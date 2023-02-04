Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, ses ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. 2020 yılının son çeyreğinde tanıtılan HomePod Mini ve AirPods Max'in yeni nesilleri hakkında yapılan bir Twitter paylaşımı ise bu cihazların piyasaya sürülebileceği tarihi ortaya çıkardı.

Apple'ın yeni ses ürünleri, önümüzdeki yılın en az ikinci yarısına kadar piyasaya sürmeyecek

Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, yaptığı yeni Twitter paylaşımında Apple'ın yeni ses ürünlerinin 2024 yılının son çeyreğinde veya 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılabileceğini söyledi. Bu yeni ses ürürnleri arasından ise HomePod Mini 2, AirPods Max 2 ve AirPods Lite ismiyle tanıtılması beklenen yeni uygun fiyatlı AirPods bulunmakta.

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Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası ile gelmesi beklenen AirPods Max 2'nin daha fazla renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca daha önce yapılan tahminlere göre Apple'ın uygun fiyatlı AirPods'u 99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir.

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AirPods Max 2, 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir