Philips Café Aromis 8000 Serisi inceleme: Yapay zeka destekli kahve deneyimi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Tam otomatik espresso makinelerinde önde gelen markalardan Philips, yeni ürünü Philips Café Aromis 8000 Serisi Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi ile evinizde profesyonel seviyede kahve hazırlamanıza imkan tanıyor. Zengin espressolardan ferahlatıcı cold brew'lara kadar 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve yapabilen Philips Café Aromis, yapay zeka özelliği sayesinde kişiselleştirilmiş kahve deneyimi sunmasıyla dikkat çekiyor.

Yeni Philips Café Aromis, “kahve yapan cihaz” olmanın ötesinde “evde kafe kalitesinde kahve yapan cihaz“ deneyimi sunuyor. Café Aromis, önceki modellerden aşina olduğumuz tek tuşla kahve hazırlama kolaylığını korurken, arka planda pek çok yeni teknolojiyle daha lezzetli kahveler hazırlıyor. Özellikle Brew Extract teknolojisi, demleme sürecinde sıcaklık ve aroma dengesini optimize etmeyi hedefleyen kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Gelin bu inceleme yazımızda Café Aromis öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

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Şık tasarım, kolay kullanım

Philips Café Aromis’te kullanılan materyallerde önceki nesillere kıyasla çeşitli geliştirmeler yapılmış. Mutfağınızda şık görünürken aynı zamanda uzun yıllar kullanılabilecek dayanıklılık sunuyor. Başlıktaki ahşap detay ve 4,3 inç boyutunda büyük dokunmatik renkli ekranı Café Aromis’in şıklığını güçlendiriyor. Kullanım kolaylığı sunan arayüz, kolayca doldurulabilir su haznesi ve kolay temizlenebilir yapı korunmuş.

Ekrandaki menü geçişleri hızlı, kahve seçim ekranı anlaşılır ve içecek ayarları pratik yapıda. Bardağın boyutu, kahve sertliği ve sıcaklığı gibi değerler basit kaydırma hareketleriyle seçilebiliyor. Café Aromis’e 8 farklı kullanıcı profili eklenebiliyor. Bu sayede evinizdeki diğer kişiler kendi profilini kullanarak her seferinde kahve ayarı yapmaktan kurtuluyor. Ayrıca telefonunuzu kullanarak uzaktan kahve yapabilirsiniz.

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BrewExtract ile kahveniz artık daha lezzetli

BrewExtract demleme teknolojisi sayesinde evimizde kafe kalitesinde kahve içebiliyoruz. Bu teknoloji ile basınç, sıcaklık ve demleme süresini otomatik olarak optimize ederek her fincanda daha yoğun ve zengin aroma, dengeli tat ve ideal krema elde edilmesini sağlıyor.

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Sonuç olarak aynı çekirdek kullanılarak daha lezzetli kahveler elde ediliyor. Café Aromis ile hazırlanan kahvelerde aromatik notalar daha belirgin şekilde hissediliyor ve ideal lezzet yoğunluğu yakalanıyor. Üstelik bu lezzete ulaşmak için sizin ekstra herhangi bir ayar veya işlem yapmanıza gerek kalmıyor.

Yapay zeka destekli barista asistanınız parmaklarınızın ucunda

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Lezzetli bir kahve, kişiden kişiye değişen subjektif bir şey olduğu için damak tadınıza en uygun kahveyi yapmak için bazen günlerce bazen de aylarca denemeler yapmanız gerekir. Üstelik işin içine kahve çekirdeği, su sıcaklığı, demleme ayarı, kahve yoğunluğu gibi pek çok kriter devreye girdiğinde işler daha da karmaşıklaşır.

Taze çekirdekten kahve içmenin önemi 3 ay önce eklendi

Philips, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak damak zevkinize en uygun kahveyi saniyeler içerisinde bulmanıza yardımcı oluyor. HomeID uygulamasına eklenen Barista Asistanı ismindeki yapay zeka asistanı sizin için en iyi sonucu bulmanızı sağlıyor. Barista Asistanınıza kahve çekirdeklerinizi söyleyin, nasıl lezzet aradığınızı belirtin ve asistan sizin için en iyi demleme ayarını otomatik olarak düzenlesin. Barista Asistanı sayesinde her kahve, sizi çok iyi tanıyan bir baristanın elinden çıkmış gibi hazırlanıyor.

SilentBrew sayesinde çok daha sessiz çalışıyor

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Philips Café Aromis’in en büyük geliştirmelerinden biri de sessiz çalışan öğütme özelliği oldu. SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz kahve öğütme işlemi yapıyor. Böylece sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde kahve içmek istediğinizde evinizdeki diğer kişiler herhangi bir ses duymuyor. Yaptığımız testlerde öğütme esnasında 60 dB, demleme esnasında ise 48 dB ses seviyesi ölçtük. Sessizlik konusunda büyük ilerleme kaydedilmiş.

Sıcak ve soğuk sütlü kahve LatteGo Pro

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İyi bir espressoyu pek çok tam otomatik makineyle yapabilirsiniz ancak iyi bir sütlü kahveyi yapmak hiç kolay değil. Sütlü kahve konusunda uzman Philips, bu modelinde LatteGo Pro süt sistemi kullanıyor. Sıcak ve soğuk sütlü kahveler için iki farklı karaf mevcut.

Süt haznesi, silikonlu yapısı sayesinde hava almayı ve koku yapmayı önlüyor. Temizlik ise çok basit. 10 saniyede makine üzerinden otomatik temizleyebilir ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Temizliği çok basit

Philips Café Aromis’in komplike yapısı sizi temizlik açısından korkutmasın. Makinenin tüm bileşenleri kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Menü içindeki “LatteGo Pro’yu Temizle” seçeneğini seçerek süt haznesini kendi kendine temizlemesini sağlayabilirsiniz. Demleme ünitesi ise musluk altında durulanarak zahmetsizce temizleniyor. Herhangi bir detarjan kullanmadan sadece su ile makineyi tertemiz hale getirebilirsiniz. Philips’in yağ çözücü tableti ve kireç çözücü solüsyonu haricinde bir detarjan veya temizlik malzemesi kullanmanız makineye zarar verecektir.

Özet: Lezzetli ve kişiselleştirilmiş kahve lezzeti artık mümkün!

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Philips Café Aromis 8000 Serisi, tam otomatik espresso makinesi kategorisinde yalnızca kahve çeşitliliğiyle değil, arka plandaki teknolojik altyapısıyla da fark yaratıyor. BrewExtract demleme sistemi, yapay zeka destekli Barista Asistanı, 8 kullanıcı profili, SilentBrew ile %40 daha sessiz çalışma ve LatteGo Pro süt teknolojisi bir araya geldiğinde ortaya gerçekten “akıllı” bir kahve deneyimi çıkıyor. Üstelik tüm bu gelişmiş özellikler, karmaşık ayarlarla uğraşmadan tek tuşla erişilebilir durumda. Eğer evinizde profesyonel seviyede, kişiselleştirilmiş ve lezzetli kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız, Café Aromis 8000 Serisi hem mühendislik hem de kullanım kolaylığı açısından premium segmentte öne çıkıyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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