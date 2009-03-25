Pininfarina Bluecar; Uzaktan iPhone kontrollü ilk elektrikli araç

Otomobil dünyasında efsaneleşen pek çok modelin tasarımına imza atan İtalyan Pininfarina, Bluecar adını verdiği elektrik motorlu yeni aracını duyurdu. Bilindiği üzere satışa sunulan ve sunulmak üzere hazırlıkları devam eden elektrik motorlu (kimisi melez tasarımlı) pek çok model var. Formula 1'de bu sene kullanılmaya başlanacak Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini'nin (KERS) de etkisiyle elektrikli otomobillere olan ilginin artması beklenirken, Pininfarina imzalı Bluecar'ın, teknoloji tutkunlarının kalbini kazanacağı iddia ediliyor, peki ama bu nasıl gerçekleşecek?

Aracın teknoloji tutkunlarına özel detayına geçmeden önce teknik özelliklerine bakmakta fayda var. Şehir için kullanım için hazırlanan Bluecar'a 50 kW gücünde bir elektrik motoru güç veriyor. Bilindiği üzere elektrik motorlu araçlarda öne çıkan ana komponent piller. Pininfarina elektrik motorlu yeni aracı Bluecar için konvensiyonel pillerden farklı olarak, kapasitör komponentleri üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Fransız Bolloré grubuyla iş birliğine giderek Bolloré iştiraklerinden Batscap'in geliştirdiği katı hâlli L.M.P (Lityum Metal Polimer) pil kullanıyor.

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Yüksek performans ve hızlanma gibi çeşitli ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yine Bolloré tarafından geliştirilen süperkapasitörlerin, frenleme esnasında oluşan enerjiyi depoladığı ve araç yeniden hareket etmeye başladığında sistemi beslemeye devam ettiği belirtiliyor. Kullanılan süperkapasitörler sayesinde hızlanma ve seyahat süresinde artış sağlandığı belirtilirken, pil ömrünün de uzatıldığı belirtiliyor. BatScap tarafından geliştirilen L.T.M pil ve süperkapasitörlerden güç alan elektrikli aracın, 250 Km'lik yol kat edebildiği ve 130 Km/saat olarak belirtilen maksimum sürate ulaşabildiği bildiriliyor.

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Kullanılan L.M.P piller sayesinde standart güç soketi üzerinden sadece 6 saatte yeniden şarj olabildiği belirtilen Pininfarina Bluecar, vaktim yok bir an önce yola koyulmalıyım diyenler için hız şarj imkanı da sunabiliyor. Açıklanan detaylara göre, Bluecar 5 dakikalık hızlı şarj ile 25 Km gidebilecek ki bahsi geçen sarj süresi ve mesafenin dikkat çekici olduğu söylenebilir. Öte yandan gelecekte aracın sadece iki saatte yeniden şarj edilebileceği de belirtiliyor. 0-60 Km hızlanmasını sadece 6.3 saniyede gerçekleştiren Bluecar, klima ve hava yastığı gibi modern donanımlara da sahip olacak.

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Üst kısmında güneş panellerine yer verilmesi dolayısıyla güneş enerjisinden de faydalanılması beklenilen araç ayrıca çevreye duyarlı yapısıyla da dikkat çekiyor. Petrol ürünlerinden güç alan araçlara göre hem CO2 emisyonu açısından (elektrik üretiminde oldukça düşük CO2 salınımı) hem de daha az gürültü yaratması açısından Bluecar'ın önemli avantajlara sahip olacağından bahsediliyor. Standart pillere kıyasla beş kata varan oranda daha fazla enerji depolayabilen ve daha güvenli olduğu iddia edilen L.M.P pillerin yanı sıra Bluecar, iPhone desteği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Pininfarina, yeni elektrikli aracı Bluecar'ı geliştirirken sürücü ve araç arasında hızlı iletişim sağlanmasına büyük önem verdiklerini söylüyor. Araç içerisindeki dokunmatik kontrollü ekran üzerinde sürüş ve araç içi sistemlere ait temel parametreler takip edilebilirken, Bluecar daha fazlasını da sunuyor. Sürücülerin iPhone üzerinden (ve diğer akıllı telefonlar) aracın şarj seviyesini veya elektrikli sürüş sisteminin seyre hazır olup olmadığını uzaktan kontrol edebilecek ve bu sayede aracın son durumunu kontrol etmek için garaja inmek zorunda kalmayacakları ifade ediliyor.

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2011 yılında lanse edilmesi beklenen Pininfarina Bluecar'ın satışa sunulmayacağı, aylık 418$ olarak belirlenen bedelle kiralanacağı belirtiliyor.

http://www.bluecar.fr/en/pages-accueil/default.aspx