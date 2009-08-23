Philips V900; Android tabanlı yeni akıllı telefon Çin'de görüntülendi

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Sahip olduğu muazzam potanisyel ile Çin, dünya devi teknoloji firmaları için hacimli üretim operasyonlarının dışında başlı başına bir pazar olarak ta her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Firmalar mevcut çözümlerine ek olarak Çin pazarına yönelik spesifik ürünlerle iddialı olmayı ve bu pazarda daha etkin bir rol oynamayı hedefliyorlar.

Son günlerde öncelikli olarak Çin pazarı için hazırlandığı belirtilen mini 3i kod adlı yeni akıllı telefon modeliyle sık sık gündeme gelen Dell'den sonra benzeri bir gelişme de Hollanda merkezli elektronik devi Philips cephesinde yaşandı ve yine öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulması beklenen yeni modeli V900 gün ışığına çıktı.

Android platformunu kullanan Philips V900 hakkında henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da WiFi uyumlu WAPI desteği sunduğu belirtilen akıllı telefonun aynı zamanda 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 1450mAh kapasiteli pile sahip olduğu belirtiliyor. Lansman tarihi henüz açıklanmayan telefonunun fiyatı da henüznetleşmiş değil.

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