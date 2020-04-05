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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Plugable 2.5 Gbit destekli USB adaptörünü duyurdu

    2.5 Gbps’in yavaş da olsa yaygınlaşmaya devam ettiği şu dönem de bir cihaz da Plugable’dan geldi.
    3 gün
    1,5b
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    1
    Ağ Ürünleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Plugable 2.5 Gbit destekli USB adaptörünü duyurdu
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    USB arayüzünü kullanan çözümler üreten Plugable ürün gamını yeni Ethernet çözümüyle genişletti.Firma E2500 gerek taşınabilirliği gerekse de hızı itibariyle yüksek hıza ihtiyaç duyanlara yönelmiş.

    Realtek RTL8156

    Plugable E2500, temel olarak Realtek’in RTL8156 kontrolcüsünü temel alan bir 2.5 Gbit Ethernet adaptörü. Bununla birlikte Kontrolcü sayesinde uyumlu işletim sistemleri üzerinde 9k Jumbo çerçeve, otomatik MDI-X ve IEEE 802.1Q VLAN desteği sunulmuş.

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    Ayrıca Bkz. "Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu"

    USB Type-C arayüzüne sahip Ethernet donanımı üzerine bağlı gelen USB Type-A adaptörü ile geleneksel USB portlarında da kullanılabiliyor. Yüksek hızlı modemden tam anlamıyla yararlanabilmek için USB 3.0 arayüzünün tercih edilmesi gerektiğini de belirtelim.

    2.5 Gbps hızını gittiği yerlerde de deneyimlemek için etkili ve uygun fiyatı bir seçenek olarak karşımıza çıkan E2500 30 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



    https://www.anandtech.com/show/15667/plugable-launches-lowcost-25-gbe-usb-dongle Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 3 gün
    Ürünün üzerinde Plugable değilde Elgato yazsaydı etikette $30 değil $300 yazması kuvvetle muhtemeldi.
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