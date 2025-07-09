Philips EP2220/10 tam otomatik espresso makinesinde yüzde 50 indirim fırsatı!

Amazon'da PHILIPS EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, UBERKULOZ50 indirim kodu ile yüzde 50 indirimli olarak satılıyor. Normalde 8.600 TL'ye satılan bu kahve makinesinin fiyatı 4.299 TL'ye iniyor.
Ürünü sepete eklemek için tıklayın: PHILIPS EP2220/10 Espresso Makinesi
Fırsattan yararlanmak için ürünü hemen sepete ekleyip ödeme ekranında indirim kodunu uygulamanız gerekiyor. Kampanya ilk 10 kişi ile sınırlı. Bu nedenle acele etmenizde fayda var.
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normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre