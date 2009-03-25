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Pininfarina Bluecar; Uzaktan iPhone kontrollü ilk elektrikli araç

Pininfarina'nın elektrikli aracı Bluecar, sahip olduğu özel pil teknolojisi ve uzaktan iPhone kontrolüne olanak tanımasıyla dikkat çekiyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil dünyasında efsaneleşen pek çok modelin tasarımına imza atan İtalyan Pininfarina, Bluecar adını verdiği elektrik motorlu yeni aracını duyurdu. Bilindiği üzere satışa sunulan ve sunulmak üzere hazırlıkları devam eden elektrik motorlu (kimisi melez tasarımlı) pek çok model var. Formula 1'de bu sene kullanılmaya başlanacak Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini'nin (KERS) de etkisiyle elektrikli otomobillere olan ilginin artması beklenirken, Pininfarina imzalı Bluecar'ın, teknoloji tutkunlarının kalbini kazanacağı iddia ediliyor, peki ama bu nasıl gerçekleşecek?

Aracın teknoloji tutkunlarına özel detayına geçmeden önce teknik özelliklerine bakmakta fayda var. Şehir için kullanım için hazırlanan Bluecar'a 50 kW gücünde bir elektrik motoru güç veriyor. Bilindiği üzere elektrik motorlu araçlarda öne çıkan ana komponent piller. Pininfarina elektrik motorlu yeni aracı Bluecar için konvensiyonel pillerden farklı olarak, kapasitör komponentleri üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Fransız Bolloré grubuyla iş birliğine giderek Bolloré iştiraklerinden Batscap'in geliştirdiği katı hâlli L.M.P (Lityum Metal Polimer) pil kullanıyor.

Pininfarina Bluecar; Uzaktan iPhone kontrollü ilk elektrikli araç
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Yüksek performans ve hızlanma gibi çeşitli ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yine Bolloré tarafından geliştirilen süperkapasitörlerin, frenleme esnasında oluşan enerjiyi depoladığı ve araç yeniden hareket etmeye başladığında sistemi beslemeye devam ettiği belirtiliyor. Kullanılan süperkapasitörler sayesinde hızlanma ve seyahat süresinde artış sağlandığı belirtilirken, pil ömrünün de uzatıldığı belirtiliyor. BatScap tarafından geliştirilen L.T.M pil ve süperkapasitörlerden güç alan elektrikli aracın, 250 Km'lik yol kat edebildiği ve 130 Km/saat olarak belirtilen maksimum sürate ulaşabildiği bildiriliyor.

Pininfarina Bluecar; Uzaktan iPhone kontrollü ilk elektrikli araç
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Kullanılan L.M.P piller sayesinde standart güç soketi üzerinden sadece 6 saatte yeniden şarj olabildiği belirtilen Pininfarina Bluecar, vaktim yok bir an önce yola koyulmalıyım diyenler için hız şarj imkanı da sunabiliyor. Açıklanan detaylara göre, Bluecar 5 dakikalık hızlı şarj ile 25 Km gidebilecek ki bahsi geçen sarj süresi ve mesafenin dikkat çekici olduğu söylenebilir. Öte yandan gelecekte aracın sadece iki saatte yeniden şarj edilebileceği de belirtiliyor. 0-60 Km hızlanmasını sadece 6.3 saniyede gerçekleştiren Bluecar, klima ve hava yastığı gibi modern donanımlara da sahip olacak.

Pininfarina Bluecar; Uzaktan iPhone kontrollü ilk elektrikli araç
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Üst kısmında güneş panellerine yer verilmesi dolayısıyla güneş enerjisinden de faydalanılması beklenilen araç ayrıca çevreye duyarlı yapısıyla da dikkat çekiyor. Petrol ürünlerinden güç alan araçlara göre hem CO2 emisyonu açısından (elektrik üretiminde oldukça düşük CO2 salınımı) hem de daha az gürültü yaratması açısından Bluecar'ın önemli avantajlara sahip olacağından bahsediliyor. Standart pillere kıyasla beş kata varan oranda daha fazla enerji depolayabilen ve daha güvenli olduğu iddia edilen L.M.P pillerin yanı sıra Bluecar, iPhone desteği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Pininfarina, yeni elektrikli aracı Bluecar'ı geliştirirken sürücü ve araç arasında hızlı iletişim sağlanmasına büyük önem verdiklerini söylüyor. Araç içerisindeki dokunmatik kontrollü ekran üzerinde sürüş ve araç içi sistemlere ait temel parametreler takip edilebilirken, Bluecar daha fazlasını da sunuyor. Sürücülerin iPhone üzerinden (ve diğer akıllı telefonlar) aracın şarj seviyesini veya elektrikli sürüş sisteminin seyre hazır olup olmadığını uzaktan kontrol edebilecek ve bu sayede aracın son durumunu kontrol etmek için garaja inmek zorunda kalmayacakları ifade ediliyor.

Pininfarina Bluecar; Uzaktan iPhone kontrollü ilk elektrikli araç
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2011 yılında lanse edilmesi beklenen Pininfarina Bluecar'ın satışa sunulmayacağı, aylık 418$ olarak belirlenen bedelle kiralanacağı belirtiliyor.


http://www.bluecar.fr/en/pages-accueil/default.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 10 yıl
Şimdi Çinliler hemen bunun da sahtesini yaparlar. Kapış kapış gider. Üstelik kirası değil toplam fiyatı 418$ falan olur. :D
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max975 10 yıl
ama güzel bir araç olmuş.
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Shely 10 yıl
Bence suyu çıkmadı geriden bile geliyoruz biz eskiden 2000 de şöle olucak uçacaz filan diye düşünüyoduk ki bu haber çok büyük bi haber değil bence .Asıl olay uçan arabalar ve duyduğuma göre hem karada hem havada gidebilen bi araç yapılmış yalnız tek problem aracın iniş yapabileceği tek alan alaska karayolu olması imiş :(
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alito 10 yıl
bıktık artık bu haberlerden elektrikli deyip duruyorlar allah için bir tanesini daha göremedik be. içi boş kavun gibi koyuyorlar önümüze ama icraata gelince fıss.
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KanKoKan 10 yıl
Orjinalden alıntı: alito

bıktık artık bu haberlerden elektrikli deyip duruyorlar allah için bir tanesini daha göremedik be. içi boş kavun gibi koyuyorlar önümüze ama icraata gelince fıss.


Benim Newyorkta yaşayan kuzenim yaklaşık 2 yıldır toyotanın hibrit modelini kullanıyor vede çokda memnun, bu tip şeyler bizim ülkemizde pek duyulmuyor, hatırlarmısın bilmem taa eskiden dallas diye bir dizi vardı ve adamların hepsinin elinde telsiz telefonlar vardı, diziden 15 yıl sonra telsiz telefonlar anca gelmişti ülkemize, ilk gelenlerde oldukca ilkel modellerdi.
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gordon01 10 yıl
Petrol babalarının dünyada son damla petrol bitmeden bu modellere izin vereceğini sanmıyorum :)
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Confusion 10 yıl
Çatısını solar panellerle kaplayıp alternatif enerji kaynağı yaratabilirlerdi! ama bu haliyle de son derece çevreci
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XivA 10 yıl
tam memlekette petroller çıkmaya başladı motorlar elektriğe dönüyor. hemen nükleerlere girişmemiz lazım yoksa işimiz zor.
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gun 10 yıl
Elektrikli araçlar gelecek 10 yıl içinde en çok konuşulacak arabalar. Piller ve teknolojileri inanılmaz hızda ilerliyor çünkü en çok ihtiyaç ve talep olan teknoloji bu.

iPhone'a başka cihazları kontrol etme özelliği bildiğiniz gibi firmware 3.0 ile eklendi. Bu nedenle yakında evin kombisinden, evdeki alarm sistemine kadar bir çok şeye yani akıllı ev dediğimiz şeylere ulaşabileceğiz ve kontrol edebileceğiz. Bu arabada bunun kanıtı utanmasalar iphone ivme ölçer ile kumanda edecez arabayı.

Bu tür bilgi gerektiren cihazlarda iPhone harika bir çözüm çünkü, hiç bir cihaz iPhone gibi harika bir ekrana sahip olamaz, hiç bir cihaz iPhone gibi bir kontrol sistemine yani multi-touch ve ivme ölçere sahip olamaz., hiç bir cihazda bu kadar yazılım geliştirme sistemine sahip olamaz çünkü hangi çipi alırsanız alın bir sürü api kullanıyorsunuz.

Hem tüm ekran+donanım ve özel yazılım ile uğraşıcağınıza bir mac os programcısı ile iPhone sahiplerine harika bir kumanda verebiliyorsunuz. Yani bugün elektronik ekranlı ve tuşlu her cihaz iPhone ile kontrol edilebilir ve kesin olarak hem daha kolay kumanda edilir hemde daha şık gözükür.

iPhone kullanıcıları yepyeni bir döneme hazırlıklı olun belli ki hayatımızı bu cihaz üzerinden kumanda edebileceğiz.
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Musketeer. 10 yıl
suyu çıktı iyice
Yav millet neler yapıyo bizim ülkemizde tartışılan şeylere bakın
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Thehunt 10 yıl
petrol mafyaları ya öldürürler ya da pıstırırlar bunları!yalan olur bu araç..
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TELESCOPE 10 yıl
gelecekte daha neler görecez kimbilir ,
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bureda 10 yıl


Güzel gelişmeler,gelecekte -ki bence çok da uzak bir gelecek değil- yollarda nsaıl arabalar görüleceğine dair ipuçları çoğaldı. Şimdi şaka gibi gelenler o zaman kullanılanlar olacak. çok değil 15 sene önce de cep telefonları için abartılar deniliyordu. Şimdi ise onlarsız adım atılmıyor. Deja vu !!!!!!!



Teşekkürler.
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ssonerb 10 yıl
araçın sadece kiralanacak olması bizim için dezavantaj. bundan sonra hazırlanan modellerini firmalar kiralarsa anlamsız bi pazar oluşur.
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buckethead® 10 yıl
ipod touch desteği de var mı
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sertacaygun 10 yıl
iPhone'un Shuffle sürümü çıkar. Kimi aradığımız falan belli olmaz. iPhon Shuffle kullanıcıları ne yapacak peki ?
Kısaca : iPhone da, Apple da saçmalık...
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