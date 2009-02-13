Pioneer, TV pazarından çıkıyor ve 10.000 çalışanının işine son veriyor

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Global ekonomik krizin yarattığı boğucu atmosfer, düşen satışlar ve piyasalardaki daralma büyük-küçük dinlemeden firmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Japonya merkezli elektronik devlerinden Pioneer da malesef kriz mağduları arasındaki yerini aldı. Özellikle TV ve medya oynatıcılarıyla tüketici elektroniği pazarına yön veren ayrıca araç-için eğlence ve navigasyon sistemleri dünyasının da önde gelen sisimlerinden biri olan firma, 130 milyar Japon Yen'i yani yaklaşık 1.44 milyar dolarlık yıllık kayıp açıkladı ve yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu. %28'lik düşüşle 560 milyar Japon Yeni olarak kayda geçen satış gerçekleştirdiği bildirilen firma radikal bir kararla TV pazarından da çıkıyor.

Bu ay içerisinde Büyük Britanya'daki, Nisan ayında ise Birleşik Devletler'deki plazma paneli üreten tesislerini kapatacağı bildirilen firmanın Mart 2010 tarihine kadar da TV operasyonlarını sonlandıracağı bildiriliyor. 30 üretim ünitesinin %30'unu kapatacağını, tam zamanlı çalışanlarının %16'sını (yaklaşık 6000) ve geçici pozisyonda görev alan 4000 kişiyle yollarını ayıracağını açıklayan firmanın özellikle TV pazarından çıkacak olması bir döneminde sonu anlamına geliyor zira bilindiği üzere özellikle Pioneer özellikle Plazma TV pazarında oldukça yüksek bir marka bilinirliğine sahipti.