optimum performans sunarak değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltıyor. Hava temizleyici filtre ömrünü kendisi hesaplıyor ve değiştirmenize gerektiğinde sizi uyarıyor.
- 135 m²'ye kadar odaları temizler
- 520 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
- HEPA ve Aktif Karbon Filtresi
- %50 daha sessiz temizleme
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