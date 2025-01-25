Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple sessiz sedasız CarPlay 2'nin çıkışını erteledi

    Apple, 2022'de duyurduğu yeni nesil CarPlay sistemini 2024'te kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyordu. Ancak şirket sessiz sedasız bir şekilde CarPlay 2 çıkış takvimini resmi web sitesinden kaldırdı.

    Apple sessiz sedasız CarPlay 2'nin çıkışını erteledi Tam Boyutta Gör

    Apple, 2022 yılında CarPlay'in yeni nesil versiyonunu duyurmuş ve bu sistemi 2024'te kullanıcılara sunmayı planladığını açıklamıştı. Ancak o tarihten bu yana herhangi bir gelişme olmadı. Son olarak şirket CarPlay 2'nin çıkış tarihine dair tüm bilgileri resmi web sitesinden kaldırdı. Ancak projenin iptal edilmediği belirtiliyor.

    CarPlay 2, sadece otomobilin multimedya ekranını kullanan mevcut versiyonun aksine aracın gösterge paneli gibi tüm ekranlarına içerik sağlayabilecek. İlk nesil CarPlay, yalnızca multimedya ekranı üzerinden mesajlar, aramalar, haritalar ve müzik gibi işlevlere erişim olanağı tanıyan bir bilgi-eğlence sistemi olarak çalışıyordu. CarPlay 2 ise çok daha kapsamlı bir entegrasyon sunacak.

    Apple sessiz sedasız CarPlay 2'nin çıkışını erteledi Tam Boyutta Gör

    Otomobil üreticileri kendi çözümlerini geliştiriyor

    Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni nesil CarPlay multimedya fonksiyonlarını ve araç kontrolünü de tek bir arayüz altında birleştirecek. Apple temsilcileri CarPlay 2'nin geliştirilmesinin devam ettiğini ve şirketin şu anda sistemi entegre etmek için birkaç otomobil üreticisi ile iş birliği yaptığını söyledi.

    Diğer yandan bazı otomobil üreticileri, CarPlay ve Android Auto gibi harici sistemler yerine kendi geliştirdikleri çözümlere yönelmeye başlamış durumdalar. Örneğin Hyundai kendi sistemini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu durum henüz çıkış tarihi belli olmayan CarPlay 2 için Apple’ın stratejisini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pioneer 16 cm hoparlör tavsiyesi kuveyt türk davet kodu toyota hilux en çok tutulan modeli duşta su bir sıcak bir soğuk gram gümüş makas aralığı en az olan banka

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum