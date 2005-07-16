Pocket PC nizi ikinci monitör olarak kullanın ; Innobec SideWindow

Giderek artan performansları ve nispeten makul seviyelere inen fiyatları ile Pocket PC ler, teknoloji ile içli dışlı olan ve genelde gününü ofis dışında geçiren kişilerin ilgisini çekmeye devam ediyorlar. Pocket PC lerin ilk modellerindeki düşük donanımsal özellikler ve ekranın oldukça yüksek olan tazeleme süresi nedeniyle uygulamalar yazı bazlı, not alma ve ya basit hesaplama fonksiyonları haricinde kullanıcılara pek fazla içerik sunamıyorlardı. Fakat son 3 seneye bakıldığında artan donanımsal özellikler sayesinde DivX oynatıcılardan, resim işleme yazılımlarına ve 3D oyunlara kadar geniş bir yelpazede yazılımlar Pocket PC kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.

Her ne kadar yeni yazılımlarla PC lerde yaptığımız bir çok işi Pocket PC lerde yapabiliyorsakta, şu ana kadar Pocket PC yi uzaktan kumanda olarak kullanabildiğimiz yazılımlar dışında Pocket PC ye oldukça farklı bir fonksiyon ekleyen ve gündelik hayatı kolaylaştıran bir yazılım geliştirilmedi. Innobec SideWindow adlı yazılımı ile Pocket PC yi uzaktan kumanda olarak kullanmak haricinde birde ikinci PC monitörü olarak kullanmamızı sağlayarak bu güzel cihazlara bir fonksiyon daha eklemiş oluyor.

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SideWindow Pocket PC nize hiç bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan, sadece bilgisayara yüklenen bir yazılım sayesinde Pocket PC nizi ek ekran olarka kullanmanıza olanak sağlıyor. Bilgisayarınızdaki Winamp, Media Player ve ya Microsoft Messenger'ı PDA ekranına sürükleyerek masa üstünde siz başka uygulamalarla çalışırken PDA ekranından da sürüklediğiniz yazılımın aktivitilerini izleyebilirsiniz.

Çalışabilmek için Pocket PC 2000 veya üzeri bir işletim sistemine sahip bir Pocket PC ye, Windows XP kurulu bir bilgisayara ve ActiveSync 3.7.1 veya üzeri bir versiyona ihtiyaç duyan yazılım PDA nıza kullanmadığınız ve şarj olduğu zamanlarda bile işlevsellik katarak 7/24 ofis veya gezi ortamında PDA nızdan yararlanma olanağı sağlıyor. Gezerken Pocket PC nizin gelişmiş not alma ve yönetim olanaklarından yararlanırken ev veya ofistede ek ekran olarak yararlanmak bu cihazları kullanıcıları için vaz geçilmezler arasına sokacaktır.

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480x640 a kadar çözünürlük desteği olan yazılımda sanal olarak 768x1024 e kadar çözünürlük desteği program tarafından sağlanıyor. Yatay ve dikey olarak çalışabilme özelliği olan SideWindow'un ilginç bir özelliğide PDA kalemini fare olarak kullanabilimeniz ve ekrandaki PC yazılımlarını kontrol edebilmeniz. Bu sayede PDA nızı çizim paneli olarak kullanabilmeniz bile mümkün.

Sadece 15$ gibi düşük bir ücretle satın alabileceğiniz Innobec SideWindow, Pocket PC nizle hayatınızı kolaylaştırmanın bir başka yolunu sizlere sunuyor.

http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=18675