AirPods Max 2, 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir

- Apple'ın yeni ses ürünleri, önümüzdeki yılın en az ikinci yarısına kadar piyasaya sürmeyecek
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Apple'ın yeni ses ürünleri, önümüzdeki yılın en az ikinci yarısına kadar piyasaya sürmeyecek
Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, yaptığı yeni Twitter paylaşımında Apple'ın yeni ses ürünlerinin 2024 yılının son çeyreğinde veya 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılabileceğini söyledi. Bu yeni ses ürürnleri arasından ise HomePod Mini 2, AirPods Max 2 ve AirPods Lite ismiyle tanıtılması beklenen yeni uygun fiyatlı AirPods bulunmakta.
Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası ile gelmesi beklenen AirPods Max 2'nin daha fazla renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca daha önce yapılan tahminlere göre Apple'ın uygun fiyatlı AirPods'u 99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?