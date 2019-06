iPod'unuzu sevindirin!

Next'ten yeni nesil iPod Dock

Next'in taşınabilir medya oynatıcı serisinin hemen ardından müzikseverlere sunduğu yeni nesil iPod Dock modeli YE-IP-10, tüm beklentileri karşılayan ses kalitesi, şık ve işlevsel uzaktan kumanda ünitesi ile teknik özelliklerinin yanı sıra, şık görünümüyle de göz dolduruyor.

iPod dünyasının geniş ailesine Next de katıldı. Next YE-IP-10 iPod Dock, kompakt yapısı, güçlü ses çıkışı ve diğer müzikçalarla da kullanılabilme özelliğiyle, tercih edilirliğini arttırıyor. Yeni nesil iPod Dock'ları arasında kalitesi ve uygun fiyatıyla öne çıkan YE-IP-10; mükemmel ses kalitesi, gelişmiş teknik özellikleri ve estetik görünümüyle tüm iPod ve iPhone sürümleri için yerinde bir seçenek.

Tüm modellerle uyumlu

Next YE-IP-10 iPod Dock, tüm iPod ve iPhone sürümleriyle uyumlu olarak tasarlandı. Evrensel iPod yuvası sayesinde tüm modelleri sorunsuz olarak desteklerken aynı zamanda iPod ve iPhone'lar için şarj desteği de sunuyor. ?Made for iPhone? ve ?Works with iPhone? resmi sertifikalarının da sahibi olan Next YE-IP-10, AUX bağlantısıyla standart ses çıkışı olan tüm müzikçalar ve PC sistemleriyle de uyumlu. Cihazın ?PLL Digital Tuner? standardına sahip otomatik kanal hafızalı FM radyo alıcısı da eski arşivinden sıkılan müzikseverler için bir başka seçenek oluşturuyor.

Güçlü ve temiz sesler

Next YE-IP-10, kompakt yapısına karşın beklentilerin oldukça ötesinde, temiz ve güçlü sesler sunuyor. ?S-BASS? standardına sahip olan ürün, bu özelliği ile bas sesler konusunda da iddialı bir performans sergilemeyi başarıyor. Yüksek güçlü amfi çıkışıyla yüksek seslerde parazit ve benzeri etkileri en aza indirgeyen cihaz, küçük ve orta büyüklükteki tüm mekanlar için ideal.



Şık, sade, donanımlı

Next'in iPod tutkunlarına sunduğu yeni nesil dock, kaliteli ses performansı ve ergonomic, işlevsel uzaktan kumandasının yanı sıra, sahip olduğu ?Ambient Lighting? özelliği sayesinde bulunduğu mekana bambaşka bir hava katmayı başarıyor. Üç kademeli arka aydınlatma ışığı, işitsel ve görsel zevki bir arada sunuyor. Next YE-IP-10'un ön panelinde yer alan mavi arka aydınlatmalı geniş LCD ekran, saatten, şarkı sıralamasına kadar birçok bilgiyi takip etmenize olanak sağlıyor. Ön paneldeki kontrol butonları da cihazın kullanımını kolaylaştıran özellikler arasında.

Eğlenerek uyanın!

Next YE-IP-10, aynı zamanda eğlenceli bir uyandırma servisi. Uyanmak istediğiniz saati ve en sevdiğiniz şarkıyı programladıktan sonra, huzur içinde uykuya dalabilirsiniz. YE-IP-10, alarm özelliği sayesinde ister iPod'unuzdan seçtiğiniz şarkılarla, isterseniz de FM radyo yayınıyla sizi güne hazırlamak için bekliyor olacak.

Özellikler

Mavi arka aydınlatmalı, geniş LCD ekran

Tüm yeni nesil iPod ve iPhone modelleriyle uyumlu

Evrensel iPod yuvası (Tüm iPod modellerine uygun slotlar, aynı zamanda iPod'u şarj etme özelliğine de sahip)

Üç kademeli arka aydınlatma ışığı

Yüksek tonda ve temiz bas sesler

Yüksek güçlü amfi çıkışı

Otomatik kanal hafızalı FM radyo alıcısı

Dijital saat, zamanlayıcı, alarm

Diğer model MP3 çalarlarla ve PC'ler ile kullanım için AUX girişi

Güç ünitesi ? adaptör (Kutu içeriğine dâhil)

Ergonomik, işlevsel ve estetik uzaktan kumanda

Ürünün KDV dahil satış fiyatı: 139 TL