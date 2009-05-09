PhotoFast, 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerini satışa sunuyor

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Arka arka duyurduğu SSD modelleriyle depolama dünyasına heyecan katan Japonya merkezli PhotoFast firması, taşınabilir sistemler için hazırladığı yeni SSD modellerini kullanıma sunuyor. G-Monster serisi dahilinde hazırlanan G-Monster 1.8" IDE V2 isimli yeni seri altında pazara sunulacak, 1.8" boyutundaki SSD'lerin 32GB, 64GB ve 128GB'lık kapasite seçeneklerine sahip olduğu belirtiliyor. PATA arabirimiyle uyumlu olduğu belirtilen yeni SSD'ler 85MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Hata öncesi kullanım süresinin 1 milyon saat olduğu yeni SSD'lerin, tipik kullanımda 200mA, bekleme durumunda ise sadece 3mA güç tükettiği belirtildi. PhotoFast firmasının bir yıllık garanti ile satışa sunacağı 1.8" boyutundaki yeni SSD'lerin fiyatları hakkındaysa henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış değil.