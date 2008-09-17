Philips'den kamerasız telefon; M200

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1MP, 2MP, 3.2MP, 5MP... cep telefonları yüksek kalitede görüntü çekimi yapabilen çok fonksiyonlu cihazlar olma yolunda önemli yol almışken sektördeki "cep telefonları, dijital kameraların yerini alır mı?" sorusunun yarattığı tartışma gündemdeki yerini koruyor. Entegre kamera özelliği bulunmayan cep telefonu sayısının gittikçe azaldığı günümüzde sektörün önemli isimlerinden Philips, kamerasız yeni telefonu M200'ü duyurdu.

Çift band GSM 900/1800 MHz desteğine sahip olan Philips'in yeni telefonu 65k renk ve 128 x 160 çözünürlüğüne sahip olan 1.8" boyutunda ekrana sahip. GPRS Class 10 ve WAP 2.0 gibi iletişim teknolojilerine destek veren Philips M200 ayrıca 3MB'lık dahili belleğe ve MicroSD slotuna da sahip. Dahili FM alıcısıyla gelen telefon özelleştirilmiş "müzik" tuşuna da sahip. Alarmlı saat, takvim, hesap makinesi ve para birimi dönüştürücü gibi özellikleri de bulunan telefon Li-Ion, 1050-mAh pil ile hatırı sayılır konuşma süresi sunmayı hedefliyor.

Son dönemde özellikle uzun pil ömrü sunan telefon modelleriyle gündeme gelen Philips'in M200 modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.