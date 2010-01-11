Plextor da SSD pazarına girdi, iki yeni model duyurdu

Optik sürücüleriyle tanınan Plextor, SSD pazarına adıma atan son üretici oldu ve her ikisi de 2.5-inç boyutundaki 64GB ve 128GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen ve Marvell tarafında geliştirilen kontrolcüyü kullanan SATA-II destekli yeni sürücüler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.
Okuma hızları 110MB/sn, yazma hızları ise 65MB/sn olarak açıklanan yeni sürücülerde 64MB kapasiteli tampon bellek kullanılıyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen SSD'ler için henüz fiyat fiyat açıklamasında bulunmayan Plextor eş zamanlı olarak yeni bir DVD yazıcısını da duyurdu. PX-88UE kod adlı harici sürücü, LightScribe desteği sunuyor ve USB 2.0/eSATA bağlantılarını kullanılabiliyor.
Netbook'lar ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisyarlar gibi dahili optik sürücüsü olmayan bilgisayarları hedef alan yeni DVD yazıcı, DVD+R/-R medyalara 24x hızında yazabiliyor.
SSD'lerle birlikte önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen yeni DVD yazıcısının fiyatı ise açıklanmadı.
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Kısaca 2,5 senede elime 3 tane cihazları geçti vede arızalı çıkıyor!
Marka Kalite ama bir sakatlık var!!
Kullandığım Medialar daima Verbatim,yazmada sorun yok ama okumada sorunlu v.s
Artık Plextor almam,ancak böyle bir "Marka" alırsanızda,Dist.firma hizmeti çok çok iyi ve anında değiştiriyorlar!!
Hiç bir şey sormadan!
Bugüne kadar sanırım 10 tane Writer kullandım,hemen hepsi kelek çıktı!
Ancak geçen sene en son aldığım ASUS RVW-2014L1T;hepsinden iyi çıktı,ben bile şaşırdım!! hem en sessizi hemde en stabil olarak kullanıyorum!
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