Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

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Pionner'den sonra 12x hızında kayıt yapabilen bir diğer Blu-ray sürücü de Plextor'dan geliyor. Sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ve ODD üretimine yoğunlaşan Plextor'un PX-B940SA kod adını taşıyan yeni Blu-ray sürücüsü, SATA ara birimini kullanıyor ve 4MB tampon bellekle geliyor.

BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-R LtH medyalara 6x, BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW'lere 8x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabiliyor. InterVideo WinDVD 8, Ulead MusicFactory 5 ve Ulead Burn.NOW 4.5 yazılımlarının eşlik edeceği Plextor PX-B940SA'nın Kasım ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.