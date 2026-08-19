Hava temizleyicilerin sağlıkta önemi

Soluduğunuz hava, sağlığınız için zararlı olabilecek maddeler de dahil olmak üzere birçok partikül içerir. Hava temizleyiciler, havada asılı kalan zararlı partikülleri yakalayabilen gelişmiş filtreleme teknolojisine sahiptir. Piyasadaki en etkili hava temizleyiciler, neredeyse %100 verimliliğe sahip üstün filtrelere sahiptir. HEPA (Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı ya da Yüksek Verimli Partikül Hava olarak da bilinir) bulunan hava temizleyiciler, soluduğunuz iç mekan havasında bulunan en küçük ve görünmez havada asılı partikülleri bile yakalayabilir. Özellikle alerjisi ve solunum sağlığı sorunları olan kişiler için bu teknoloji hayati önem taşır. Philips Air Performer serisi, yalnızca havayı temizlemekle kalmıyor, havayı arıtıyor, nemlendiriyor ve ihtiyaç duyulduğunda ısıtıyor veya serinletiyor; Tek cihazda dört mevsim konfor!

Philips Air Performer 9000 Serisi: 4'ü 1 Arada Hava temizleyici, Fan, Isıtıcı ve Nemlendirici

Tam Boyutta Gör Philips Air Performer 9000 Serisi, hava temizleyici, serinletici, ısıtıcı ve nemlendirici olarak işlev gören 4'ü 1 arada harika bir cihaz. 48 m²'ye kadar odalarda etkili hava temizliği sağlıyor. Otomatik mod, hava kalitesini sürekli algılayıp performansı ihtiyaca göre ayarlayarak her an temiz hava sunuyor. Serinletme performansı olarak, 1470 m³/sa'e kadar hava akışıyla bulunduğunuz alanı hızla ferahlatıyor. 10 fan hızı mevcut. Isıtma yönünden, 2200 W'a kadar ısıtma gücüyle bulunduğunuz ortamı kısa sürede sıcacık yapıyor. Hedef sıcaklığı 37 dereceye kadar ayarlayabiliyor veya uygulama üzerinden 10 farklı ısıtma seviyesinden size uygun olanı seçebiliyorsunuz. Cihazın nemlendirme fonksiyonu da inanılmaz. NanoCloud teknolojisi sayesinde saatte 380 ml'ye kadar hijyenik nemlendirme sağlıyor. Ultra ince buharı sayesinde ultrasonik nemlendiricilere kıyasla %99,9 daha az bakteri yayıyor. Nem seviyesini %30-70 arasında ayarlayabiliyorsunuz. Peki, ses seviyesi? Uyku modunda yalnızca 21 dB(A) ses seviyesiyle sessiz çalışıyor. Gece en ufak ışıktan rahatsız olanlar için de harika bir özelliği var; Işık sensörü, ortam karardığında ekran ışıklarını otomatik olarak kısıyor veya kapatarak daha konforlu bir uyku ortamı sunuyor.

Cihaz, iç mekan hava kalitesini akıllıca algılıyor ve uyum sağlıyor. Akıllı AeraSense sensörleri sürekli olarak havayı tarıyor ve gerçek zamanlı rapor veriyor, hava kalitesini iyileştirmek için kirlilik, sıcaklık veya nemdeki değişikliklere anında tepki gösteriyor. Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbon filtrelerden oluşan üç katmanlı filtreleme sistemi, 0,003 mikrona kadar ultra ince parçacıkların %99,97'sini yakalayarak daha temiz bir iç mekân havası sunuyor. Ayrıca tüm modlarda sürekli hava arıtımı sağlayarak alerjenlerin %99,99'unu, havadaki virüs ve bakterilerin %99,9'unu temizlerken, zararlı gazları ve kokuları da azaltıyor.

Cihaz, uzatan kumanda ve telefondan kullanım kolaylığı sunuyor. Philips, ek işlevler ve hava kalitesi takibi için cihazı Air+ uygulamasıyla eşleştirmenizi öneriyor. Google Asistan veya Alexa aracılığıyla cihazı sesinizle de kontrol edebiliyorsunuz.

Güçlü 185 m³/saat filtreleme ile arıtır

Hoş bir hava akışıyla serinletir

3 saniyede hızlı ısıtma

NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme

Philips Air Performer 8000 Serisi: 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı

Tam Boyutta Gör Philips Air Performer 8000 Serisi, yüksek performanslı hava temizleyici, kule tipi soğutma fanı ve ısıtıcı olarak işlev gören gelişmiş 3'ü 1 arada premium bir cihaz. 70 m²'ye kadar büyüklükte odaları arıtıyor, 20 m²'lik bir odanın havasını 11 dakikanın altında temizliyor. Otomatik Temizleme, hava kalitesini algılıyor ve hava akışını otomatik olarak ayarlıyor. Cihaz, kanatsız tasarımıyla güçlü hava akışı sağlıyor ve pürüzsüz, tutarlı bir esinti sunuyor. 10 hız ayarı mevcut. Geniş 350° dönüş, havayı odanın her yerine eşit şekilde dağıtarak odadaki herkes için konfor sağlıyor. Yapay zeka destekli Oto+ modu, gürültüyü ve enerji kullanımını en aza indirirken rutininize uyum sağlıyor. Yalnız, bu fonksiyon uygulamadan kullanılabiliyor. Isıtma performansı olarak, 2200W'a kadar ayarlanabilir güçle 3 saniye gibi inanılmaz kısa sürede ısınma sağlıyor. 37 dereceye kadar otomatik hedef sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamada da 10 ısıtıcı hız ayarı mevcut.

Cihaz, tüm modlarda sürekli hava temizleme sağlayarak, alerjenlerin %99,97'sini, havadaki virüs ve bakterilerin %99,9'unu uzaklaştırıyor, zararlı gazları ve kokuları da azaltıyor. Akıllı AeraSense sensörleri havayı sürekli tarıyor ve gerçek zamanlı raporlar, kirlilik ve sıcaklıktaki değişikliklere anında tepki vererek hava kalitesini iyileştiriyor.

Cihaz, uyku modunda ultra sessiz çalışma sağlıyor; yalnızca 19 dB(A) seviyesinde ki bu, fısıltıdan bile sessiz. Dahili ışık sensörü odanın karanlık olduğunu algılıyor ve rahatsızlık vermemek için ışıkları otomatik olarak kapatıyor. Gece, odada en ufak ışıkta uyuyamayanlar için muazzam bir özellik. Cihazı kumanda veya Air+ uygulaması ile telefondan kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Ek işlevler ve hava kalitesi izleme için cihazı Air+ uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekiyor. Google Assistant veya Alexa aracılığıyla sesli komutları kullanarak da cihazı kontrol etmeniz mümkün. Bakım noktasında, orijinal filtreler uzun ömürlü performans için tasarlanmış. 1 yıla kadar filtre değiştirmeniz gerekmiyor. Cihaz filtre değişimi zamanı geldiğinde otomatik olarak sizi uyarıyor.

Güçlü 270 m³/h filtreleme ile arıtır

Hava akışıyla sizi serinletir

3 saniyede hızlı ısınma

3 katmanlı HEPA NanoProtect filtreleme

Philips PureProtect 3200 Serisi Akıllı Hava Temizleyici

Tam Boyutta Gör Philips PureProtect 3200 Serisi, ultra sessiz çalışan yüksek performanslı akıllı hava temizleyici. Çift fanlı tasarımı sayesinde, kompakt formda olmasına karşın yüksek temizleme gücü sunuyor. Güçlü filtrelemesiyle 135 m²'ye kadar büyük alanlarda etki gösteriyor. Philips, 20 m²'lik bir odayı 6 dakikadan daha kısa sürede temizleyebildiğini söylüyor. Üstelik maksimum hızda bile normal konuşmadan daha sessiz çalışıyor. Bunun arkasında SilentWings teknolojisi var. Sessiz çalışmasının yanında enerji tasarruflu da; Maksimum güçte yalnızca 36 W ile çalışan hava temizleyici, klasik bir ampulden daha az enerji tüketiyor. Yapay zeka destekli Auto+ modu, rutininize uyum sağlayarak sesi ve enerji tüketimini minimum düzeye indiriyor.

Philips akıllı hava temizleyici, 3 katmanlı HEPA filtreleme sistemine sahip. Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,97 oranında yakalıyor. Alerji veya saman nezlesi belirtilerinin bilinen tetikleyicileri olan toz akarları, polenler, evcil hayvan veya küf sporu alerjenlerinin de %99,99'unu ortadan kaldırıyor. Ayrıca havadaki H1N1 (grip) gibi virüsleri etkili bir şekilde azaltıyor, havayla taşınan virüslerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca ortamdaki havayı zararlı hale getiren kirletici gazların %95'inden fazlasını gideriyor. Ürün ekranında veya uygulamada hava kalitesi gerçek zamanlı olarak görülebiliyor. Cihaz, otomatik modda her durum için uygun hızı akıllı bir şekilde seçiyor.

Peki, Philips PureProtect 3200 serisini akıllı hava temizleyici yapan en güzel özellik ne? Uyandırma Hazırlığı, ayarladığınız uyanma saatinden önce temizleme hızını kademeli olarak artırıyor. Uykuya Hazırlık ise geceleri siz yatağa gitmeden önce odadaki havayı iyice temizliyor ve loş, sıcak gece ışığıyla rahatsızlık vermiyor. Cihaz, uygulama üzerinden kolay kullanım sunuyor. Hava temizleyicisini Philips Air+ uygulamasıyla eşleştirerek, telefondan iç ve dış mekan hava kalitesini görebiliyor, uzaktan kontrol edebiliyor ve Google ve Alexa üzerinden sesle yönetebiliyorsunuz. Filtrelere gelince, 1 yıla kadar optimum performans sunarak değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltıyor. Hava temizleyici filtre ömrünü kendisi hesaplıyor ve değiştirmenize gerektiğinde sizi uyarıyor. 135 m²'ye kadar odaları temizler

520 m³/sa temiz hava hızı (CADR)

HEPA ve Aktif Karbon Filtresi

%50 daha sessiz temizleme *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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