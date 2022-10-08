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    iPod’un mucidi Apple’ı tekellikle suçladı: AB’nin USB-C zorunluluğunu tebrik etti

    Uzun süre Apple’a da Başkan Yardımcısı görevinde olan iPod’un mucidi Tony Fadell, Apple’ı eleştirdi. Fadell, Avrupa Birliği’nin USB-C zorunluluğunun doğru bir hamle olduğunu söyledi.
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    iPod'un mucidi Tony Fadell Apple'ı eleştirdi Tam Boyutta Gör
    Kendi teknolojilerini cihazlarında zorunlu yapması ile ciddi eleştiri yağmuruna tutulan Apple, Avrupa Birliği tarafından tüketici dostu bir hamle yapmaya zorlanıyor. Uzun süren tartışmalar ve bürokratik işlemlerin ardından Avrupa Birliği, USB-C girişini akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi birçok üründe zorunlu hale getirdi.2024’ten itibaren yürürlüğe girecek yasanın onaylanması, sosyal medyada birçok tartışmaya sebep oldu. iPod’un mucidi ve eski Apple çalışanı Tony Fadell, AB’nin yeni yasasını tebrik etti.

    Avrupa Birliği Apple’ı doğru olanı yapmaya zorluyor

    Yasanın onaylanmasının ardından birçok kişi. AB’nin yeni yasasının yeniliğe zarar verebileceğini belirtti. Tartışmalar sırasında bir Twitter kullanıcısı, iPod’un yaratıcısı Tony Fadell’a Apple’ın FireWire bağlantısını geliştirmek yerine USB 1.0 teknolojisine zorlansaydı iPod’un başarılı olup olmayacağını sordu. Fadell, iPod’un böyle bir durumda başarılı olamayacağını belirtti ancak artık dünyanın USB-C standardı üzerinde birleştiği ve bu teknolojinin kullanıcılar için gerekli limite ulaştığını belirtti. Ardından Fadell, AB’nin Apple’ı yalnızca doğru olanı yapmaya zorladığını belirtti.

    Bu sohbetin ardından başka bir Twitter kullanıcısı; USB-C’nin zorunlu olması halinde gelecek yenilikleri engelleyebileceğini belirtti ve Fadell’ın görüşünü eleştirdi. Fadell, bu durumda Apple’ın tekel bir pozisyonda olduğunu belirttive firmanın doğru şeyi yapmak zorunda olmasını destekledi. Ardından Fadell, Apple’ın USB-C’ye geçmesinin ardından USB-C yasanın kaldırılmasını umduğunu belirtti.  

    Made For iPhone programı Apple’a milyonlarca dolar kazandırıyor

    Başka bir Twitter kullanıcısı Apple’ın MFi (Made For iPhone) programından her yıl milyonlarca dolar kar ettiğini belirtti, Tony Fadell ise bu programı kendisinin başlatmasına rağmen MFi programını eleştirdi ve USB-C yasasını tekrar savundu. Zamanında firmaya milyonlarca dolar kazandıran ve birçok Apple teknolojisinin geliştirilmesinde katkısı olan Tony Fadell’ın Apple’ı tekellikle suçlaması ve USB-C’nin gerekli olduğunu savunması, Apple’ın aslında Lightning zorunluluğu ile ne kadar kullanıcı karşıtı bir hamle yapmış olduğu tekrar gözler önüne serildi.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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