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Apple, 2022 yılında CarPlay'in yeni nesil versiyonunu duyurmuş ve bu sistemi 2024'te kullanıcılara sunmayı planladığını açıklamıştı. Ancak o tarihten bu yana herhangi bir gelişme olmadı. Son olarak şirket CarPlay 2'nin çıkış tarihine dair tüm bilgileri resmi web sitesinden kaldırdı. Ancak projenin iptal edilmediği belirtiliyor.

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CarPlay 2, sadece otomobilin multimedya ekranını kullanan mevcut versiyonun aksine aracın gösterge paneli gibi tüm ekranlarına içerik sağlayabilecek. İlk nesil CarPlay, yalnızca multimedya ekranı üzerinden mesajlar, aramalar, haritalar ve müzik gibi işlevlere erişim olanağı tanıyan bir bilgi-eğlence sistemi olarak çalışıyordu. CarPlay 2 ise çok daha kapsamlı bir entegrasyon sunacak.

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Otomobil üreticileri kendi çözümlerini geliştiriyor

Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni nesil CarPlay multimedya fonksiyonlarını ve araç kontrolünü de tek bir arayüz altında birleştirecek. Apple temsilcileri CarPlay 2'nin geliştirilmesinin devam ettiğini ve şirketin şu anda sistemi entegre etmek için birkaç otomobil üreticisi ile iş birliği yaptığını söyledi.

Diğer yandan bazı otomobil üreticileri, CarPlay ve Android Auto gibi harici sistemler yerine kendi geliştirdikleri çözümlere yönelmeye başlamış durumdalar. Örneğin Hyundai kendi sistemini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu durum henüz çıkış tarihi belli olmayan CarPlay 2 için Apple’ın stratejisini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

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Apple sessiz sedasız CarPlay 2'nin çıkışını erteledi