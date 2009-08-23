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Philips V900; Android tabanlı yeni akıllı telefon Çin'de görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,6b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips V900; Android tabanlı yeni akıllı telefon Çin'de görüntülendi
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Sahip olduğu muazzam potanisyel ile Çin, dünya devi teknoloji firmaları için hacimli üretim operasyonlarının dışında başlı başına bir pazar olarak ta her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Firmalar mevcut çözümlerine ek olarak Çin pazarına yönelik spesifik ürünlerle iddialı olmayı ve bu pazarda daha etkin bir rol oynamayı hedefliyorlar.

Son günlerde öncelikli olarak Çin pazarı için hazırlandığı belirtilen mini 3i kod adlı yeni akıllı telefon modeliyle sık sık gündeme gelen Dell'den sonra benzeri bir gelişme de Hollanda merkezli elektronik devi Philips cephesinde yaşandı ve yine öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulması beklenen yeni modeli V900 gün ışığına çıktı.

Android platformunu kullanan Philips V900 hakkında henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da WiFi uyumlu WAPI desteği sunduğu belirtilen akıllı telefonun aynı zamanda 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 1450mAh kapasiteli pile sahip olduğu belirtiliyor. Lansman tarihi henüz açıklanmayan telefonunun fiyatı da henüznetleşmiş değil.

Philips V900; Android tabanlı yeni akıllı telefon Çin'de görüntülendi
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omeryasn 10 yıl
çok süper birseye benziyor maşallahı var
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c34 10 yıl
galiba kaportaya değil içe çalıştılar.
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c34 10 yıl
ön taraf için biraz daha estetik lazım...
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Swift 10 yıl
Philips marka cep telefonlarının Hollanda'lı malum Philips ile bir alakası yoktur.
Philips cep telefonu bölümünü ve 5 yıllığına isim hakkını zamanında kendisi için ODM telefon üreten Çin'li Sangfei (CE China Electronics Corp.) sattı.
chinatechnews.com/...
Herşeyi ile Çinli olan bu cihazı Hollandalı sanmayın yani.
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halitkin 10 yıl
estetikten yoksun bir cihaz.
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MUSTİ43 10 yıl
Swift

Philips marka cep telefonlarının Hollanda'lı malum Philips ile bir alakası yoktur.



Philips cep telefonu bölümünü ve 5 yıllığına isim hakkını zamanında kendisi için ODM telefon üreten Çin'li Sangfei (CE China Electronics Corp.) sattı.



chinatechnews.com/...



Herşeyi ile Çinli olan bu cihazı Hollandalı sanmayın yani.



dostum ürün çin malı olabilir ama piyasada satılan çin malı tellerle kıyaslanamaz bile bende philips x800 modeli var gerçekten güzel cihaz... tamam


philips ürünü çinli bir firma yapıyor ama emin ol kalite


olarak nokia samsung v.b aşağı kalmaz.....zaten önemli olan kalite yoka hollanda malı olmuş çin malı olmuş farketmez


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fgezgini 10 yıl
Arakdaşlar artık bu telefon işinde ön kısmın kopyası falan diye bişey kalmadı. Dokunmatik ekran yapıyorsan geriye altında azıcık bir yer kalıyor zaten oraya da ister 3 tuş ister 1 tuş koy, gene benzeyecek istersen boncuk yapıştır gene ona benziyor denecek. Artık böyle arabanın 4 tekerleği gibi birşey oldu dokunmatiklerin genel çerçevesi.
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MUSTİ43 10 yıl
x 800 den sonra sanki biraz kaba gibi ....kasa bayaa geniş...tabii cihazıda görmek gerek
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buraoca2 10 yıl
Umarım bu telefonun da fiyatı, diğer telefonları gibi uygun olur ;)
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ŞahEser 10 yıl
oldukça hoş duruyor bakalım nası olcak
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