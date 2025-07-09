Philips EP2220/10 tam otomatik espresso makinesinde yüzde 50 indirim fırsatı!

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day kampanyası devam ediyor. Kampanya süresince uzun süreli indirimlerin yanı sıra bazı ürünlerde kısa süreliğine büyük fiyat indirimleri yapılıyor. PHILIPS EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi yüzde 50 indirimle satılıyor!

Amazon'da PHILIPS EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, UBERKULOZ50 indirim kodu ile yüzde 50 indirimli olarak satılıyor. Normalde 8.600 TL'ye satılan bu kahve makinesinin fiyatı 4.299 TL'ye iniyor.

Ürünü sepete eklemek için tıklayın: PHILIPS EP2220/10 Espresso Makinesi

Fırsattan yararlanmak için ürünü hemen sepete ekleyip ödeme ekranında indirim kodunu uygulamanız gerekiyor. Kampanya ilk 10 kişi ile sınırlı. Bu nedenle acele etmenizde fayda var.

Amazon Prime Day indirimine giren dizüstü bilgisayarlar 8 sa. önce eklendi

Bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar Forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

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Philips EP2220 Tam Otomatik Espresso Makinesinde yüzde 50 indirim

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