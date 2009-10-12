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Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu
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Pionner'den sonra 12x hızında kayıt yapabilen bir diğer Blu-ray sürücü de Plextor'dan geliyor. Sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ve ODD üretimine yoğunlaşan Plextor'un PX-B940SA kod adını taşıyan yeni Blu-ray sürücüsü, SATA ara birimini kullanıyor ve 4MB tampon bellekle geliyor.

BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-R LtH medyalara 6x, BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW'lere 8x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabiliyor. InterVideo WinDVD 8, Ulead MusicFactory 5 ve Ulead Burn.NOW 4.5 yazılımlarının eşlik edeceği Plextor PX-B940SA'nın Kasım ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Saçma sapan markalar var Türkiye'de. Plextor bize pahalı geliyor. Keşke kullanabilsek. Bir kere 8X SCSI CD yazıcım olmuştu Plextor. Muhteşemdi.
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1963bursa 10 yıl
Yurtdışı fiyatı kesinlikle 199$ olurda, burada ne kadar olur bilinmez, 4 ve 6x yazıcılar Türkiyede en az 6 ay daha satılır, sonra 12x yazıcılar gelir. Fiyatlar henüz düşüyor.
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