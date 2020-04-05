Plugable 2.5 Gbit destekli USB adaptörünü duyurdu

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USB arayüzünü kullanan çözümler üreten Plugable ürün gamını yeni Ethernet çözümüyle genişletti.Firma E2500 gerek taşınabilirliği gerekse de hızı itibariyle yüksek hıza ihtiyaç duyanlara yönelmiş.

Realtek RTL8156

Plugable E2500, temel olarak Realtek’in RTL8156 kontrolcüsünü temel alan bir 2.5 Gbit Ethernet adaptörü. Bununla birlikte Kontrolcü sayesinde uyumlu işletim sistemleri üzerinde 9k Jumbo çerçeve, otomatik MDI-X ve IEEE 802.1Q VLAN desteği sunulmuş.

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Ayrıca Bkz. "Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu"

USB Type-C arayüzüne sahip Ethernet donanımı üzerine bağlı gelen USB Type-A adaptörü ile geleneksel USB portlarında da kullanılabiliyor. Yüksek hızlı modemden tam anlamıyla yararlanabilmek için USB 3.0 arayüzünün tercih edilmesi gerektiğini de belirtelim.

2.5 Gbps hızını gittiği yerlerde de deneyimlemek için etkili ve uygun fiyatı bir seçenek olarak karşımıza çıkan E2500 30 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

https://www.anandtech.com/show/15667/plugable-launches-lowcost-25-gbe-usb-dongle

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