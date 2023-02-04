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    Anlık Bildirim

    AirPods Max 2, 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir

    Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'nun yeni Twitter paylaşımına göre Apple'ın yeni akustik ses ürünleri, 2024 yılının son çeyreğinde veye 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.
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    AirPods Max 2, 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, ses ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. 2020 yılının son çeyreğinde tanıtılan HomePod Mini ve AirPods Max'in yeni nesilleri hakkında yapılan bir Twitter paylaşımı ise bu cihazların piyasaya sürülebileceği tarihi ortaya çıkardı. 

    Apple'ın yeni ses ürünleri, önümüzdeki yılın en az ikinci yarısına kadar piyasaya sürmeyecek 

    Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, yaptığı yeni Twitter paylaşımında Apple'ın yeni ses ürünlerinin 2024 yılının son çeyreğinde veya 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılabileceğini söyledi. Bu yeni ses ürürnleri arasından ise HomePod Mini 2, AirPods Max 2 ve AirPods Lite ismiyle tanıtılması beklenen yeni uygun fiyatlı AirPods bulunmakta.

    Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası ile gelmesi beklenen AirPods Max 2'nin daha fazla renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca daha önce yapılan tahminlere göre Apple'ın uygun fiyatlı AirPods'u 99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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