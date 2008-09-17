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Philips'den kamerasız telefon; M200

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
48,1b
2
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips'den kamerasız telefon; M200
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1MP, 2MP, 3.2MP, 5MP... cep telefonları yüksek kalitede görüntü çekimi yapabilen çok fonksiyonlu cihazlar olma yolunda önemli yol almışken sektördeki "cep telefonları, dijital kameraların yerini alır mı?" sorusunun yarattığı tartışma gündemdeki yerini koruyor. Entegre kamera özelliği bulunmayan cep telefonu sayısının gittikçe azaldığı günümüzde sektörün önemli isimlerinden Philips, kamerasız yeni telefonu M200'ü duyurdu.

Çift band GSM 900/1800 MHz desteğine sahip olan Philips'in yeni telefonu 65k renk ve 128 x 160 çözünürlüğüne sahip olan 1.8" boyutunda ekrana sahip. GPRS Class 10 ve WAP 2.0 gibi iletişim teknolojilerine destek veren Philips M200 ayrıca 3MB'lık dahili belleğe ve MicroSD slotuna da sahip. Dahili FM alıcısıyla gelen telefon özelleştirilmiş "müzik" tuşuna da sahip. Alarmlı saat, takvim, hesap makinesi ve para birimi dönüştürücü gibi özellikleri de bulunan telefon Li-Ion, 1050-mAh pil ile hatırı sayılır konuşma süresi sunmayı hedefliyor.

Son dönemde özellikle uzun pil ömrü sunan telefon modelleriyle gündeme gelen Philips'in M200 modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 7 yıl
internete giriyormu acaba girerse cok super]
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DH Misafiri 9 yıl
güzel ama neden fiyatları yok lütfen fiyatlarını en kısA ZAmanda yazın ŞİLAN.....
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sotoxs 9 yıl
güzel görünüyorda buralarda pek beğenmiyorlar x800 de şıktı bildiğim kadarıyla da ilk dokunmatik büyük ekranlı teldi
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karayulun 10 yıl
m600 ü teknosa da kullandım inanılmaz çok yavaştı.. tahminim kullandığım m600 de bir sorun vardı.. 9a9k kullandığımda telefon resmen uçuyor denecek kadar böyle bir hız var.. aynısı x500 içinde geçerli.. m200 kullanışlı bir ürüne benziyor fakat hız olarak m600 gibi çıkmamasını umarız...kesin kullandığım m600 de hata vardı..
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kartallar_yalnız_uçar 11 yıl
Philips orjinal modeller çıkarıyor da bir tutmadı nedense hiç.
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savinelli 11 yıl
2. telefon olarak çok işe yarar bence. Ucuz ve sade telefonlar en çok satılan telefonlar oluyor genelde. Zira ne kadar çok özellik o kadar çok hantallık ve zayıf pil ömrü demek mobil cihazlarda..
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barocka 11 yıl
hoş telefon tasarım olarak ama telefonda kamera anı kurtarmak için zaten bulunmalı die düşünüyorum
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