Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer, TV pazarından çıkıyor ve 10.000 çalışanının işine son veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pioneer, TV pazarından çıkıyor ve 10.000 çalışanının işine son veriyor
Tam Boyutta Gör

Global ekonomik krizin yarattığı boğucu atmosfer, düşen satışlar ve piyasalardaki daralma büyük-küçük dinlemeden firmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Japonya merkezli elektronik devlerinden Pioneer da malesef kriz mağduları arasındaki yerini aldı. Özellikle TV ve medya oynatıcılarıyla tüketici elektroniği pazarına yön veren ayrıca araç-için eğlence ve navigasyon sistemleri dünyasının da önde gelen sisimlerinden biri olan firma, 130 milyar Japon Yen'i yani yaklaşık 1.44 milyar dolarlık yıllık kayıp açıkladı ve yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu. %28'lik düşüşle 560 milyar Japon Yeni olarak kayda geçen satış gerçekleştirdiği bildirilen firma radikal bir kararla TV pazarından da çıkıyor.

Bu ay içerisinde Büyük Britanya'daki, Nisan ayında ise Birleşik Devletler'deki plazma paneli üreten tesislerini kapatacağı bildirilen firmanın Mart 2010 tarihine kadar da TV operasyonlarını sonlandıracağı bildiriliyor. 30 üretim ünitesinin %30'unu kapatacağını, tam zamanlı çalışanlarının %16'sını (yaklaşık 6000) ve geçici pozisyonda görev alan 4000 kişiyle yollarını ayıracağını açıklayan firmanın özellikle TV pazarından çıkacak olması bir döneminde sonu anlamına geliyor zira bilindiği üzere özellikle Pioneer özellikle Plazma TV pazarında oldukça yüksek bir marka bilinirliğine sahipti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erolsipar 10 yıl
Ne diyelım hayırlısı! Hoparlör kalitesıne baksın artık!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Last_Requiem 10 yıl
Gerçekten milat oluşturacak bir karar.Marka olarak Pioneer marka tvler her zaman popüler olmuşdur.Bu noktaya gelmiş bir firmanın çekilmesi krizin vahametini gösteriyor.Sony'de rekor zarar açıklamıştı.Demek oluyorki pazar payı dünyada hızla daralıyor.Daha çok firmanın çekileceği sektörler olacak gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
plazma tv'lere büyük darbe :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andy1 10 yıl
pioneer üretimi kendi tesislerinde durduracağı dogurdur.ama üretim piyasasından cekilmiyorlar.sharpla ortak üretime geciyorlar.bunu buyuk ihtimal hitachide dahil olacak.işten cıkarmalar şirketler için krizden çok fırsat oldu bu işten cıkarmalar işsizlikten değil kar paylarını daha yüksek tutmak amaçlı.pioneer ortama ayak uyduruyor aranıpta bulunamayacak fırsatı kriz adı altında işçilere resmen soykırım yapan firmalar türedi.malesefki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 10 yıl
Hamdolsun.:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 10 yıl

Orjinalden alıntı: bbuzol

Hamdolsun.:D

Anlamını bile bilmediğiniz, sadece gönderme yapabileceğim diye sevindiğiniz bu kelimeyi her yerde kullanmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
eee bu kriz baya bir süreceğe benziyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluelabel 10 yıl
Üretimin Uzakdoğu ülkeleri yerine Avrupa'da yapılması(üstelik UK),kaliteyi bir hayli yükseltse de maliyetleri artırıyor.Rakiplerinin çoğu da maliyet avantajına sahip olunca,böyle bir son kaçınılmaz oluyor.Ama yine de şirketin büyüklüğü ve geçmişi düşünülürse,%28'lik bir düşüş ve 1.44 milyar dolarlık kayıp,tv üretimini toptan durdurma kararı için ne kadar geçerli bir sebep,tartışılır.Özellikle son krizde büyük şirketlerin hemen hepsi ciddi kayıplar yaşadı.Kayıp yaşamayan yok gibi neredeyse.Hükümetimizin ve başbakanımızın üstün başarıları sayesinde,sadece Türkiye'yi teğet geçti global kriz


En çok işten çıkarılacak olanlara üzüldüm,az buz değil 10000 kişi.Gerçi Avrupa'da işten çıkarılmak,Türkiye'de işten çıkarılmaya benzemez ama neyse yine de işlerini kaybedecekler.

Saygılar..




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whatisnfc 10 yıl
Yazık valla okadar insana ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bobita 10 yıl
Bütün dünya üretimi bıraktı ve piyasayı da uyduruk çin ürünleri istila etti (her sektörde). Bu durum değişip yine herkesin üretim yaptığı zamanlara dönülmediği sürece dünya ekonomisine rahat yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12317 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kriz, TV ve televizyon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Thermaltake M5A kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim