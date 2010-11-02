Platinum Musterileri Deniz Taksi'ye yüzde 50 İndirimle Binecek

Platinum müşteriler Deniz Taksi?ye yüzde 50 indirimle binecek

Turkcell Platinum?la İstanbul?da trafik derdine son

Türkiye?nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, müşterilerinin sadece iletişim kalitesini değil, hayat kalitelerini de yükseltmeye devam ediyor. Bir ?ayrıcalıklar dünyası? olarak tasarlanan Turkcell Platinum, müşterilerine Deniz Taksi?yi yüzde 50 indirimli kullanma fırsatı veriyor

Yaşamlarının her anında müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayarak çözümler üreten, hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren Turkcell, Turkcell Platinum ile sunduğu ayrıcalıklar dünyasını her geçen gün genişletiyor. Bu ayrıcalıklar dünyasına son olarak, Turkcell Platinum müşterilerin trafik derdini çözecek bir fırsat eklendi. Turkcell farkını yaşayan Turkcell Platinum üyeleri yılsonuna kadar Deniz Taksi?yi yüzde 50 indirimli kullanacak, trafik sıkışıklığını, köprü geçme derdini rafa kaldıracak.

Turkcell Platinum üyelerinin bu fırsattan yararlanmak için PLATINUM yazarak 2236?ya göndermeleri ve sonrasında, 0212 444 4 436 numaralı deniz taksi çağrı merkezinden rezervasyon yaparak kendilerine verilen şifreyi kaptanla paylaşmaları yeterli oluyor. 7 gün 24 saat hizmet veren Deniz Taksiler, Turkcell Platinum müşterilerin sahil hattında olduğu yere kadar geliyor ve onları gidecekleri noktaya hızla ve taksimetre üzerinden yüzde 50 indirimli fiyatlarla ulaştırıyor. Turkcell Platinum müşteriler bu ayrıcalıktan Adalar harici İstanbul içi tüm seferlerde faydalanabiliyor.

Turkcell Platinum?la ayrıcalıklar dünyasına?

Turkcell Platinum, müşterilerine fark yaratan sayısız fırsat sunuyor. Turkcell Platinum müşterileri, sene boyunca faturalarında 2 kez indirim hakkından, Platinum?a özel en son model cihazlarda indirimlerden ve %50 indirimli VINN fırsatından faydalanıyor. Bunun yanında, Platinum müşterilerin telefon ve Turkcell hatlarına dair ihtiyaçlarına yönelik kapılarında hizmet vererek gerektiğinde yedek telefon temin eden ücretsiz Özel Hizmet Ekipleri, 7/24 hiç beklemeden hizmet alabildikleri Özel Müşteri Hizmetleri mevcut. Ayrıca, her ay Turkcell Platinum müşterileri konuklarıyla birlikte vizyondaki en yeni filmleri ön ve özel gösterimlerde izliyor, kendilerine özel davetlerde ağırlanıyorlar.

Platinum Paket abonesi olan bireysel müşteriler Turkcell Platinum ayrıcalıklar dünyasına dahil oluyor. Ayrıca, kontratlı iPhone Orta ve Büyük Paket alan bireysel müşteriler de Turkcell Platinum ayrıcalıklarından faydalanıyor.

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