iPod’un mucidi Apple’ı tekellikle suçladı: AB’nin USB-C zorunluluğunu tebrik etti

- Avrupa Birliği Apple’ı doğru olanı yapmaya zorluyor
- Made For iPhone programı Apple’a milyonlarca dolar kazandırıyor
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Avrupa Birliği Apple’ı doğru olanı yapmaya zorluyor
Yasanın onaylanmasının ardından birçok kişi. AB’nin yeni yasasının yeniliğe zarar verebileceğini belirtti. Tartışmalar sırasında bir Twitter kullanıcısı, iPod’un yaratıcısı Tony Fadell’a Apple’ın FireWire bağlantısını geliştirmek yerine USB 1.0 teknolojisine zorlansaydı iPod’un başarılı olup olmayacağını sordu. Fadell, iPod’un böyle bir durumda başarılı olamayacağını belirtti ancak artık dünyanın USB-C standardı üzerinde birleştiği ve bu teknolojinin kullanıcılar için gerekli limite ulaştığını belirtti. Ardından Fadell, AB’nin Apple’ı yalnızca doğru olanı yapmaya zorladığını belirtti.
Bu sohbetin ardından başka bir Twitter kullanıcısı; USB-C’nin zorunlu olması halinde gelecek yenilikleri engelleyebileceğini belirtti ve Fadell’ın görüşünü eleştirdi. Fadell, bu durumda Apple’ın tekel bir pozisyonda olduğunu belirttive firmanın doğru şeyi yapmak zorunda olmasını destekledi. Ardından Fadell, Apple’ın USB-C’ye geçmesinin ardından USB-C yasanın kaldırılmasını umduğunu belirtti.
Made For iPhone programı Apple’a milyonlarca dolar kazandırıyor
Başka bir Twitter kullanıcısı Apple’ın MFi (Made For iPhone) programından her yıl milyonlarca dolar kar ettiğini belirtti, Tony Fadell ise bu programı kendisinin başlatmasına rağmen MFi programını eleştirdi ve USB-C yasasını tekrar savundu. Zamanında firmaya milyonlarca dolar kazandıran ve birçok Apple teknolojisinin geliştirilmesinde katkısı olan Tony Fadell’ın Apple’ı tekellikle suçlaması ve USB-C’nin gerekli olduğunu savunması, Apple’ın aslında Lightning zorunluluğu ile ne kadar kullanıcı karşıtı bir hamle yapmış olduğu tekrar gözler önüne serildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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