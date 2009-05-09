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PhotoFast, 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerini satışa sunuyor
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Arka arka duyurduğu SSD modelleriyle depolama dünyasına heyecan katan Japonya merkezli PhotoFast firması, taşınabilir sistemler için hazırladığı yeni SSD modellerini kullanıma sunuyor. G-Monster serisi dahilinde hazırlanan G-Monster 1.8" IDE V2 isimli yeni seri altında pazara sunulacak, 1.8" boyutundaki SSD'lerin 32GB, 64GB ve 128GB'lık kapasite seçeneklerine sahip olduğu belirtiliyor. PATA arabirimiyle uyumlu olduğu belirtilen yeni SSD'ler 85MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Hata öncesi kullanım süresinin 1 milyon saat olduğu yeni SSD'lerin, tipik kullanımda 200mA, bekleme durumunda ise sadece 3mA güç tükettiği belirtildi. PhotoFast firmasının bir yıllık garanti ile satışa sunacağı 1.8" boyutundaki yeni SSD'lerin fiyatları hakkındaysa henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış değil.


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yc#1 10 yıl
1.8" diskler genelde netbook ve ultra ince notebooklarda kullanılıyor. Dönüş hızlarının da 4200-5400 devir arasında değiştiğini düşünürsek SSD'lerin bu pazara uygun ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Tabi fiyatları biraz daha terbiye olduktan sonra.
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XivA 10 yıl
fiyatları uygundur bunların.
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enderak 10 yıl
Kapasite-hız bunlar diskler için gerekli şeyler heleki ev kullanıcıları ve oyun oynayanlar için olmazsa olmaz şeyler ama gel görki heryerde ssd fırtınası esmesine rağmen işe yarar bir cihaz hala çıkmadı kanısındayım okuma hızı yüksek 250 gb lik bir ssd çıksa piyasa işte ozaman çalkalanır gibime geliyor yoksa bu hali ile fiyatlar uçuk kapasite az hızlar yerlerde...
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sertacaygun 10 yıl
Bir de ürün tanıtırken tahmini bir fiyat belirtse bu adamlar... Bir de zaten yeni dizüstü bilgisayarlarda bile SATA arayüzü kullanılıyor.
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01Mrt 10 yıl
henüz bu tür haberlere sevinmek için çok erken... :)
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TELESCOPE 10 yıl
evet yinede teşekkürler
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nodar 10 yıl
Bu tür SSD başlıkları beni heyacanlandırıyor ama okuduğumda gereksiz yere heyecanlanmışım diyorum..85MB/50Mb sn hızları düşük
olsa bile taşınabilir sistemler için ancak güç tasarrufu açısından sevindirici olabilir.. Tabi fiyatı her zamanki gibi uçuk olacaktır.
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