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    Apple bu yılın dördüncü çeyreğinde kazandığı rekor geliri açıkladı: Para basıyor

    Apple bir kez daha insanları şaşırtmayı başardı. Zira bu yılın 4. çeyreğinde kazanılan gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha fazla. Apple'ın bir numaralı ismi Tim COOK tarihe geçti.
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    Tim COOK şu anda birlikte çalıştığı iş arkadaşlarını Apple tarihinin en başarılı çalışanları olarak nitelendiriyor. Kendisine göre bu kadro şirket tarihinin en iyi cihazlarını üretti. Ayrıca Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışları ne durumda?

    Apple 2022 yılının 4. çeyreğinde ne kadar kazandı?

    Dördüncü çeyrek 2022 Temmuz - 2022 Eylül dönemini kapsıyor. Amerikan teknoloji firmasından yapılan ilgili açıklamada bu yılın temmuz ayında tutulan gelir istatistiğinin 24 Eylül 2022 tarihinden sonrasını kapsamadığı belirtildi.

    Apple bu 3 aylık periyotta 90.1 milyar dolar rekor geliri kasasına koyduğunu duyurdu. Bu miktar geçen yılın aynı döneminde 83.4 milyar dolardı.Bu kazanım sayesinde net kârını 20.7 milyar dolara yükselten Apple'ın geçen yılın aynı dönemindeki net kârı 20.6 milyar dolardı.

    Apple cihazları Tam Boyutta Gör
    Hisse başına kâr tablosuna bakıldığında ise bu firmanın hisse başına kazandığı gelir 1.24 dolardan 1.29 dolara yükseldi. Tim COOK bu konu hakkında şu sözleri sarf etti:

    "Bu çeyrekte elde edilen sonuçlar şirketimizin müşterilerine, yenilik arayışına ve dünyayı olduğundan daha iyi bir yer hâline getirme fikrine olan bağlılığını temsil ediyor."

    "Apple'ın şu anki kadrosu şirket tarihinin en güçlü kadrosu ve biz bu kadroyla tatil sezonuna girerken yaptığımız her eylemde ve aldığımız her kararda liderliğimizi sergiliyoruz."

    Apple ürünleri Tam Boyutta Gör
    "Çevreyi korumak, kullanıcıların bilgilerini gizlemek, erişebilirliği güçlendirmek ve insanlığın tüm yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarabilecek ürünler ile hizmetler üretmek konusunda tutkuluyuz."

    Apple'da finans ve mali işler müdürü unvanı ile çalışan Luca MAESTRI işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışının 24 milyar doları geçtiğini söyledi. Apple bu çeyrek boyunca hissedarlarına 29 milyar doların üzerinde olan bir getiri sağladı.

    iPhone ve Mac satışları yükseldi, iPad satışları geriledi

    Sputnik'in ilgili haberine göre iPhone satışlarının tutarı bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 arttı ve toplam 42.6 milyar dolara erişti. Mac satışlarının tutarı yüzde 25 arttı ve 11.5 milyara ulaştı. iPad satışları ise yüzde 13'lük bir azalışa şahit oldu ve 7.2 milyar dolara düştü.

    Kaynakça https://www.imore.com/apple/apple-posts-record-revenue-of-dollar901-billion-in-the-fourth-quarter-of-2022 https://sputniknews.com.tr/20221028/abdli-teknoloji-devlerinden-apple-amazon-ve-intel-bilancolarini-acikladi-1062788061.html
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